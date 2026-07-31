Perú
Agregar Infobae enGoogle

Asesinatos de cuatro periodistas peruanos en 2025 siguen impunes: “El Estado no ha cumplido con su deber”, denuncia ANP

La presidenta de la organización, Zuliana Lainez, aseguró que 2025, el año más violento para el periodismo peruano en el siglo XXI, estuvo marcado por amenazas, agresiones y presiones desde el Estado: “Hemos tenido ministros que estigmatizan a la prensa cotidianamente”

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, advierte que el periodismo enfrenta un escenario crítico: En Perú “no hay garantías para ejercer la profesión”. // Video: ideeleradio / X
Guardar

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, recordó la impunidad en los asesinatos de periodistas y el deterioro de las garantías para informar en el país. En un video difundido en la red social X, Lainez afirmó que el Estado peruano no ha cumplido con su deber de investigar con diligencia los crímenes cometidos contra hombres y mujeres de prensa, pese a que 2025 quedó marcado como el año más letal para el periodismo en lo que va del siglo.

De acuerdo con el informe anual presentado por la ANP, elaborado por la Oficina de los Derechos Humanos (OFIP), durante 2025 se registraron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el Perú. En ese balance también se confirma un dato estremecedor: cuatro periodistas fueron asesinados, sin que hasta ahora exista una respuesta estatal capaz de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

PUBLICIDAD

Zuliana Lainez denuncia impunidad y falta de garantías para la prensa

Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú
Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú

En su mensaje, Zuliana Lainez fue directa al cuestionar la reacción del Estado frente a los crímenes contra periodistas. “Hasta hoy el Estado no ha cumplido con su deber de investigar diligentemente los asesinatos. Esos cuatro casos siguen en impunidad”, señaló en la grabación difundida por la ANP.

Lainez sostuvo además que el problema no se limita a la existencia de normas, sino a su aplicación real. “Este es un país que puede tener un buen marco normativo. El marco normativo puede dar hasta protección para la actividad periodística, pero se queda en el papel, si es que en la práctica no se puede ejercitar plenamente”, afirmó, al referirse a las brechas entre la legislación y la realidad cotidiana que enfrentan reporteros, editores y medios.

PUBLICIDAD

La dirigente también puso el foco en la Ley de Acceso a la Información Pública, uno de los instrumentos que, en teoría, debería facilitar el trabajo periodístico y fortalecer la transparencia estatal. “Nosotros tenemos una buena ley de acceso a la información pública, pero en los últimos años las dependencias públicas clasifican como reservado toda la información que deberían transparentar”, denunció.

En ese mismo pronunciamiento, Lainez alertó sobre un entorno de opacidad estatal. “Entonces, estamos en un escenario donde hay opacidad, donde el Estado, si ocurre la peor violación a la libertad de prensa, que es el crimen contra un periodista, no está en la capacidad de identificar a los responsables“.

Libertad de prensa en riesgo

Asesinato de periodista Fernando Núñez en La Libertad| Sol TV

En su mensaje, Lainez insistió en que la hostilidad contra la prensa proviene incluso de altos niveles del poder público. “Hemos tenido ministros que estigmatizan a la prensa cotidianamente, responsabilizándola de todos los problemas que tiene el país”, señaló. A ello sumó que existe “un alto nivel de hostilidad por hacer nuestro trabajo”, al tiempo que subrayó que, pese a ese contexto, “felizmente se sigue haciendo periodismo” y que en las regiones “la gente sigue haciendo periodismo a pesar de sus condiciones de vulnerabilidad”.

Según el informe difundido por la ANP, entre los tipos de agresión a periodistas más frecuentes figuran las amenazas y actos de hostigamiento, con 127 casos, seguidos por agresiones físicas y verbales, que alcanzaron 114 reportes. La ANP también registró 46 casos de intimidación judicial y cuatro sanciones o presiones de carácter administrativo.

El informe describe además que el promedio de ataques superó uno por día, con alrededor de 38 agresiones mensuales. De acuerdo con el balance, los funcionarios públicos encabezaron la lista con 217 ataques, mientras que los agentes de las fuerzas de seguridad sumaron 121. En conjunto, los actores estatales concentraron más del 70 % de las agresiones registradas.

La violencia letal fue el aspecto más grave del balance. Los periodistas asesinados en 2025 fueron Gastón Medina Sotomayor, en Ica; Raúl Celis López, en Iquitos; Fernando Nuñez Guevara, en Pacasmayo; y Mitzar Castillejos, en Aguaytía. Para la ANP, estos crímenes ocurrieron en un contexto de impunidad estructural, en el que las investigaciones no avanzan con la rapidez ni la diligencia que exige la gravedad de los hechos.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también expresó su preocupación por el escenario descrito en el informe y recordó que hacía casi una década que en el Perú no se registraban asesinatos de trabajadores de medios de comunicación. El deterioro, según el pronunciamiento gremial, no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino que compromete el derecho de la ciudadanía a recibir información libre, plural y sin presiones.

El informe de la ANP también muestra que el periodismo digital fue el más atacado, con 219 casos, seguido por la televisión, la prensa escrita y la radio. La tendencia confirma que los entornos digitales, cada vez más usados para investigar, denunciar y fiscalizar, también se han convertido en uno de los principales blancos de hostigamiento.

Temas Relacionados

ANPZuliana LainezLibertad de prensaCorrupciónPeriodismoAsociación Nacional de Periodistas del Perúperu-noticias

Más Noticias

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

La empresaria chimbotana, de 52 años, lleva más de una década junto al excongresista, a quien apoyó durante sus procesos judiciales y con quien comparte una vida alejada de la política

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la condena de 15 años impuesta al expresidente por lavado de activos y ordenó archivar la investigación. El juzgado competente deberá definir su situación jurídica el mismo día en que sea notificado

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Intoxicación por alcohol: cómo reconocerla y qué hacer ante un caso así, según el Minsa

Identificar a tiempo los signos de intoxicación por alcohol y actuar con rapidez puede salvar vidas, advierte el Ministerio de Salud, que detalla qué síntomas requieren atención urgente y cuáles son las medidas seguras mientras se espera ayuda especializada

Intoxicación por alcohol: cómo reconocerla y qué hacer ante un caso así, según el Minsa

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

El antiguo Gerente General del club de La Victoria reconoció que la suerte del ‘Pirata’ se encontraba echada desde mediados de la campaña pasada para mantener al ‘Depredador’, quien contaba con un amplio apoyo en el vestuario

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta

En plena transmisión, el conductor le comunicó a Ducelia que no podía seguir en la competencia; la producción informó que habrá un reemplazo para su equipo.

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

TC anula todo el proceso penal contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación

Captan a Vladimir Cerrón bailando en fiesta de Huancayo mientras sigue sin ejecutarse el fallo que anuló su prisión

Ministro del Interior César Astudillo detalla las medidas que tomará para enfrentar la criminalidad

Diputado Julián Pérez detenido: qué revela la nota policial sobre su arresto por agresión a abogada

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas para enfrentar crísis en el país: Miguel Torres espera unidad del Congreso

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

¿Quién es Erika Muñoz, la esposa de Kenji Fujimori que salió a defenderlo en redes y financia los viajes de la pareja con su propio negocio?

Ducelia Echevarría es eliminada de ‘Guerreros Mundiales’ por inapropiada conducta

Giancarlo Cossío revela estar preocupado por Angie Jibaja y hasta le ofreció pagar el pasaje de regreso a Chile, pero ella no le responde

Susy Díaz confiesa que sí se enamoró de Andy V y revela por qué su matrimonio terminó: “Lloré tanto”

Un extrabajador del pódcast de Diego Chávarri, Gabriela Herrera y 'Cri Cri' los acusa de no pagarle por sus servicios

DEPORTES

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

Fernando Cabada profundiza acerca de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima y asegura que el vestuario respaldó la continuidad de Paolo Guerrero

¿Cuándo arranca el Masters 1000 de Montreal? El primer gran desafío de Ignacio Buse en su gira rumbo al US Open 2026

El contundente mensaje de Rodrigo Ureña a Piero Quispe tras su retorno a Universitario que emocionó a los hinchas ‘cremas’

Florencia Giglio recordó su paso por la Liga Peruana de Vóley y elogió la pasión de los aficionados: “Es una locura”

Perú se quedó sin final: perdió 3-1 ante Chile en las semifinales del vóley de los Panamericanos Universitarios 2026