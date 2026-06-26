Perú anunció sus dos listas para la Copa Latina 2026: convocadas del plantel olímpico y mundialista

La entidad oficializó las nóminas de los equipos denominados Olímpico y Mundialista para el cuadrangular amistoso del 27 al 29 de junio en Villa El Salvador, con participación de Argentina y Venezuela (FPV)

La Federación Peruana de Voleibol oficializó la nómina de jugadoras citadas para la Copa Latina 2026, certamen amistoso que se jugará del 27 al 29 de junio en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría, ubicado en Villa El Salvador, Lima. Perú competirá con dos planteles, denominados Olímpico y Mundialista, en un cuadrangular internacional que incluirá también a Argentina y Venezuela.

El torneo servirá como parte del camino de preparación para dos compromisos de 2026: la Copa Sudamericana, programada del 22 al 26 de julio en Lima, y el Campeonato Sudamericano, previsto del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. En ese marco, el comando técnico optó por repartir a las voleibolistas en dos equipos con el objetivo de evaluar rendimientos antes de determinar la lista definitiva para las competencias oficiales.

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La programación contempla un inicio particular: en la primera jornada se enfrentarán Perú Mundialista y Perú Olímpico. Ese cruce de apertura quedó agendado para el sábado 27 de junio a las 19:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El entrenador Antonio Rizola estará al frente de Perú Olímpico durante la Copa Latina, mientras que Walter Lung dirigirá a Perú Mundialista. Rizola explicó la dinámica interna que se dará cuando ambos planteles coincidan en cancha: “Cuando están los dos equipos, yo voy a estar como enemigo de Walter Lung, jugando contra él”. También se refirió al duelo inaugural: “Y Walter seguramente va a ganar el partido. Normalmente, pasa esto. Normalmente, el asistente gana al entrenador principal. Esto es natural que pase. Y vamos a jugar”.

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El plantel Perú Olímpico para la Copa Latina 2026

Antonio Rizola ya definió a las 15 voleibolistas que integrarán Perú Olímpico. El equipo buscará aprovechar la Copa Latina como una vitrina para consolidar nombres rumbo a los próximos desafíos. (FPV)

La lista del equipo Perú Olímpico incluye a Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia), Diana de la Peña (Alianza Lima), Ingrid Herrada (Universitario de Deportes), Aixa Vigil (Universitario de Deportes) y Sandra Ostos (Alianza Lima). También fueron citadas Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano), Mirian Patiño (Universitario de Deportes), Kiara Montes (Regatas Lima), Claudia Palza (Universitario de Deportes) y Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos).

La convocatoria se completa con Saskya Silvano (Atlético Atenea), Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos), Thaisa McLeod (Atlético Atenea), Pamela Cuya (San Martín) y Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos). Ese grupo será conducido por Antonio Rizola a lo largo de las tres fechas del torneo en Lima.

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El certamen podrá seguirse en Perú por señal abierta de Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también estará disponible por streaming en la web de Latina y en su aplicación móvil, de acuerdo con la información difundida sobre la cobertura del evento.

Perú Mundialista para la Copa Latina 2026

Con una convocatoria equilibrada y la mirada puesta en el Sudamericano, Perú Mundialista buscará aprovechar cada partido de la Copa Latina para afianzar su funcionamiento colectivo. (FPV)

El equipo Perú Mundialista quedó integrado por Brenda Lobatón (San Martín), Ginna López (San Martín), Lucia Magallanes (Universitario de Deportes), María José Rojas (Atlético Atenea) y Alexandra Machado (San Martín). A ellas se suman Karla Ortiz (Universitario de Deportes), Xina Cortez (Deportivo Soan), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano) y Daniela Muñoz (Universitario de Deportes).

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La lista continuó con Anghela Barboza (Deportivo Géminis), Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos) y Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano). Completaron la relación Jeissy Chía (Rebaza Acosta) y Camila Pineda (Deportivo Soan). Este plantel será dirigido por Walter Lung durante el cuadrangular.

La estructura de dos equipos habilitará observaciones directas en competencia, incluido el partido entre selecciones peruanas en la fecha inicial. La iniciativa apuntó a medir desempeños en un entorno de partidos oficiales de preparación, con rivales regionales y un calendario concentrado en tres días.

Calendario: día, hora y sede de los partidos en Villa El Salvador

El Polideportivo Lucha Fuentes será escenario de una intensa programación entre el 27 y el 29 de junio. Cada jornada ofrecerá partidos clave para medir el nivel de las cuatro selecciones. (FPV)

La Copa Latina 2026 se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, con una agenda de seis encuentros entre el sábado 27 y el lunes 29 de junio. El debut del torneo lo abrirán Argentina y Venezuela, y luego se dará el cruce entre los dos equipos peruanos.

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Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas | Polideportivo Lucha Fuentes

La venta de entradas para el torneo se habilitó en la plataforma digital Joinnus. La compra se realiza de forma virtual: el usuario ingresa al portal, elige la fecha y la ubicación, y completa los pasos indicados para finalizar la adquisición de los boletos para el cuadrangular internacional en Lima.

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