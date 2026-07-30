Con Marcos López como titular, Copenhague dio otro paso en la Conference League y espera rival en la última fase previa

Con el peruano Marcos López como titular durante todo el encuentro, el club danés se impuso 2-1 en casa y selló el pase tras el 3-3 de la ida en Ucrania (F.C. København﻿)

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FC Copenhague dio un paso clave en su ruta hacia la fase de liga de la Conference League al imponerse por 2-1 al Polissya Zhytomyr de Ucrania en la penúltima instancia previa del torneo. El peruano Marcos López volvió a integrar el once inicial y completó el partido, en una racha de continuidad que se sostiene desde el inicio de la temporada.

El cruce quedó abierto tras el 3-3 de la ida en territorio ucraniano, pero el elenco de la capital danesa resolvió la serie en casa y consiguió avanzar pese a jugar con un hombre menos durante todo el segundo tiempo. Con el boleto a la siguiente etapa asegurado, el equipo ya conoce el camino inmediato: su próximo adversario internacional saldrá de la llave entre Pyunik de Armenia y Debrecen de Hungría.

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En paralelo, el conjunto danés mantiene el foco en el calendario local, con un compromiso cercano por la Superliga que servirá también como termómetro de su momento competitivo. López, por su parte, sumó otra actuación completa y se consolidó como una pieza fija en el arranque del curso.

Victoria en casa y clasificación en la penúltima ronda previa

Con Marcos López los 90 minutos, Copenhague superó 2-1 al Polissya Zhytomyr, resistió con diez jugadores en el segundo tiempo y aseguró su clasificación a la siguiente fase europea. (Instagram)

El duelo ante Polissya Zhytomyr se jugó en Copenhague y terminó con una victoria por 2-1 que inclinó la eliminatoria a favor del club danés. El empate 3-3 en la ida había dejado la serie sin margen de error, pero la escuadra local capitalizó su condición de anfitrión para marcar diferencias y sostener la ventaja hasta el final.

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Marcos López, ubicado como lateral izquierdo, disputó los 90 minutos, tal como ya lo había hecho en el primer partido de la serie. La clasificación se construyó además bajo una circunstancia adversa: el equipo actuó con diez futbolistas durante toda la segunda mitad, un tramo en el que debió ajustar su plan para proteger el resultado.

El avance deja a Copenhague en espera de su siguiente cruce continental. El rival se definirá entre Pyunik y Debrecen, una llave que determinará quién enfrentará al club danés en el siguiente paso de la competición.

Mientras el equipo sigue en carrera, el rendimiento sostenido de López aparece como uno de los puntos de continuidad en este tramo inicial. Su presencia constante en partidos consecutivos refleja que atraviesa un momento de confianza dentro del plantel y que se mantuvo como alternativa prioritaria en el carril izquierdo.

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López, continuidad total y minutos en el arranque de temporada

El lateral peruano mantiene plena confianza del cuerpo técnico de Copenhague. Suma partidos completos entre la Superliga y la Conference League en este arranque de campaña. (Instagram)

La participación de Marcos López en el duelo europeo extendió una secuencia de titularidades y partidos completos. El peruano venía de disputar la totalidad del encuentro de ida frente a Polissya, luego sumó 90 minutos en el estreno de la liga danesa y volvió a completar el juego en el certamen internacional.

Esa regularidad se produjo en una semana con exigencia doble, entre competencia local y eliminatorias europeas. Para el club, el objetivo inmediato es sostener el ritmo en ambos frentes: asegurar resultados en la Superliga y, a la vez, seguir avanzando en la Conference League.

En el campeonato danés, Copenhague abrió la temporada con un triunfo 3-2 ante Lyngby Boldklub en el Parken Stadium, con López también desde el arranque. En ese partido, el noruego Birger Meling anotó a los 27 minutos y volvió a convertir a los 49. La visita igualó por medio del belga Renzo Tytens (36), y llegó a ponerse arriba con un tanto del canadiense Simon Colyn (39). El gol decisivo lo marcó el noruego Mohamed Elyounoussi a los 75 minutos.

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Con ese resultado, Copenhague sumó tres puntos en la jornada inaugural y quedó como líder de la Superliga, mientras que Lyngby Boldklub pasó al penúltimo lugar sin unidades. El próximo compromiso del equipo será otra vez como visitante, en un duelo que aparece rápidamente en el calendario.

Próximo partido: visita a Silkeborg y espera en Europa por Pyunik o Debrecen

El calendario no da respiro a Copenhague: primero visitará a Silkeborg por la liga danesa y luego afrontará una nueva eliminatoria continental frente a Pyunik o Debrecen. (F.C. København﻿)

Tras asegurar su continuidad en la Conference League, Copenhague ya tiene un desafío inmediato por la liga: enfrentará a Silkeborg en la segunda fecha. El encuentro se disputará el próximo domingo 2 de agosto en el Jysk Park, a las 11:00 (16:00 GMT).

En el plano internacional, el equipo deberá aguardar el desenlace de la serie entre Pyunik (Armenia) y Debrecen (Hungría) para conocer a su siguiente rival en el torneo. El cruce definirá el próximo escollo antes de la fase de liga y marcará el rumbo de una campaña europea que, por ahora, se sostiene con resultados ajustados y un aporte constante desde el once titular, donde Marcos López sumó otra presentación completa.

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