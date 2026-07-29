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Perú vs República Dominicana: día, hora y dónde ver debut de la ‘bicolor’ en la Copa Federación Sub 17

El conjunto que dirige Marcello Bencardino se medirá ante ‘las Reinas del Caribe’ en el Coliseo Eduardo Dibós en el marco del torneo preparatorio rumbo al Mundial de la categoría

Perú vs República Dominicana: día, hora y dónde ver debut de la 'bicolor' en la Copa Federación Sub 17.
Perú vs República Dominicana: día, hora y dónde ver debut de la 'bicolor' en la Copa Federación Sub 17. Crédito: VisualesIA ScribNews.
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La selección peruana femenina Sub 17 inicia un nuevo desafío internacional. Este miércoles, el equipo dirigido por Marcello Bencardino hará su debut en la Copa Federación Sub 17 enfrentando a República Dominicana, en un certamen que servirá como la última gran prueba antes de disputar el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo este año en Valparaíso, Chile.

El torneo reunirá a cuatro selecciones de distintos continentes y permitirá a la ‘bicolor’ medir su nivel frente a rivales de jerarquía. Además de República Dominicana, Perú también enfrentará a Corea del Sur y España, dos selecciones con amplia tradición en el voleibol formativo y que exigirán al máximo al combinado nacional.

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Todos los encuentros se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que volverá a albergar un evento internacional de voleibol. Para el equipo de Marcello Bencardino, estos compromisos serán fundamentales para afinar aspectos tácticos y consolidar el grupo que representará al país en la máxima cita de la categoría.

Perú Sub 17 de vóley definió su convocatoria para la Copa Pacífico.
Perú Sub 17 de vóley afrontará un duro desafío de preparación antes del Mundial en Chile. Crédito: NORCECA

El debut ante las dominicanas aparece como una buena oportunidad para comenzar con confianza el campeonato. Las caribeñas destacan por su potencia física y serán una exigente prueba para un conjunto peruano que buscará aprovechar su condición de local y el respaldo del público.

Perú vs. República Dominicana: día y hora

El partido entre Perú y República Dominicana se disputará este miércoles 29 de julio desde las 17:45 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

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Estos son los horarios en otros países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:45 horas
  • Bolivia y Venezuela: 18:45 horas
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:45 horas
  • República Dominicana: 18:45 horas
  • Miami (Estados Unidos): 18:45 horas
  • Madrid (España): 00:45 horas del jueves 30 de julio
Perú medirá fuerzas con España, Corea del Sur y República Dominicana en su último gran examen antes del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú medirá fuerzas con España, Corea del Sur y República Dominicana en su último gran examen antes del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Dónde ver Perú vs. República Dominicana por la Copa Federación Sub 17

Los aficionados podrán seguir el debut de la selección peruana a través de la señal de Latina Televisión, canal que confirmó la transmisión oficial de la Copa Federación Sub 17.

El compromiso estará disponible tanto por la señal abierta de Latina como mediante su plataforma digital, permitiendo que los hinchas sigan las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos.

La participación en este certamen forma parte de la preparación final de la selección nacional para el Mundial Sub 17 de Valparaíso. Enfrentar a rivales de diferentes estilos de juego como República Dominicana, Corea del Sur y España permitirá al comando técnico evaluar el rendimiento del plantel y realizar los últimos ajustes antes de la competencia más importante de la temporada.

Selección peruana Sub 17 se medirá ante España, Corea del Sur y República Dominicana como últimas pruebas antes del Mundial de la categoría que se disputará en Chile. Crédito: Instagram FPV.
Selección peruana Sub 17 se medirá ante España, Corea del Sur y República Dominicana como últimas pruebas antes del Mundial de la categoría que se disputará en Chile. Crédito: Instagram FPV.

Fixture de la Copa Federación Sub 17

Viernes 31 de julio

  • 15:45 PM: España vs. Corea del Sur
  • 17:45 PM: Perú vs. República Dominicana

Sábado 01 de agosto

  • 16:45 PM: República Dominicana vs. Corea del Sur
  • 18:45 PM: Perú vs. España

Domingo 02 de agosto

  • 14:45 PM: República Dominicana vs. España
  • 16:45 PM: Perú vs. Corea del Sur
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Calendario de partidos de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: Latina

Las elegidas por Marcello Bencardino

  • Mireya Maldonado – Armadora (S)
  • Fernanda Pinto – Atacante de Punta / Receptora (OH)
  • Tamara Galdós – Opuesta (OP)
  • Valentina Valera – Atacante de Punta / Receptora (OH)
  • Cielo Quispe – Opuesta (OP)
  • Sofía Olavarría – Atacante de Punta / Receptora (OH)
  • Dara Herrada – Central (MB)
  • Kaori Mendoza – Líbero (L)
  • Avril Morán – Central (MB)
  • Kiara Lazo – Central (MB)
  • Marcela Manrique – Armadora / Capitana (S / C)
  • Zoe Koechlin – Central (MB)
  • Nahir Cueva – Atacante de Punta / Receptora (OH)
  • Vannia Adrianzen – Líbero (L)

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