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Conductores de Translima exigen reunión con Keiko Fujimori tras cuarto ataque extorsivo: “Que venga la señora acá a hablarnos”

El atentado ocurrió la noche del 28 de julio, cuando delincuentes dispararon contra un bus de Translima mientras abastecía combustible en Carabayllo. El conductor sobrevivió y la empresa ya suma cuatro ataques extorsivos

Un nuevo ataque extorsivo golpeó a la empresa de transporte Translima. Delincuentes dispararon contra un bus mientras era abastecido de combustible en Carabayllo, en lo que representa el cuarto atentado contra la compañía. Fuente: Exitosa
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“Que venga aquí”. Los conductores de la empresa Translima exigieron una reunión con la presidenta Keiko Fujimori luego del cuarto ataque extorsivo que golpea a la compañía. Los trabajadores aseguran que el miedo se ha apoderado de sus rutas y reclaman medidas urgentes para volver a trabajar sin poner en riesgo sus vidas.

La solicitud llega después del atentado registrado la noche del 28 de julio, cuando delincuentes dispararon contra un bus de Translima mientras era abastecido de combustible en Carabayllo. El conductor logró salvarse, pero el ataque llevó a los choferes a paralizar sus labores por segundo día consecutivo ante el temor de convertirse en las próximas víctimas.

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La situación, según denuncian, ya dejó dos conductores asesinados, varios heridos y cuatro atentados contra la misma empresa. A ello se suma otro reclamo: la protección policial que, afirman, fue anunciada para resguardar las rutas nunca llegó.

Composición visual con el rostro de Keiko Fujimori superpuesto a un fondo de varios autobuses con destinos como J. María y Carabayllo
Keiko Fujimori aparece en una composición visual junto a buses de Translima, cuyos conductores exigen una reunión por ataques extorsivos en Carabayllo, Lima. (Composición: Infobae Perú)

“Que venga y nos hable”

Los trabajadores aprovecharon un enlace con Exitosa para dirigir un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori. Más que una visita protocolar, pidieron que acuda a la empresa para explicar qué acciones adoptará frente a la ola de extorsiones que afecta al transporte público en Carabayllo.

“Que venga la señora acá a hablarnos, a orientarnos qué es lo que se va a hacer, a ver qué protección vamos a tener. Que no solamente lo hable, que venga aquí”, expresó uno de los conductores.

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Los choferes sostienen que otras empresas de transporte ya recibieron anuncios de apoyo, mientras ellos continúan esperando una respuesta concreta. Incluso advirtieron que el problema no alcanza solo a Translima, sino a varias empresas que operan en ese sector de Lima Norte.

Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú
Bandas de extorsionadores triplican el cobro de cupos y desatan una ola de violencia en el transporte público de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

Transportistas denuncian falta de resguardo policial

Además de la extorsión, los conductores cuestionan el nivel de protección que reciben durante sus recorridos. Según relataron, la presencia policial es limitada y el acompañamiento que les prometieron para ingresar y salir de las zonas más peligrosas nunca se implementó.

balacera - sicarios - extorsion - buses - transporte
balacera - sicarios - extorsion - buses - transporte

Los trabajadores aseguran que solo observan patrullajes esporádicos, insuficientes para enfrentar a las bandas criminales que operan en la zona. Por ello, afirman que cada viaje implica mantenerse alerta de ambos lados de la vía para detectar cualquier movimiento sospechoso.

“Manejamos con el corazón en la boca”, resumió uno de los choferes al describir la tensión con la que recorren sectores como El Londo, Escalera y los alrededores del Parque Zonal Rincón de Chilca.

Varias bandas criminales estarían detrás de los atentados contra conductores de Traslima

El último ataque ocurrió alrededor de las 11 de la noche del 28 de julio. De acuerdo con el reporte de Exitosa, sujetos que se desplazaban en un automóvil blanco llegaron hasta el cruce de las avenidas San Carlos y Universitaria y dispararon contra un bus mientras abastecía combustible.

El conductor sobrevivió al atentado, pero el hecho marcó un punto de quiebre para los trabajadores. Desde el 29 de julio decidieron no salir a operar, lo que también representa pérdidas económicas para decenas de familias que dependen del servicio de transporte.

Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)
Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

Según la información difundida por Exitosa, Translima es amenazada por tres organizaciones criminales identificadas como Comando Norte, Centauro y Albaneses.

Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión
Extorsión y violencia en el transporte: bus de Vipusa atacado con pasajeros a bordo en plena ruta. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Tras el atentado del 28 de julio, los delincuentes dejaron una nota en la que exigían que la empresa se comunicara con ellos para fijar el monto que deberían pagar si querían evitar nuevos ataques contra sus conductores.

Los trabajadores también señalaron que, hasta hace poco, se realizaban pagos diarios de S/ 37 como parte de las exigencias extorsivas. Mientras esperan una respuesta de las autoridades, mantienen suspendidas sus operaciones y reiteran su pedido para que Keiko Fujimori acuda a la empresa y anuncie medidas de seguridad que les permitan regresar a las calles.

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