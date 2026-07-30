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Gustavo Rodas reapareció con una frase acerca de su paso por Perú que invita a la reflexión: “El Messi huanuqueño decían; estaban errados”

El ‘Billy’ acaso fue de los mejores extranjeros que pasaron por el fútbol peruano. Marcó una época con León de Huánuco, llegando a ser subcampeón nacional. A pesar de que siempre lo compararon con Leo Messi, nunca le incomodó; al contrario, le parecía gracioso

Gustavo Rodas, último ídolo de León de Huánuco, vivió siempre bajo la estela de Leo Messi, algo que jamás lo incomodó. - Crédito: Composición Infobae
Gustavo Rodas, último ídolo de León de Huánuco, vivió siempre bajo la estela de Leo Messi, algo que jamás lo incomodó. - Crédito: Composición Infobae
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Por el fútbol peruano —hoy llamado Liga 1, aunque antiguamente era conocido como el Torneo Descentralizado— pasaron innumerables jugadores extranjeros, pero ninguno con el talento descollante y cautivante de Gustavo Rodas, aquel mediocentro argentino de pelo ensortijado que encandiló en León de Huánuco allá por la temporada 2010.

Aunque había tenido experiencias pasadas en Perú, su cénit definitivo llegó con los ‘leones’, a quienes lideraba en el centro del campo con su estilo organizativo y ataque punzante cuando se descolgaba para hacer de las suyas en el área. No cabe duda alguna que ese periplo marcó un antes y después en su trayectoria.

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Gustavo Rodas entrando a escena en el estadio Heraclio Tapia, feudo del León de Huánuco. - Crédito: GLR
Gustavo Rodas entrando a escena en el estadio Heraclio Tapia, feudo del León de Huánuco. - Crédito: GLR

Durante esa etapa, a Rodas se le conocía como el Messi de la ciudad de Huánuco tanto por su manera de jugar como por la historia que unió a ambos en las canteras del Newell’s Old Boys. Aquellas comparaciones nunca le incomodaron; por el contrario, le hacían gracia como hasta el día de hoy.

En una entrevista concedida a ‘La Capital’, el argentino ha evocado ese pasaje feliz por León de Huánuco y no ocultó el impacto emocional que trae consigo ese recuerdo, aunque fue muy claro que todos esos sobrenombres vinculados con Leo no tenían razón de ser.

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El Messi huanuqueño, decían, ja. Estaban errados como cuando [Eduardo] López [expresidente de Newell’s] decía que se quedó el mejor [en lugar de Messi], ja”, mencionó entre sonrisas Gustavo, añadiendo que “me había retirado del fútbol y surgió esa chance”.

El futbolista, además, admitió que el club peruano había planeado perfilar una configuración que permitiera conservar la categoría. De ahí que acordará su fichaje, aunque su mente estaba en otro lado: “León de Huánuco, un equipo que había subido a primera ese año. Se armó como para mantenerse en la primera con jugadores libres y, sobre todo, extranjeros. Ahí estaba dejando el fútbol y venía en caída libre”.

Gustavo Rodas encandiló en Perú por su brillantez con el balón. - Crédito: Difusión
Gustavo Rodas encandiló en Perú por su brillantez con el balón. - Crédito: Difusión

Rodas, efímera magia

BillyRodas no era ningún desconocido en suelo peruano. En el 2008 acordó su llegada al Coronel Bolognesi, donde apenas exhibió algunos fogonazos de sus condiciones como ‘10’. La eclosión absoluta, sin embargo, se dio un par de años más tarde cuando fichó por León de Huánuco, en cuya historia tiene un lugar ganado entre los ídolos.

En ese paso, que apenas duró una sola temporada, el argentino echó a andar lo mejor de su repertorio: amagues, regates, conducciones, asistencias y goles. Fue su talento, potenciado por el bloque ofensivo compuesto por Luis Perea y Ronaille Calheira, el que permitió los ‘cremas del centro’ se asomaran a la gloria.

De hecho, León de Huánuco se convirtió en el equipo revelación de aquel periodo, haciéndose titánico en el Heraclio Tapia. Su espléndida dinámica lo llevó a la final nacional contra Universidad San Martín, la cual estuvo marcada por una controversia en la que estuvo inmerso Rodas.

En la llave de ida, ‘Billy’ vio la tarjeta roja, lo que hacía imposible que fuera considerado para la revancha, pero los directivos apelaron y un vacío legal en el informe arbitral dio pie a que la Comisión de Justicia levantase la sanción; sin embargo, el técnico Franco Navarro, fiel a sus principios, se mantuvo firme en dejar en el dique seco al argentino, quien siguió desde afuera el desquite que acabó en manos de la USMP.

Gustavo Rodas fichó por León de Huánuco en 2010 a través de un vínculo de un año con opción a renovación. - Crédito: Difusión
Gustavo Rodas fichó por León de Huánuco en 2010 a través de un vínculo de un año con opción a renovación. - Crédito: Difusión

Aunque Rodas contaba con la posibilidad de extender su contrato, debido a su fantástica temporada cerrada en 39 apariciones con 10 goles, decidió marcharse para aceptar una propuesta fastuosa del Deportivo Quito, club con el que dio inicio a su derrape definitivo.

En adelante, el mediocentro deambuló por distintos clubes de China, Argentina, Bolivia y Japón. En ninguno de ellos logró esa versión maravillosa conseguida con León de Huánuco, al que regresó un tiempo más tarde, aunque no volvió a exhibir jamás esas condiciones pletóricas que, incluso, ocasionaron un debate nacional sobre si merecía ser nacionalizado para ser llamado a la selección peruana.

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