Christian Cueva, centrado en el Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Estoy bien, pero la decisión es del entrenador”

Christian Cueva, enfocado en el lance contra Alianza Lima, en el Callao. - Crédito: Difusión

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El Sport Boys disputa acaso el partido más importante del año cuando reciba en el estadio Miguel Grau del Callao a Alianza Lima, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El plan del entrenador Carlos Desio es contar con todos sus futbolistas y Christian Cueva no es la excepción.

El volante ofensivo peruano, la gran apuesta de la ‘misilera’ con miras al centenario institucional, se encuentra muy bien encaminado en cuanto a la rehabilitación de una lesión muscular que le ha impedido aparecer en la Liga 1. Si bien no está al 100%, se siente en condiciones para desafiar a los ‘íntimos’.

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Christian Cueva solo ha disputado un partido con Sport Boys. Crédito: LFP

“Estoy recuperándome. Estoy bien, pero la decisión es del entrenador. Para nosotros lo más importante es estar atentos a lo que significa Boys”, dijo Cueva añadiendo que “no fue un inicio de lo mejor, pero sé que Dios tiene grandes cosas para mí acá”.

‘Aladino’, además, aprovechó su presencia en la reciente conferencia de prensa para valorar el crecimiento futbolístico del elenco chalaco y su tenacidad en cada una de las evaluaciones: “El grupo está demostrando un gran juego colectivo. Después, hay un partido de dos grandes como es Alianza, pero nosotros nos enfocamos en los que es Sport Boys”.

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Plena confianza por Cueva

El hecho de que Christian Cueva se haya lesionado en su estreno con Sport Boys no minusvalora el amplio concepto que existe en la entidad alrededor del mundialista peruano. El acontecimiento inquietó, pero en ningún momento ocasionó una decepción.

Muy por el contrario, el técnico Carlos Desio —principal valedor del centrocampista nacional— ha acompañado no solo al futbolista, también al ser humano que anida en los botines de Cueva, que ha cumplido al pie de la letra un plan individual de recuperación en el Callao.

Christian Cueva, apuesta ofensiva en Sport Boys. - Crédito: Liga 1

Bastará que el ‘Cholito’ no presente molestias en la zona afectada y pueda integrar con sintonía los partidos reducidos en los entrenamientos para que el comando técnico del Boys lo incluya en la planificación del Torneo Clausura 2026, donde el club ‘rosado’ viene ofreciendo un rendimiento creciente.

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En pleno estado de forma, concentrado plenamente en jugar y con la confianza de retornar a la selección peruana, en cuyas filas ha sabido trascender en toda clase de contextos, Cueva es un refuerzo de categoría para el centro del campo de cualquier club.

'Aladino' arrancó en el partido ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga 2026. Créditos: Bicolor / Youtube.

Sport Boys se rehace

El Sport Boys está atravesando uno de los mejores momentos de su historia moderna. Bajo las órdenes del argentino Carlos Desio, el plantel del Callao ha arrancado de manera positiva el Torneo Clausura, logrando dos triunfos en tres participaciones.

Aunque el estreno se vio marcada por una derrota a manos de Los Chankas, pese a que en el trámite los ‘rosados’ llevaron gran peso de las acciones, pronto hubo un alza conseguida tras las victorias contra ADT y Atlético Grau.

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Sport Boys demuestra un rostro diferente en los primeros compases del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Un detalle no menor en la nueva versión del Sport Boys es que ha hecho de su seguridad defensiva un punto absolutamente loable. Apenas ha encajado un gol en el Clausura y concatena dos partidos invicto, lo que invita a la ilusión entre sus simpatizantes.

Aunque el propósito central de la ‘misilera’ es zafar del descenso en la Tabla Acumulada, no deja de pensar en la posibilidad de luchar por los puestos principales del segundo campeonato corto de Perú, lo que serviría como una preparación de cara al año del centenario.