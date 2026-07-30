‘China Yessenia’ con las horas contadas: PNP asegura que ya no tiene dinero y hasta sus familiares le cierran las puertas

Extorsión, violencia y miedo, el perfil de la China Yesenia en el caso de La Victoria | Foto: Cuarto Poder/Andina (Luis Iparraguirre)

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La búsqueda de Yessenia Ureta Vargas, conocida como la ‘China Yessenia’, entra en una etapa decisiva. A más de una semana del incendio que acabó con la vida de 10 integrantes de la familia Vílchez, entre ellos cinco menores de edad, la Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que el cerco sobre la principal sospechosa se estrecha luego de la captura de dos presuntos implicados y de nuevos indicios obtenidos durante la investigación.

Las autoridades afirman que la mujer, señalada como la presunta autora intelectual del ataque ocurrido en La Victoria, enfrenta cada vez menos posibilidades de permanecer oculta. Según el equipo policial a cargo del caso, la sospechosa habría perdido el respaldo de su entorno más cercano, tendría dificultades económicas para continuar huyendo y estaría intentando conseguir dinero para abandonar Lima mientras los agentes siguen sus movimientos.

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PNP afirma que la ‘China Yessenia’ está cada vez más cerca de ser capturada

Un voraz incendio en el distrito de La Victoria cobró la vida de 10 personas, incluyendo a 5 menores. Las autoridades señalan a Yessenia Ureta Vargas, alias la "China Yessenia", como la presunta autora intelectual del crimen, que estaría vinculado a mafias de extorsión por el control de mototaxis en Gamarra.| ATV

La investigación por el incendio registrado el pasado 22 de julio en el pasaje Pisagua, en el sector de Manzanilla, continúa avanzando. El coronel Juan Carlos Montúfar, quien lidera las diligencias desde la División de Investigación de Asuntos Sociales, aseguró que el margen de maniobra de la presunta cabecilla se ha reducido considerablemente.

“Los espacios de libertad de esta presunta autora intelectual se le están cortando”, señaló el oficial al explicar que el último domingo la Policía estuvo a pocos minutos de detenerla durante un operativo realizado en una vivienda de la urbanización Miramar, en San Miguel.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al inmueble, la mujer ya había escapado. De acuerdo con las investigaciones, personas de su entorno habrían advertido sobre la presencia policial, permitiendo que abandonara el lugar antes de que se ejecutara la intervención.

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Montúfar advirtió que quienes ayuden a ocultar o facilitar la fuga de personas investigadas por delitos graves podrían afrontar procesos por el delito de encubrimiento personal.

“Dar alojamiento, alimentos, dinero o cualquier tipo de cobertura a personas involucradas en hechos delictivos de esta naturaleza también puede generar responsabilidad penal”, indicó.

El oficial sostuvo además que la situación de la sospechosa se complica conforme avanzan las diligencias.

“Sabemos que ya no tiene dinero. También sabemos que sus propios familiares ya no la quieren recibir por los problemas legales que podrían enfrentar si la esconden. Incluso amistades cercanas tampoco estarían dispuestas a darle apoyo”, afirmó.

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Según la información recopilada por los investigadores, la ‘China Yessenia’ estaría solicitando préstamos o ayuda económica para salir de Lima y esconderse en otra región del país.

“Tenemos conocimiento de que está pidiendo dinero para poder trasladarse y ocultarse fuera de la ciudad, pero estamos tras sus pasos”, añadió el coronel.

Las declaraciones se conocen luego de que cámaras de videovigilancia difundidas en las últimas horas mostraran la fuga de Yessenia Ureta Vargas junto a su pareja, Juan Carlos Sayón Córdoba, alias ‘Pimpollo’, además de otros integrantes de su familia, desde una vivienda donde permanecieron ocultos durante dos días.

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Dos detenidos ya son investigados por el incendio que dejó diez fallecidos en La Victoria

Oficiales y civiles observan una calle con vehículos calcinados y escombros, acordonada tras un incendio en La Victoria. (Andina)

Mientras continúa la búsqueda de la principal sospechosa, la investigación también se concentra en determinar el nivel de participación de los dos detenidos vinculados al caso.

Se trata de Fabiola Ureta Vargas, hermana de la ‘China Yessenia’, y Fabián González Huaranga, quienes permanecen bajo investigación mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias correspondientes.

Respecto a Fabiola Ureta, el coronel Montúfar indicó que durante su declaración negó haber integrado alguna organización criminal o haber participado directamente en el atentado. No obstante, reconoció que conocía los conflictos y enfrentamientos que existían entre los grupos dedicados al cobro de cupos en la zona.

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El oficial precisó además que la mujer registra antecedentes por delitos similares, además de otros vinculados contra el patrimonio.

En cuanto a Fabián González Huaranga, la Policía informó que existen testimonios de testigos que lo ubican en las inmediaciones del lugar minutos antes de iniciarse el incendio.

Según esas versiones, el investigado se desplazaba en una motocicleta lineal observando los accesos y pasajes de la zona, comportamiento que ahora forma parte de la hipótesis policial sobre la presunta planificación del ataque.

Aunque esas declaraciones forman parte de la carpeta fiscal, Montúfar aclaró que aún continúan las diligencias para establecer con precisión el rol que habría desempeñado cada uno de los intervenidos.

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Las investigaciones apuntan a que el incendio estaría relacionado con la disputa por el control del cobro de cupos y las rutas de mototaxis eléctricas en Gamarra, enfrentamiento que desde hace meses mantiene en conflicto a agrupaciones conocidas por la Policía como los “Vikingos de Gamarra” y “La Cachina de Cercado”.

La familia Vílchez, víctima del incendio, habría quedado en medio de esa disputa criminal, según las primeras hipótesis manejadas por los investigadores.

En paralelo, la Fiscalía mantiene programadas nuevas diligencias con los detenidos, mientras la PNP continúa ejecutando operativos para localizar a Yessenia Ureta Vargas, considerada la principal prófuga en uno de los casos criminales que más conmoción ha generado en La Victoria durante las últimas semanas.

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