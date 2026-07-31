El pedido de Sporting Cristal tras la eliminación ante Bragantino por la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal formalizó un reclamo ante la CONMEBOL tras su eliminación en la Copa Sudamericana 2026. El equipo peruano manifestó “total y absoluta disconformidad” con el desempeño del árbitro principal, Esteban Ostojich, y con el trabajo de la terna a cargo del VAR durante el partido de vuelta de los play-offs, en el que Red Bull Bragantino se impuso 1-0 como local y avanzó a los octavos de final gracias al 0-0 registrado en la ida, en Lima.
En su comunicación, el club apuntó a tres episodios puntuales que, según su postura, requerían una intervención del videoarbitraje.
La institución también solicitó que se hagan públicas las conversaciones mantenidas entre el juez y el equipo VAR sobre esas acciones, y reclamó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse “en resguardo de la equidad e integridad” de la competencia.
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El reclamo de Cristal: tres jugadas bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Sporting Cristal señaló de manera directa al árbitro Esteban Ostojich y al VAR por decisiones adoptadas a lo largo del encuentro frente a Bragantino, correspondiente a los play-offs de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. La entidad sostuvo: “El Club Sporting Cristal expresa su total y absoluta disconformidad con la actuación del juez principal, Sr. Esteban Ostojich, y de la terna arbitral a cargo del VAR”.
La primera acción observada por el club ocurrió a los 29 minutos. Según su descripción, se trató de “el golpe antirreglamentario con el antebrazo izquierdo sobre Santiago González”, una incidencia que, para la dirigencia rimense, debía pasar por revisión del videoarbitraje.
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El segundo punto cuestionado se centró en la expulsión de Martín Távara, quien recibió la segunda amonestación a los 56 minutos. Sporting Cristal consideró que esa determinación tenía que ser revisada por el VAR “conforme al nuevo protocolo VAR aplicable a segundas amonestaciones claramente incorrectas”. En el texto, la institución mencionó de forma explícita que la tarjeta derivó en la salida del futbolista y que el procedimiento vigente habilitaba un análisis en ese tipo de escenarios.
La tercera acción mencionada por el club se registró a los 82 minutos. El comunicado describió “la imprudente entrada sobre Miguel Araujo” y la incluyó en la lista de episodios que, en su criterio, requerían intervención tecnológica.
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El reclamo concluyó con una petición formal: Sporting Cristal invocó a la CONMEBOL a “publicar las comunicaciones entre el árbitro principal y el equipo VAR respecto de estas acciones”, además de adoptar “las medidas correctivas que correspondan” para preservar el desarrollo regular del torneo.
El partido en Brasil: una serie definida por detalles
La eliminatoria llegaba abierta al duelo decisivo debido al 0-0 de la ida, disputado una semana antes en Lima. Ese resultado dejó a ambos conjuntos obligados a buscar un triunfo para continuar en el certamen continental, y el desarrollo del encuentro mostró un trámite ajustado hasta la jugada que modificó el marcador.
Bragantino manejó la pelota en el arranque, aunque le costó transformar esa superioridad territorial en llegadas claras. Sus aproximaciones más reiteradas fueron intentos desde media distancia, en su mayoría sin dirección. La ocasión más cercana al gol en ese tramo fue a los 26 minutos, cuando Rodriguinho conectó un remate que impactó en el palo.
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Sporting Cristal tuvo menor participación con el balón durante el primer tiempo, aunque logró generar una posibilidad nítida antes del descanso. Hernán Barcos estuvo cerca de convertir con un cabezazo, pero el arquero Cleiton respondió con seguridad y evitó la apertura del marcador.
En la reanudación, el conjunto peruano intentó sostener más tiempo la posesión, pero el partido cambió con la segunda tarjeta amarilla a Távara a los 56 minutos. Con un jugador menos, el equipo visitante quedó condicionado para sostener el ritmo y para atacar con profundidad.
A continuación llegó el único gol de la noche. En la jugada siguiente a la expulsión, Bragantino se adelantó por intermedio de Pedro Henrique, quien marcó de cabeza y estableció el 1-0. Con ese tanto, el equipo brasileño quedó en ventaja en la serie y manejó el cierre con mayor control.
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Cristal buscó reaccionar pese a la desventaja numérica. Sobre los 64 minutos, Maxloren Castro generó una opción que pudo significar el empate, pero otra intervención de Cleiton mantuvo el resultado. En el tramo final, el visitante no encontró claridad para aproximarse al arco rival, mientras que Bragantino dispuso de chances para ampliar, aunque el marcador no volvió a moverse.
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