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‘Los vikingos de Gamarra’ estarían detrás del incendio en La Victoria que dejó diez fallecidos: Fiscalía detuvo a seis de sus integrantes

Las autoridades profundizan las pesquisas sobre la red de extorsión que opera en los alrededores del emporio comercial y el transporte informal, mientras familiares de las víctimas exigen respuestas y el distrito permanece bajo la vigilancia de la División de Homicidios

Un memorial en una calle con un gran cartel azul con fotografías, varias fotos enmarcadas en el suelo, flores blancas y velas, junto a una pared de ladrillos
Un memorial con fotografías, flores y velas honra a las diez víctimas del incendio de La Victoria. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)
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El Ministerio Público investiga a seis presuntos integrantes de la organización ‘Los vikingos de Gamarra’ por su presunta responsabilidad en el incendio en La Victoria que causó la muerte de cinco adultos y cinco menores, todos miembros de una misma familia. El siniestro ocurrió la madrugada del 22 de julio en la urbanización Manzanilla II, donde, según las indagaciones, los acusados habrían actuado como parte de una red dedicada al cobro de cupos en la zona del emporio comercial de Gamarra.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, bajo la dirección de la fiscal provincial Katharina Borrero Soto, inició una investigación preliminar por el delito de homicidio calificado. Los investigados fueron identificados como Yesenia Ureta, Fabiola Ureta, Miguel Ureta R. (alias ‘Nene’), Fabián Gonzáles, Juan Ayllón (alias ‘Pimpollo’) y Terry Cariat.

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Ministerio Público
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El móvil: disputa por el control del transporte informal

Las primeras pesquisas señalan que el ataque estaría vinculado a una disputa territorial por el control de espacios donde operan mototaxis eléctricas y motos en La Victoria. Según los avances de la investigación fiscal, integrantes de ‘Los vikingos de Gamarra’ habrían buscado consolidar su dominio en la ruta entre las estaciones Arriola y Grau del Tren Eléctrico, imponiendo el cobro de cuotas a conductores de vehículos menores.

Los hechos que terminaron con la vida de diez personas habrían comenzado tras amenazas y seguimiento a la familia afectada, quienes previamente habrían rechazado el pago de dichas cuotas. De acuerdo con el expediente, Yesenia Ureta y su esposo, Juan Ayllón, habrían ordenado incendiar las motos eléctricas estacionadas cerca al inmueble donde residía la familia. Las investigaciones apuntan a que la acción fue ejecutada como represalia, utilizando artefactos inflamables para iniciar el fuego en la zona exterior de la vivienda.

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Dos agentes de policía con uniforme y chaleco, cinta de seguridad amarilla, edificios con daños por incendio, un automóvil blanco y personas en un balcón
Agentes de policía supervisan un área afectada por un incendio en el distrito de La Victoria, donde se observan edificios con daños y vecinos atentos. (Andina)

Detenciones y avances en la investigación

La intervención policial permitió la captura de Fabiola Ureta Vargas y su pareja, Fabián Gonzáles, ambos señalados como familiares de la presunta autora intelectual del crimen. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, las diligencias buscan esclarecer el grado de participación de cada uno de los detenidos y confirmar si colaboraron en la planificación o logística del ataque.

Entre las acciones previstas, la fiscalía ha dispuesto la toma de declaraciones a los investigados, la revisión de denuncias policiales previas y la geolocalización de los teléfonos registrados a su nombre. Las cámaras de seguridad aportaron imágenes clave para reconstruir la secuencia del atentado: dos personas llegaron en motocicleta, rociaron combustible sobre las mototaxis estacionadas y provocaron explosiones que, tras entrar en contacto con materiales inflamables, provocaron la rápida propagación del fuego en la vivienda.

Calle con edificios de ladrillo. Multitud de personas y policías, dos camionetas, cinta amarilla y un edificio con fachada ennegrecida
La policía y numerosos vecinos se reúnen en una calle estrecha de La Victoria, Lima, luego de un incendio que afectó la fachada de un edificio. (Andina)

La tragedia en La Victoria ha generado conmoción en la ciudad, pues la familia afectada perdió a cinco adultos y cinco menores en el incendio. La principal hipótesis de la Policía Nacional del Perú vincula el ataque con el enfrentamiento entre ‘Los vikingos de Gamarra’, del cerro San Cosme, y el grupo rival conocido como ‘Las Cachinas de Cercado’, ambos en pugna por el control de rutas de transporte informal.

Calle con escombros y restos quemados, un carro de mano calcinado, oficial de policía, hombre con chaleco amarillo, grupo de personas y cinta de seguridad amarilla
Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

Las autoridades han reiterado que la coordinación entre la fiscalía y la División de Homicidios de la Policía Nacional resulta fundamental para avanzar en las diligencias. El equipo investigador continúa recopilando pruebas, incluidas grabaciones de cámaras y denuncias anteriores, para determinar la responsabilidad de cada implicado y esclarecer todos los hechos relacionados con el caso.

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