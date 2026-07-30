Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 de Bolivia: los partidos serán del 5 al 9 de agosto en Cochabamba

El certamen se jugará entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba, con ocho selecciones en competencia por el título continental (Federación Peruana de Voleibol)

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La Confederación Sudamericana de Voleibol anunció el programa oficial de la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026, certamen que se disputará en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba, Bolivia, entre el miércoles 5 y el domingo 9 de agosto. Ocho selecciones competirán por el título y por cupos a torneos internacionales de los próximos años.

El equipo peruano quedó asignado al Grupo A, donde se medirá con Chile, Argentina y el anfitrión Bolivia. En el otro sector, el Grupo B, quedaron ubicados Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela. La programación confirmó que la selección peruana abrirá su participación con el clásico ante Chile el miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas (17:00 GMT), en el primer compromiso de la Bicolor dentro del torneo.

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La organización informó que los encuentros de la fase de grupos y de la fase final podrán verse mediante el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol. A la espera del inicio del campeonato, todavía no se comunicó la nómina de convocados de Perú para el certamen.

Calendario de Perú en el Grupo A

Perú ya conoce el camino que recorrerá en Cochabamba: debutará frente a Chile, luego enfrentará a Argentina y cerrará la fase de grupos contra el anfitrión Bolivia. (Federación Peruana de Voleibol)

El estreno de Perú será ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico. El duelo quedó fijado para el miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas (17:00 GMT), en el Coliseo de La Coronilla, escenario principal de la competencia en Cochabamba.

En la segunda fecha del Grupo A, la Bicolor se enfrentará a Argentina, seleccionada como una de las candidatas a la corona. La programación difundida por la organización ubicó ese cruce en la jornada siguiente al debut peruano, dentro del mismo recinto a las 19.30 horas (00:30 GMT).

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Perú cerrará la fase de grupos contra Bolivia, dueña de casa, en la última jornada del Grupo A. Ese partido también se jugará en el Coliseo de La Coronilla, donde el conjunto local actuará como anfitrión durante todo el torneo. Y está programado para las 17:00 horas (22:00 GMT)

Sede, equipos participantes y transmisión

Bolivia recibirá a las ocho mejores selecciones sudamericanas en el Coliseo de La Coronilla, escenario que concentrará toda la acción del torneo del 5 al 9 de agosto. (Federación Peruana de Voleibol)

La ciudad de Cochabamba fue elegida como sede del campeonato sudamericano masculino 2026. La competencia se desarrollará íntegramente en el Coliseo de La Coronilla, del 5 al 9 de agosto, con la participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.

Durante la presentación del evento, Carlos Pavisic, director del Comité Organizador, destacó el valor de la designación y apuntó a una convocatoria masiva. “Para nosotros es un honor ser coorganizadores de este sudamericano. Vamos a tener potencias mundiales como Brasil y Argentina, y potencias sudamericanas que buscarán los primeros lugares. Será la primera vez que se realizará en el país un evento de este tipo. Esperamos tener un escenario repleto para el sudamericano”, indicó.

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En la misma línea, Freddy León, presidente de la Federación Boliviana de Voleibol, celebró el aval recibido para organizar el certamen y remarcó el trabajo conjunto realizado. “Se ha confiado en Bolivia para que sea organizador de la Copa Sudamericana. Las negociaciones que se hicieron conjuntamente con el Club Olympic dieron sus frutos y nos llegó la designación como sede. Junto al club Olympic, un referente del voleibol boliviano, es un compromiso grande organizar este campeonato sudamericano”, expresó.

Sobre el impacto local del torneo, León añadió: “Cochabamba va a vivir una fiesta deportiva durante cinco fechas. Cochabamba merece este logro, esto nos lleva a seguir adelante desarrollando el voleibol, es el objetivo que tenemos”.

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La Confederación Sudamericana de Voleibol confirmó, además, que todos los partidos —tanto de la etapa de grupos como de la instancia decisiva— se transmitirán por el canal de YouTube de la entidad, vía elegida para centralizar la cobertura audiovisual del campeonato.

Cupos internacionales y expectativa por la lista de convocados

Perú afrontará un torneo con premios de gran valor deportivo, aunque todavía mantiene pendiente la publicación de la lista de jugadores que competirán en Cochabamba. (Federación Peruana de Voleibol)

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 entregará cupos para tres objetivos competitivos: el Mundial de Polonia 2027, programado del 10 al 26 de septiembre; los Juegos Panamericanos de Lima 2027, previstos del 23 de julio al 8 de agosto; y el Preolímpico clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el acto de lanzamiento, Marco Arze, titular del Comité Olímpico Boliviano, pidió respaldo para garantizar el desarrollo del certamen en Cochabamba. “Este evento debe consolidarse con la ayuda de todos. Este es un movimiento de Cochabamba y del país, es un evento de resonancia internacional de primer nivel. Por supuesto que queremos que nuestro equipo llegue a lo más alto posible y ahí estará nuestra selección, a la que debemos apoyar con nuestras gargantas y tenemos un gran reto”, sostuvo.

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También participó Marco Tullio Teixeira, presidente de la Confederación Sudamericana de Voleibol, con un llamado abierto a la comunidad deportiva. “Invito a todos a participar de este importante evento con los principales equipos de Sudamérica. Espero verlos en agosto para este importante campeonato, gracias a todos”, afirmó.

Mientras tanto, en Perú continúa pendiente el anuncio de la Federación Peruana de Voleibol sobre los convocados para la Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026. La información disponible hasta el momento no incluye una lista oficial de jugadores, aunque se espera un pronunciamiento en los próximos días.