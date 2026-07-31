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Clima en Lima: lloviznas regresan este fin de semana en estas zonas y estos horarios

En varios distritos del sur de Lima y otras zonas costeras, el regreso de las lloviznas ligeras coincidirá con un incremento de la nubosidad y temperaturas superiores a lo habitual, en un contexto donde la capital experimenta uno de los inviernos más cálidos de la última década

Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi
Llovizna y frío en Lima: cuántos días durará la DANA ‘Qori’ y qué zonas serán las más afectadas, según Senamhi - TV Perú
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Un evento meteorológico traerá el retorno de las lloviznas dispersas en Lima durante el fin de semana, según lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, la costa peruana, desde Piura hasta Tacna, experimentará un incremento de humedad y nubosidad, alterando el panorama que ha caracterizado el invierno de 2026 con temperaturas elevadas y cielos despejados.

Lloviznas y horarios: zonas más afectadas

De acuerdo con el Senamhi, la llegada de vientos del sur frente al litoral favorecerá la formación de niebla, neblina y lloviznas ligeras. Lima Metropolitana se verá afectada principalmente en las zonas sur, donde los acumulados podrían alcanzar hasta 2.0 mm (dos litros por metro cuadrado). En el resto de la ciudad, los valores de precipitación llegarán a 0.5 mm.

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Las lloviznas se presentarán principalmente durante la noche, madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en los distritos cercanos al litoral. Durante las tardes, existe la posibilidad de intervalos de brillo solar en sectores donde las condiciones atmosféricas lo permitan.

Senamhi
Senamhi

Un invierno atípico: calor y anomalías en la costa peruana

El invierno de 2026 en Lima y la costa peruana ha mostrado condiciones inusuales, con temperaturas hasta diez grados por encima de los valores habituales. Según explicó David Garay, meteorólogo de la Subdirección de Predicción Meteorológica del Senamhi, la capital reporta actualmente incrementos de entre seis y ocho grados respecto a los promedios normales. El caso de La Molina ilustra esta anomalía: el 25 de julio se registraron 29,4 ℃ (84,9 ℉), cifra que supera en más de diez grados el valor histórico para la fecha.

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Esta situación se replica de norte a sur del país, potenciándose en la costa norte por la cercanía con Ecuador y el aumento de la temperatura superficial del mar. El análisis de la entidad meteorológica permite calificar este invierno como “anómalo y cálido”, en contraste con los inviernos tradicionales de la región. El evento está ligado a la persistencia del Fenómeno El Niño Costero, que ha alterado las condiciones climáticas y podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027, según el último balance del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Alerta y recomendaciones: cambios bruscos y vigilancia constante

La reciente emisión de una alerta roja en Lima y 20 regiones por altas temperaturas refleja la magnitud del fenómeno. El fortalecimiento de los vientos costeros traerá masas de aire frío que disminuirán las temperaturas y aumentarán la nubosidad, facilitando la formación de las lloviznas previstas. Grinia Ávalos, vocera del Senamhi, indicó que, aunque se esperan episodios de nubosidad y lloviznas, las temperaturas altas se mantendrán en torno a los 25 o 26 grados, valores superiores a los promedios históricos.

El organismo recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines y avisos oficiales, ya que la interacción entre los vientos, la humedad y la temperatura del océano puede modificar el estado del tiempo en pocas horas. La dinámica particular de la costa peruana exige un monitoreo constante para anticipar variaciones que puedan impactar la vida diaria y la salud pública.

Mapa de Sudamérica con Perú en colores de calor. Muestra Piura 36 °C con sol y olas, y Tumbes UP 36 °C con sol. Logo Senamhi.
Un mapa del Perú muestra las altas temperaturas registradas por Senamhi en Piura y Tumbes, donde el calor supera los 36 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas: ¿qué esperar en los próximos días?

Durante los primeros días de agosto, Lima pasará de un escenario dominado por el brillo solar a uno marcado por la nubosidad y las precipitaciones ligeras, especialmente en las mañanas y noches. Aunque el retorno de las lloviznas ofrece un respiro ante el calor inusual, el pronóstico del Senamhi señala que el invierno se mantendrá con características propias del verano, con registros térmicos altos y una frecuente alternancia entre nubes y sol.

Las autoridades insisten en la importancia de tomar precauciones frente a los cambios bruscos de temperatura y la exposición solar, dado el contexto climático anómalo que atraviesa la costa peruana este año.

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