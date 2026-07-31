Fenómeno El Niño: Callao toma la delantera y ejecuta trabajos de prevención en el río Chillón para enfrentar desbordes e inundaciones

Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)

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Ante el anuncio de un Fenómeno El Niño de nivel “extraordinario”, la Municipalidad de Ventanilla activó trabajos de prevención en el río Chillón, específicamente a la altura de la zona de Víctor Raúl, en el límite entre el Callao y Ventanilla.

Las labores buscan reducir el riesgo de desbordes e inundaciones que podrían afectar a viviendas e infraestructura cercana. Según el alcalde César Pérez, la comuna decidió intervenir de manera anticipada, aunque la descolmatación no corresponde a su jurisdicción directa.

“Lamentablemente la competencia para descolmatar el río es estrictamente del Gobierno Regional del Callao, de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente gestionado por el doctor Ciro Castillo”, puntualizó el burgomaestre.

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El temor de los vecinos se basa en experiencias previas, cuando el aumento del caudal llevó el agua hasta el puente de Víctor Raúl, generando situaciones de peligro para la población. Por ello, la municipalidad decidió movilizar personal y maquinaria para limpiar la ribera.

“No podemos esperar más tiempo, por eso hemos traído todo el personal, la maquinaria de la municipalidad para hacer una limpieza de toda la ribera del río, donde hemos encontrado muebles y viviendas enteras al borde de todo el río”, explicó Pérez.

El Gobierno Regional informó que las acciones preventivas tendrán una duración de 60 días y contemplan limpieza, descolmatación y campañas de sensibilización con la colaboración de voluntarios. Estos grupos recorrerán las zonas aledañas al río Chillón para retirar residuos y promover entre los vecinos la importancia de no arrojar basura al cauce, una práctica que incrementa el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

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Trabajos de prevención en el Callao por Fenómeno El Niño. (Foto: Gob.pe)

Llamado a la acción colectiva

De acuerdo a estimaciones de la Municipalidad del Callao y el Gobierno Regional, un eventual desborde del río Chillón podría afectar hasta 1.000 viviendas y comprometer la seguridad de unas 4.000 personas en las zonas cercanas.

Carlos Arana, vocero municipal, advirtió que la acumulación de residuos y desmonte ha cerrado el cono de inyección natural del río, dificultando el flujo hacia el mar y elevando el riesgo de desbordes.

“Cuando venga algo de agua, se va a levantar el tirante y puede generar una desembocadura de agua a las dos zonas”, señaló.

El cronograma de obras contempla la culminación de los trabajos preventivos antes de diciembre, fecha en la que la Comisión Multisectorial ENFEN prevé el pico del Fenómeno El Niño.

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“Tenemos desde esta fecha hasta noviembre para poder terminar los trabajos. Lo recomendable es que el Gobierno regional, que tiene la función de descolmatar el río, ingrese ahora que el río está bajo y puedan entrar tractores de oruga”, indicó Arana.

La municipalidad ha solicitado apoyo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para disponer de maquinaria pesada y acelerar la limpieza del cauce. Además, llamó a los vecinos a evitar arrojar desmonte y basura al río, una práctica que agrava la erosión y el riesgo de desbordes.

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“Si los vecinos tienen que cuidar su río. No puede haber este desmonte permanente, porque el desmonte también erosiona, o sea, de arriba hacia abajo”, subrayó el vocero.