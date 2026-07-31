Gran parte de Lima podría inundarse: Autoridad Nacional del Agua detecta 52 puntos críticos en cuenca del río Chillón

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

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La ciudad de Lima se encuentra ante una alerta que abarca a miles de habitantes, luego de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtiera sobre 52 puntos críticos con riesgo de inundación en la cuenca del río Chillón.

El reporte técnico describe zonas expuestas a erosión fluvial, huaicos y desbordes que afectan tanto a Lima Metropolitana como a la provincia de Canta y parte del Callao.

El estudio, elaborado por especialistas de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, se realizó en respuesta a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, que ya muestra niveles extraordinarios.

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El documento identifica 31 puntos críticos en Canta, distribuidos en distritos como Arahuay, San Buenaventura, Huamantanga y Santa Rosa de Quives. En Lima Metropolitana, los sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Comas y Carabayllo figuran entre los más expuestos. A pedido de la Municipalidad de Ventanilla, se sumó un punto cercano a la playa Márquez en el Callao.

La ANA detalla que los sectores señalados presentan “niveles de peligro entre alto y muy alto”, lo que representa un riesgo directo para la población, la infraestructura vial, servicios básicos y la producción local. La alerta cobra mayor relevancia ante la falta de intervenciones previas y la urgencia de acciones concretas.

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Foto: Andina

Medidas de emergencia

Para mitigar el impacto de posibles inundaciones, la ANA sugiere una serie de medidas, entre ellas la limpieza y descolmatación de cauces, eliminación de material excedente, construcción de bordos y diques disipadores de energía. Estas acciones, según el informe, deben ser priorizadas por los gobiernos regionales y locales, quienes recibirán fichas técnicas con alternativas de intervención.

El organismo enfatizó su papel como generador de información técnica “oportuna y confiable”, destinada a fortalecer la toma de decisiones de las autoridades competentes.

“La identificación de los puntos críticos constituye una alerta temprana frente a los riesgos que podrían intensificarse con el Fenómeno El Niño”, resalta el informe técnico.

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El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori reconoció la urgencia de la situación. “No se han ejecutado las obras que eran necesarias para poder defender la vida de la población”, declaró a Andina Noticias el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. “Hoy día lo que tenemos que hacer es preparación para mitigar los efectos que va a tener el Fenómeno El Niño”, agregó.

El ministro detalló que algunas de las obras señaladas buscarán concluirse antes de diciembre, mientras se aceleran los trabajos en los tramos de ríos con mayor riesgo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y otros organismos permanecerán en alerta para responder ante deslizamientos y emergencias. “Siempre enfocados en la protección de las personas”, remarcó Vinelli.

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La estrategia oficial será coordinada desde la propia Presidencia de la República, involucrando a los ministerios de Defensa, Agricultura, Vivienda y Transportes. El ministro Vinelli añadió: “Somos un gobierno amplio y vamos a escuchar a los expertos para que nos ayuden a definir las líneas en donde se tenga que intervenir”.