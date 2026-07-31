Asesinatos de cuatro periodistas peruanos en 2025 siguen impunes: “El Estado no ha cumplido con su deber”, denuncia ANP

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, advierte que el periodismo enfrenta un escenario crítico: En Perú “no hay garantías para ejercer la profesión”. // Video: ideeleradio / X

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La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, recordó la impunidad en los asesinatos de periodistas y el deterioro de las garantías para informar en el país. En un video difundido en la red social X, Lainez afirmó que el Estado peruano no ha cumplido con su deber de investigar con diligencia los crímenes cometidos contra hombres y mujeres de prensa, pese a que 2025 quedó marcado como el año más letal para el periodismo en lo que va del siglo.

De acuerdo con el informe anual presentado por la ANP, elaborado por la Oficina de los Derechos Humanos (OFIP), durante 2025 se registraron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el Perú. En ese balance también se confirma un dato estremecedor: cuatro periodistas fueron asesinados, sin que hasta ahora exista una respuesta estatal capaz de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

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Zuliana Lainez denuncia impunidad y falta de garantías para la prensa

Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú

En su mensaje, Zuliana Lainez fue directa al cuestionar la reacción del Estado frente a los crímenes contra periodistas. “Hasta hoy el Estado no ha cumplido con su deber de investigar diligentemente los asesinatos. Esos cuatro casos siguen en impunidad”, señaló en la grabación difundida por la ANP.

Lainez sostuvo además que el problema no se limita a la existencia de normas, sino a su aplicación real. “Este es un país que puede tener un buen marco normativo. El marco normativo puede dar hasta protección para la actividad periodística, pero se queda en el papel, si es que en la práctica no se puede ejercitar plenamente”, afirmó, al referirse a las brechas entre la legislación y la realidad cotidiana que enfrentan reporteros, editores y medios.

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La dirigente también puso el foco en la Ley de Acceso a la Información Pública, uno de los instrumentos que, en teoría, debería facilitar el trabajo periodístico y fortalecer la transparencia estatal. “Nosotros tenemos una buena ley de acceso a la información pública, pero en los últimos años las dependencias públicas clasifican como reservado toda la información que deberían transparentar”, denunció.

En ese mismo pronunciamiento, Lainez alertó sobre un entorno de opacidad estatal. “Entonces, estamos en un escenario donde hay opacidad, donde el Estado, si ocurre la peor violación a la libertad de prensa, que es el crimen contra un periodista, no está en la capacidad de identificar a los responsables“.

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Libertad de prensa en riesgo

Asesinato de periodista Fernando Núñez en La Libertad| Sol TV

En su mensaje, Lainez insistió en que la hostilidad contra la prensa proviene incluso de altos niveles del poder público. “Hemos tenido ministros que estigmatizan a la prensa cotidianamente, responsabilizándola de todos los problemas que tiene el país”, señaló. A ello sumó que existe “un alto nivel de hostilidad por hacer nuestro trabajo”, al tiempo que subrayó que, pese a ese contexto, “felizmente se sigue haciendo periodismo” y que en las regiones “la gente sigue haciendo periodismo a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad”.

Según el informe difundido por la ANP, entre los tipos de agresión a periodistas más frecuentes figuran las amenazas y actos de hostigamiento, con 127 casos, seguidos por agresiones físicas y verbales, que alcanzaron 114 reportes. La ANP también registró 46 casos de intimidación judicial y cuatro sanciones o presiones de carácter administrativo.

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El informe describe además que el promedio de ataques superó uno por día, con alrededor de 38 agresiones mensuales. De acuerdo con el balance, los funcionarios públicos encabezaron la lista con 217 ataques, mientras que los agentes de las fuerzas de seguridad sumaron 121. En conjunto, los actores estatales concentraron más del 70 % de las agresiones registradas.

La violencia letal fue el aspecto más grave del balance. Los periodistas asesinados en 2025 fueron Gastón Medina Sotomayor, en Ica; Raúl Celis López, en Iquitos; Fernando Nuñez Guevara, en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos, en Aguaytía. Para la ANP, estos crímenes ocurrieron en un contexto de impunidad estructural, en el que las investigaciones no avanzan con la rapidez ni la diligencia que exige la gravedad de los hechos.

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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también expresó su preocupación por el escenario descrito en el informe y recordó que hacía casi una década que en el Perú no se registraban asesinatos de trabajadores de medios de comunicación. El deterioro, según el pronunciamiento gremial, no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino que compromete el derecho de la ciudadanía a recibir información libre, plural y sin presiones.

El informe de la ANP también muestra que el periodismo digital fue el más atacado, con 219 casos, seguido por la televisión, la prensa escrita y la radio. La tendencia confirma que los entornos digitales, cada vez más usados para investigar, denunciar y fiscalizar, también se han convertido en uno de los principales blancos de hostigamiento.

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