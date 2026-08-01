Sergio Peña se estrenó como titular por todo lo alto en OFK Belgrado: golazo de media distancia en holgado triunfo contra Novi Pazar

Sergio Peña festejando su espléndida anotación contra Novi Pazar. - Crédito: OFK Belgrado

Guardar

Sergio Peña ha presentado candidatura para hacerse de un sitio en el OFK Belgrado. Con un golazo de loable factura, el peruano selló la victoria 4-1 de los suyos contra el Novi Pazar, en el marco de la 3era jornada del Grupo A de la Mozart Bet Superleague (SRB).

A los 67′ minutos, ya con el camino allanado por las anotaciones previas de Donimani Yakuba Silue y Jovan Sljivic, el antiguo seleccionado nacional hizo gala de lo que mejor sabe hacer: rematar desde larga distancia. Un despeje de balón le quedó en el pecho y de inmediato sacó un latigazo que cruzó la línea de meta.

PUBLICIDAD

Sergio Peña empieza un nuevo capítulo en su vida al incorporarse al OFK Belgrado. - Crédito: Difusión

El guardameta Miloje Prekovic no hizo el más mínimo esfuerzo para desviar el lanzamiento. De hecho, ni siquiera se movió de su sitio y siguió con la mirada la trayectoria del esférico al tiempo que Sergio Peña se preparaba para festejar una conquista demasiado significativa.

La reivindicación del futbolista peruano llega después de un largo periodo sombrío marcado por un escándalo de abuso sexual que lo apartó de Alianza Lima y de una experiencia totalmente plomiza con el Sakaryaspor, institución que fue como una vía de salida, pero en la que no trascendió y experimentó un amargo descenso.

OFK se crece

El arranque del periodo 2026/27 fue demasiado accidentado. Una avergonzante derrota 4-0 a manos del FK Vojvodina marcó el inicio del OFK Belgrado. En ese lance, el entrenador Jovan Damjanović no se decidió por alinear a Sergio Peña y apenas le ofreció unos escasos siete minutos cuando todo estaba consumado.

PUBLICIDAD

Hubo una leve recuperación en la siguiente fecha para el ‘romántico’, que igualó sin goles contra el Radnik Surdulica en casa. Con ese resultado sumó su primer punto en la temporada. Consignar que Peña volvió a entrar de cambio en la recta final de la contienda.

Nadie imaginó que el OFK Belgrado se espabilaría en el momento más inesperado llevándose por delante al Novi Pazar, que no solo llegaba invicto al lance, sino que también no había sucumbido contra los capitalinos desde hace más de una década. Auténtico nocaut.

Por lo conseguido a domicilio, OFK ha saltado a la cuarta plaza de la clasificación de la Mozart Bet Superleague con cuatro unidades de nueve posibles, ubicándose por detrás del FK Čukarički Stankom, Estrella Roja y FK IMT. Su siguiente testeo será contra FK Železničar Pančevo.

PUBLICIDAD

Peña va por más

Sergio Peña ha iniciado su etapa en Serbia con un desempeño destacado, consolidándose desde el arranque de la temporada y fijando como objetivo avanzar aún más conforme transcurran los partidos.

El mediocampista peruano apunta no solo a ser una figura clave en el OFK, sino también a lograr su reincorporación a la selección peruana.

Sergio Peña enfrentando a Leo Messi en un Perú vs Argentina por Clasificatorias Sudamericanas. - Crédito: AFP

El acceso a la Villa Deportiva Nacional permanece abierto para Sergio Peña. Su retorno al combinado nacional dependerá en gran medida del rendimiento que exhiba en la Mozart Bet Superleague. La atención sobre su desempeño en el fútbol serbio es constante, ya que sus actuaciones podrían determinar su próxima convocatoria.

PUBLICIDAD

El técnico Mano Menezes seguirá de cerca la evolución de Sergio Peña en el OFK, club al que el futbolista ha llegado como uno de los principales refuerzos de la etapa reciente. La expectativa en torno a su adaptación y crecimiento en el equipo es alta, considerando el impacto que podría tener tanto en la liga local como en la selección peruana.