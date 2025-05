Delantero de Sport Boys mandó advertencia a Alianza Lima: “Estamos para dar el batacazo”

Luciano Nequecaur se estrenó con gol en Liga 1 2025. - Crédito: Sport Boys

Sport Boys y Alianza Lima se medirán en un duelo crucial para ambos en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro ‘rosado’ intentará volver a la victoria luego de perder su invicto de cinco encuentros en su última visita a Sport Huancayo.

El delantero del equipo del Callao, Luciano Nequecaur, lamentó el reciente resultado ante los huancaínos. “Veníamos encontrando una regularidad. El partido contra Huancayo fue en una plaza difícil. Se sintió la altura. También pudimos haberlo empatado. Estamos tranquilos, confiando en nuestro trabajo y en el equipo”, declaró el argentino de 32 años al medio ‘Entre Bolas’.

El ariete surgido de Lanús llenó de elogios a Alianza Lima de cara al compromiso del viernes por la noche en el gramado del Estadio Nacional.

Luciano Nequecaur se estrenó con gol en Liga 1 2025. - Crédito: Sport Boys

“El partido es ante un gran rival. Son un gran equipo, tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten para poder marcar y seguir haciéndonos fuertes de local”. En casa, Sport Boys registra tres victorias, dos empates y una derrota.

En esa línea, el ‘gaucho’ lamentó los puntos dejados en el camino, pero mandó una advertencia a Alianza Lima: “El otro día si ganábamos nos poníamos ahí [primeros lugares], pero seguimos en la mitad de la tabla porque se nos fueron algunos puntos que lamentamos ahora. Estamos para dar el batacazo y ponernos arriba donde queremos estar.

“Sería lindo hacer un gol en el Nacional”

El ex Oaxaca y Venados FC fue consultado sobre la opción de mover las redes de uno de los arcos del primer escenario deportivo del país- Asismismo, evocó el tanto anulado por el VAR en el encuentro dodne fungieron de local y cayeron por 2-0 ante Universitario de Deportes.

“Uno siempre trata de marcar. Creo que sería lindo hacer un gol en el Nacional. Me acuerdo contra Universitario que me anularon uno. Me quedó la espinita ahí”, reveló el argentino.

Además. confesó que el equipo ha estado siguiendo a Allianz Lima y , en particular, él ha sigue de cerca el juego de los “blanquiazules’’. “Soy de ver fútbol y como ellos juegan Copa Libertadores. Todos sabemos de la calidad que tienen y uno los conoce pero en el partido es otra cosa. Es un partido aparte y nuevo. Hay que ver como se encuentran ellos. Son partidos que la gente se acuerda mucho. Vamos a hacer lo mejor posible para darle una alegría a la gente.”.

Alejandro Hohberg entraría a la convocatoria de la selección (H2)

Alejandro Hohberg sería una de las novedades de Óscar Ibáñez para enfrentar a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial del 2026. El futbolista de Sport Boys ha destacado por su buen rendimiento este curso, donde se ha erigido como el goleador de su equipo con 8 tantos, y su vuelta se daría luego de seis años: su última convocatoria fue en 2019, en un amistoso contra Uruguay.

Se especula con que Kenji Cabrera, Kevin Quevedo, Diego Enríquez repetirán llamados, y posiblemente Carlos Cáceda quedaría fuera de la lista por bajo rendimiento. No habría cambios radicales respecto a la última convocatoria del DT, la cual contó con Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Erick Noriega, Miguel Trauco, y Paolo Guerrero como principales novedades desde el torneo local.

Fecha, hora y canal TV del Sport Boys vs Alianza Lima

El duelo por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 está programado para el viernes 23 de mayo a las 20:00 horas locales. La pelota empezará a rodar en el gramado del Estadio Nacional.

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘rosados’ será transmitido por el canal GOLPERU que tiene los derechos de transmisión de los partidos de Sport Boys cada vez que juegue en su condición de local.

Y se podrá seguir a través de las señales 14 y 714 en HD, también estará disponible por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para los suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, otros resultados, tabla de posiciones, y mucho más.