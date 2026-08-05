“Comencé optimista y se me fue pinchando el globo”: Marcos Blanco confesó las dificultades que enfrenta al mando de Perú

El director técnico de la selección peruana de vóley masculino, Marcos Blanco, aborda la situación actual y los desafíos estructurales del voleibol en Perú. (Video: Dosis de Voleibol)

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La selección peruana masculina de vóley está lista para iniciar su participación en la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, en la previa del debut frente a Chile, el técnico Marcos Blanco hizo un balance de sus primeros meses al frente de la ‘bicolor’ y reconoció que las dificultades estructurales del vóley peruano han complicado la implementación de los cambios que esperaba impulsar desde su llegada.

“He comenzado muy optimista y se me fue pinchando el globo a medida que fue pasando las semanas y los meses con el tema de lo estructural, con el tema de mejorar la liga, hacerla más larga, porque siempre hay factores que generan cierta resistencia a que eso se concrete de la manera que uno pretende. Hay propuestas, hay ideas, pero todavía no hay avances en esas cosas”, declaró en entrevista para ‘Dosis de Voleibol’.

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El seleccionador explicó que uno de sus principales objetivos desde que asumió el cargo ha sido fortalecer la estructura del vóley masculino peruano, tanto a nivel local como internacional. Sin embargo, reconoció que el proceso no ha sido sencillo debido a diversos factores que escapan de lo deportivo.

“Uno quiere empujar, quiere que esto avance, quiere que los chicos tengan mejores estructuras, tanto en lo local, pero también en lo internacional. También le estamos empujando a los chicos que puedan salir al exterior. Hoy se dio lo de Maikel Jaramillo (se va a Kosovo) y posiblemente haya alguna que otra sorpresa más en los próximos días. Entonces, estamos contribuyendo con la salida de los jugadores”, sostuvo.

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Blanco destacó que la posibilidad de que los voleibolistas compitan en ligas extranjeras representa una herramienta fundamental para elevar el nivel de la selección nacional y acercarse al desarrollo que muestran otros países de la región.

Marcos Blanco es el entrenador de la selección peruana de vóley masculino.

El técnico pidió que los jugadores busquen oportunidades en el extranjero

En ese sentido, el entrenador fue enfático al señalar que su principal recomendación para los integrantes de la selección es que continúen sus carreras fuera del país, tomando como ejemplo a Chile y otras selecciones sudamericanas.

“Mi primer consejo es: ‘chicos, vayan a jugar afuera’. Hoy, la mayoría de los jugadores de Chile juegan en el exterior. Yo dirigí al armador de Chile en Argentina en una liga A1. Estoy hablando hace cinco o seis años atrás. Y así con todos los jugadores de la mayoría de los equipos que están acá, no juegan en sus respectivos países. Entonces, mi consejo es que vayan al exterior, porque también veo que todavía no se logra poner en sintonía todas las partes para que todo mejore”, comentó.

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Un cambio quedepende de varios actores

El estratega argentino también explicó que impulsar una transformación estructural en el vóley peruano requiere del compromiso de diferentes actores y que no basta únicamente con la voluntad de la selección o de la federación.

“Y si me vas a decir por dónde se comienza el cambio para mejorar lo estructural, la verdad que es muy compleja la situación, porque dependes de los clubes, que a su vez dependen de la economía, que a su vez dependen de un lugar para generar sponsor. Entonces, hay muchas cosas; uno quiere comenzar uno por uno, pero comienzan las trabas por otro lado”, afirmó.

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La selección peruana masculina de vóley atraviesa una nueva etapa bajo la dirección técnica de Marcos Blanco. Crédito: FPV

Finalmente, Marcos Blanco reiteró que, pese a las dificultades, no pierde la intención de seguir impulsando cambios una vez concluya la participación de Perú en la Copa Sudamericana.

“Comencé entusiasmado, se me pinchó el globo un poquito. Ahora la competencia me tiene muy ocupado acá y cuando vuelva seguramente volveré a empujar un poco el barco a ver si logramos que todas las partes realmente se alineen, porque no está siendo fácil, no les voy a mentir, es bastante complejo. Sí hay una intención federativa, la federación está impulsando algunas acciones, pero vamos a ver hasta dónde se pueden implementar”, concluyó.

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Las declaraciones del técnico llegan en la antesala del estreno de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026, torneo que se disputa en Cochabamba y en el que la ‘Bicolor’ buscará competir frente a las principales selecciones de la región mientras continúa un proceso que, según su entrenador, también necesita cambios fuera de la cancha.