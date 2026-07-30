Conductores de Translima exigen reunión con Keiko Fujimori tras cuarto ataque extorsivo: “Que venga la señora acá a hablarnos”

“Que venga aquí”. Los conductores de la empresa Translima exigieron una reunión con la presidenta Keiko Fujimori luego del cuarto ataque extorsivo que golpea a la compañía. Los trabajadores aseguran que el miedo se ha apoderado de sus rutas y reclaman medidas urgentes para volver a trabajar sin poner en riesgo sus vidas.
La solicitud llega después del atentado registrado la noche del 28 de julio, cuando delincuentes dispararon contra un bus de Translima mientras era abastecido de combustible en Carabayllo. El conductor logró salvarse, pero el ataque llevó a los choferes a paralizar sus labores por segundo día consecutivo ante el temor de convertirse en las próximas víctimas.
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La situación, según denuncian, ya dejó dos conductores asesinados, varios heridos y cuatro atentados contra la misma empresa. A ello se suma otro reclamo: la protección policial que, afirman, fue anunciada para resguardar las rutas nunca llegó.
“Que venga y nos hable”
Los trabajadores aprovecharon un enlace con Exitosa para dirigir un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori. Más que una visita protocolar, pidieron que acuda a la empresa para explicar qué acciones adoptará frente a la ola de extorsiones que afecta al transporte público en Carabayllo.
“Que venga la señora acá a hablarnos, a orientarnos qué es lo que se va a hacer, a ver qué protección vamos a tener. Que no solamente lo hable, que venga aquí”, expresó uno de los conductores.
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Los choferes sostienen que otras empresas de transporte ya recibieron anuncios de apoyo, mientras ellos continúan esperando una respuesta concreta. Incluso advirtieron que el problema no alcanza solo a Translima, sino a varias empresas que operan en ese sector de Lima Norte.
Transportistas denuncian falta de resguardo policial
Además de la extorsión, los conductores cuestionan el nivel de protección que reciben durante sus recorridos. Según relataron, la presencia policial es limitada y el acompañamiento que les prometieron para ingresar y salir de las zonas más peligrosas nunca se implementó.
Los trabajadores aseguran que solo observan patrullajes esporádicos, insuficientes para enfrentar a las bandas criminales que operan en la zona. Por ello, afirman que cada viaje implica mantenerse alerta de ambos lados de la vía para detectar cualquier movimiento sospechoso.
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“Manejamos con el corazón en la boca”, resumió uno de los choferes al describir la tensión con la que recorren sectores como El Londo, Escalera y los alrededores del Parque Zonal Rincón de Chilca.
Varias bandas criminales estarían detrás de los atentados contra conductores de Traslima
El último ataque ocurrió alrededor de las 11 de la noche del 28 de julio. De acuerdo con el reporte de Exitosa, sujetos que se desplazaban en un automóvil blanco llegaron hasta el cruce de las avenidas San Carlos y Universitaria y dispararon contra un bus mientras abastecía combustible.
El conductor sobrevivió al atentado, pero el hecho marcó un punto de quiebre para los trabajadores. Desde el 29 de julio decidieron no salir a operar, lo que también representa pérdidas económicas para decenas de familias que dependen del servicio de transporte.
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Según la información difundida por Exitosa, Translima es amenazada por tres organizaciones criminales identificadas como Comando Norte, Centauro y Albaneses.
Tras el atentado del 28 de julio, los delincuentes dejaron una nota en la que exigían que la empresa se comunicara con ellos para fijar el monto que deberían pagar si querían evitar nuevos ataques contra sus conductores.
Los trabajadores también señalaron que, hasta hace poco, se realizaban pagos diarios de S/ 37 como parte de las exigencias extorsivas. Mientras esperan una respuesta de las autoridades, mantienen suspendidas sus operaciones y reiteran su pedido para que Keiko Fujimori acuda a la empresa y anuncie medidas de seguridad que les permitan regresar a las calles.
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