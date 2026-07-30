Alexander Owens y su primera convocatoria con Perú: el central de 2,06 metros jugará la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Alexander Owens recibió su primera convocatoria con Perú y jugará la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Captura

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Alexander Owens no tardó en dejar una buena impresión. El central de 2,06 metros, nacido en Estados Unidos y elegible para representar al Perú por su ascendencia materna, recibió su primera convocatoria con la selección peruana masculina de vóley y afrontará su primer desafío internacional con la camiseta nacional en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

Su inclusión en la nómina oficial de la ‘blanquirroja’ sorprende por la rapidez con la que se dio. El jugador apenas lleva dos semanas entrenando con el grupo en la Videna, tiempo suficiente para convencer al entrenador Marcos Blanco, quien decidió incluirlo en la lista que viajará a Cochabamba, Bolivia, para disputar el certamen continental.

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La convocatoria representa un paso importante para Owens, quien llegó al combinado nacional como una de las principales apuestas del nuevo proceso. Formado en el sistema universitario de Estados Unidos y con experiencia en la NCAA División I, el central destaca por su imponente estatura y condiciones físicas, características que el comando técnico considera fundamentales para elevar el nivel competitivo del equipo patrio.

Desde que asumió la dirección técnica, Blanco ha insistido en la necesidad de renovar el plantel y apostar por jugadores con mayor talla y proyección internacional. En ese contexto, la incorporación de este jugador de más de 2 metros de altura encaja perfectamente en la idea del entrenador argentino, que busca construir una selección más física y competitiva para los próximos ciclos.

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Alexander Owens, con la casaquilla peruana, en los entrenamientos en Videna junto a sus compañeros. Crédito: Lima 2027

Primer torneo del nuevo proceso

La Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 marcará el debut oficial de Marcos Blanco al frente de la selección peruana. El certamen se disputará del 5 al 9 de agosto en el Coliseo de La Coronilla, en Cochabamba (Bolivia), donde la ‘blanquirroja’ buscará dar el primer paso de un nuevo proceso con la ilusión de volver a ser protagonista en la región.

Perú integrará el Grupo A, junto con Argentina, Chile y el anfitrión Bolivia. El equipo patrio deberá enfrentar a cada uno de sus rivales en una fase de todos contra todos, cuyo resultado definirá a los clasificados para las instancias decisivas. Por su parte, el Grupo B estará conformado por Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay.

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Más allá de la lucha por el título, el campeonato tendrá un importante valor deportivo de cara al futuro. El equipo que se consagre campeón obtendrá la clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, un objetivo clave dentro del calendario del voleibol sudamericano.

Además, los cuatro mejores del certamen asegurarán su presencia en el Torneo Preolímpico Sudamericano, que se disputará en septiembre en el Maracanazinho de Río de Janeiro. Ese campeonato otorgará el cupo de la región para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, por lo que cada partido en Cochabamba será determinante para las aspiraciones de las selecciones participantes.

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Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.

La oportunidad de Owens

Para Alexander Owens, la Copa Sudamericana significará mucho más que un debut. Será su primera oportunidad para demostrar que puede convertirse en una pieza importante dentro del proyecto de Marcos Blanco y consolidarse como uno de los referentes de la nueva generación del voleibol peruano.

Si bien recién comienza su proceso de adaptación al equipo, el central de 2,06 metros llega con la ilusión de aportar su potencia en el bloqueo y ataque, además de confirmar por qué el comando técnico apostó por él apenas unas semanas después de incorporarse a los entrenamientos. En Cochabamba tendrá su primer examen con la camiseta blanquirroja y la posibilidad de empezar a escribir su historia con la selección nacional.

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