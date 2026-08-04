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Familias peruanas continúa sin conocer estado de sus seres queridos enviados bajo engaños a Rusia: Piden a Cancillería intervenir

Cientos de familiares reclaman intervención del gobierno de Keiko Fujimori para conocer el paradero de más de 400 peruanos, presuntamente reclutados para la guerra y desaparecidos en territorio ruso

Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.
Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.
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El reclamo de los familiares de peruanos enviados a Rusia bajo presuntos engaños se hizo sentir en Lima, con más fuerza esta semana. Un numeroso grupo se congregó frente a la Embajada de Rusia, en San Isidro.

La manifestación, motivada por la ausencia de información oficial, busca respuestas sobre el paradero de más de 400 compatriotas que partieron en busca de oportunidades laborales y terminaron involucrados en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Los allegados señalan que la mayoría de los afectados fue captada con falsas promesas y que hoy no saben nada sobre su situación.

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“No tenemos información de mi familiar hace más de tres meses. No sé si está vivo o muerto. Ellos se fueron por un sueño, por una mejora económica, que en el Perú no existe. Los llevaron con engaños. Les dijeron que van a ir a resguardo, no sabían ni tocar un arma. Los mandaron como parte de primera línea como carne de cañón”, dijo una de las asistentes a la protesta.

La falta de información oficial alimenta rumores sobre posibles fallecimientos o internamientos en hospitales rusos, según expuso Norma, vocera del grupo de familiares, durante la protesta.

“Mi hijo figura como desaparecido y existen decenas de casos similares. Nos han dicho que al menos 150 peruanos habrían fallecido, pero no hay confirmación oficial de la Cancillería”.

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Los manifestantes también exigieron que las autoridades peruanas aceleren las investigaciones sobre las redes que habrían captado a los ciudadanos con ofertas laborales falsas.

“Esos estafadores están engañando, aprovechándose del dolor ajeno, prometiendo por la falta de oportunidades aquí”, agregó Norma. La situación, según explican, se agrava por la falta de comunicación directa con los afectados y la escasa colaboración internacional.

Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Testimonios directos y llamados a la Cancillería

En medio de la protesta, se vivió un momento de fuerte impacto cuando José, uno de los peruanos reclutados, realizó una videollamada desde un hospital cercano a Moscú.

Desde la cama, explicó: “No me han operado, tengo esquirlas el corazón, en la arteria pulmonar, en la cabeza”. José narró que resultó herido tras la explosión de un misil y que otro compatriota latinoamericano perdió una pierna en el mismo ataque.

Carolina Fernández, hermana de José, precisó que él viajó tras aceptar un contrato para realizar labores de limpieza y apoyo como paramédico.

“Le dijeron que tiene que sobrevivir con eso y será enviado nuevamente a primera línea este 15 de agosto”, contó. Carolina señaló que su hermano decidió hacer pública su situación para advertir a otros peruanos sobre los riesgos del reclutamiento bajo engaños.

Los familiares denuncian que la Cancillería no ha brindado información certera ni acompañamiento suficiente. “Algunos llevan más de 4 meses acá buscando respuestas. Tenemos versiones contradictorias de Cancillería Muchos han recibido información de que se encuentran en servicio. Por medio de otras personas que se encuentran allá, nos dicen que están fallecidos o que están en hospitales. Necesitamos algo oficial”, expresó otra de las asistentes.

Asimismo, le expusieron la problemática a la presidenta Keiko Fujimori, solicitando apoyo para acelerar los trámites y obtener respuestas oficiales.

El grupo sostiene que la incertidumbre ha generado un profundo desgaste emocional y social, mientras los días transcurren sin noticias y los rumores aumentan la preocupación.

Denuncias y acciones legales en curso

En abril, los familiares presentaron denuncias ante la Fiscalía por presunta trata de personas vinculada al reclutamiento de peruanos para el conflicto. Sin embargo, afirman que quienes habrían promovido estas ofertas fraudulentas continúan en libertad y que las investigaciones no muestran avances significativos.

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