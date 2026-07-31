Miranda Capurro debutó en Vibra Perú, pero las redes no la respaldan: aplausos, burlas y críticas por un show “tibio”

Miranda Capurro debutó en Vibra Perú, pero las redes no la respaldan. IG

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Miranda Capurro tuvo su primer gran reto en vivo este 29 de julio al subirse al escenario de 'Vibra Perú’ en plena celebración de Fiestas Patrias.

Era una presentación clave para la influencer y cantante, que viene impulsando su nueva etapa musical con lanzamientos recientes y una narrativa clara: dejar atrás el streaming para apostar por un camino artístico propio.

Sin embargo, su debut no terminó de convencer a todos y, en redes sociales, el veredicto fue inmediato: para una parte del público fue un show correcto para alguien que recién empieza; para otra, un desempeño “tibio” que no conectó con el festival.

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La discusión se alimentó con clips que circularon en TikTok y con el comentario de creadores de contenido como Ric La Torre, que intentó matizar el debate. En paralelo, también se volvió tema la presencia de Doménico, quien estuvo grabándola “cual fan enamorado”, lo que sumó otro ingrediente a una noche que, más allá del escenario, se jugó minuto a minuto en redes.

Miranda Capurro tiene un tibio debut en Vibra Perú y las redes no la perdonan. tiktok

El debut en Vibra Perú’: una prueba en vivo frente a una audiencia masiva

Capurro llegó a Vibra Perú con un contexto favorable: venía de lanzar música nueva y de anunciar que se estaba preparando para un show importante. El festival, por su magnitud y por el tipo de público que convoca, no suele ser un espacio indulgente con los debutantes: el escenario exige dominio vocal, presencia, manejo de tiempos y, sobre todo, conexión con la audiencia.

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Los clips que se viralizaron mostraron un desempeño que muchos catalogaron como “correcto”, pero sin el golpe de energía que suele esperarse en un festival. Ahí aparece la palabra que más se repitió en la conversación: “tibio”. Para algunos, fue una presentación que todavía necesita rodaje; para otros, fue suficiente para reconocer que está intentando y que no está “improvisando”.

Miranda Capurro debutó en Vibra Perú, pero las redes no la respaldan. TikTok

Doménico en primera fila: el detalle que también se volvió parte del show

Un punto que no pasó desapercibido en TikTok fue la presencia de Doménico, quien estuvo grabando a Miranda durante su participación. Ese gesto, leído por algunos como apoyo y por otros como un elemento que distrae del foco musical, se sumó a la discusión general.

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En un evento como Vibra Perú —donde los videos del público se vuelven la principal narrativa del día—, la cámara no solo registra lo que sucede en el escenario: también construye una historia alrededor. Y en el caso de Capurro, esa historia incluyó a Doménico como observador cercano, reforzando la idea de “ojo público” sobre su debut.

Doménico Benavides en primera fila mirando a su novia Miranda Capurro. TikTok.

El análisis de Ric La Torre: “La chica tiene un sueño: ser cantante”

En medio de la ola de comentarios, Ric La Torre publicó una mirada que se apartó del sarcasmo y buscó evaluar el momento con un criterio más amplio. “La chica tiene un sueño: ser cantante. ¿Lo puede lograr? Para bien o para mal, lo está haciendo. Ha sacado sus cancioncitas, ha practicado”, dijo.

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Luego añadió una valoración personal: “Personalmente, a mí me parece que no canta mal lo que he escuchado de ella”. En su comentario también recordó que, antes, había tenido presentaciones en televisión “en playback”, lo que vuelve más relevante el salto a un festival en vivo.

Sobre los clips del día, su lectura fue positiva: “Los videos del Vibra Perú que me salen en TikTok me parece que lo ha hecho bien”.

Su postura no negó que existan puntos por pulir; más bien, colocó el foco en la idea de proceso: que un debut no necesariamente es un producto final, sino una primera prueba pública.

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Las redes se dividen: entre burlas, comparaciones y apoyo

Como suele ocurrir con figuras que dan el salto de influencer a cantante, Capurro quedó en el centro de un juicio colectivo. En un lado, aparecieron comentarios de burla y comparaciones, incluso con referencias que se hicieron virales.

Ric La Torre mencionó algunas de las frases que circularon: “Debe ser amiga de Abril Zinyau”. “No es mi gusto para ese tipo de canciones, creo que le saldrá, le saldría más reguetón como Lady Queen”. También destacó comentarios irónicos como “Que vivan los grandes proyectos” y otros que insistían en episodios previos: “Se subió al escenario en el Zacafest y jamás quiso bajarse”.

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Al mismo tiempo, también se repitieron críticas técnicas o de percepción: “Esa no es su voz”. “Sonaba bien :/ pero si le faltaba conectar con el público, recién está iniciando”.

En el otro lado, aparecieron mensajes de respaldo: “pero canta lindo”, “cantó lindo”, “¡Qué envidiosos!”. Y también comentarios con una lectura social distinta: “las que tienen plata y contactos ......hacen lo que quieren .....total”, repetido como crítica, pero usado también para marcar que el debate muchas veces se va hacia lo personal y no solo hacia el performance.

La conclusión es clara: el debut no pasó desapercibido. Gustó a algunos, irritó a otros y generó conversación, que en el ecosistema digital puede ser tan determinante como el show mismo.

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