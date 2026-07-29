El peligro silencioso de las Fiestas Patrias: la automedicación en adultos mayores se dispara durante los feriados

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En Perú, las Fiestas Patrias no solo representan uno de los momentos más cívicos del calendario nacional, sino también una etapa de intensa actividad social. Cada 28 y 29 de julio, miles de familias organizan reuniones, viajes y actividades fuera de casa para conmemorar la independencia, generando un ambiente de celebración y unión.

Estos días festivos, que alteran hábitos establecidos, pueden traer consigo situaciones inesperadas para la salud, en especial para los adultos mayores.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió sobre la importancia de mantener hábitos saludables y prestar especial atención al bienestar de los más vulnerables durante los feriados. El Dr. Alfredo Stuart Barreto, geriatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia, resaltó que “la automedicación es un problema que no solo afecta a las personas de la tercera edad, sino también a personas jóvenes, pero en esta población vulnerable tiene un mayor impacto porque los medicamentos pueden generar efectos adversos en su salud”.

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El especialista explicó que los cambios en la rutina y las actividades fuera del hogar pueden llevar a descuidos en el control de tratamientos médicos, lo que incrementa la posibilidad de errores en la toma de medicamentos.

“Los efectos que se pueden presentar por una mala automedicación son síntomas como náuseas, mareos, somnolencia, diarreas, cuadros gastrointestinales y hasta caídas”, precisó el Dr. Stuart Barreto.

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Automedicación en adultos mayores: riesgos y recomendaciones

Durante las Fiestas Patrias, el fenómeno de la automedicación tiende a incrementar entre los adultos mayores, particularmente por la facilidad con que se accede a fármacos sin supervisión médica y la creencia generalizada de que ciertos medicamentos pueden prevenir enfermedades.

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El Dr. Stuart Barreto recordó que “antes se tenía la percepción de que tomar aspirinas ayudaba a prevenir infartos; sin embargo, tomarlo de forma crónica podría presentar sangrados gastrointestinales y elevación de la presión arterial”.

La polifarmacia, o consumo simultáneo de varios medicamentos, se convierte en un riesgo mayor durante estas fechas, ya que muchas personas mayores pueden alterar sus horarios de administración o incluso duplicar dosis si olvidan una toma.

El Minsa recomienda que, ante el olvido de una dosis, nunca se debe duplicar la cantidad en la siguiente toma, ya que esto puede provocar descompensaciones graves.

Entre las sugerencias para evitar complicaciones, el ministerio aconseja utilizar hojas con letra grande que detallen el nombre del medicamento y el horario correspondiente, colocándolas en lugares visibles como la refrigeradora o el equipaje de viaje.

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En caso de que la letra de la caja sea pequeña, se recomienda colocar un sticker con el nombre del fármaco en tamaño grande.

La institución también enfatizó la importancia de consultar siempre a un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento nuevo, especialmente durante las festividades, y recordó que la automedicación puede desencadenar efectos adversos difíciles de controlar fuera de un entorno hospitalario.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso con la protección de los adultos mayores y exhortó a la población a no automedicarse. “La prevención y la información son las mejores herramientas para proteger la salud, especialmente en fechas festivas donde la rutina cambia”, reiteró el Dr. Stuart Barreto. Ante cualquier emergencia médica, la recomendación es acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

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