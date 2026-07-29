Perú vs República Dominicana: día, hora y dónde ver debut de la 'bicolor' en la Copa Federación Sub 17.

La selección peruana femenina Sub 17 inicia un nuevo desafío internacional. Este miércoles, el equipo dirigido por Marcello Bencardino hará su debut en la Copa Federación Sub 17 enfrentando a República Dominicana, en un certamen que servirá como la última gran prueba antes de disputar el Mundial de la categoría, que se llevará a cabo este año en Valparaíso, Chile.
El torneo reunirá a cuatro selecciones de distintos continentes y permitirá a la ‘bicolor’ medir su nivel frente a rivales de jerarquía. Además de República Dominicana, Perú también enfrentará a Corea del Sur y España, dos selecciones con amplia tradición en el voleibol formativo y que exigirán al máximo al combinado nacional.
PUBLICIDAD
Todos los encuentros se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que volverá a albergar un evento internacional de voleibol. Para el equipo de Marcello Bencardino, estos compromisos serán fundamentales para afinar aspectos tácticos y consolidar el grupo que representará al país en la máxima cita de la categoría.
El debut ante las dominicanas aparece como una buena oportunidad para comenzar con confianza el campeonato. Las caribeñas destacan por su potencia física y serán una exigente prueba para un conjunto peruano que buscará aprovechar su condición de local y el respaldo del público.
Perú vs. República Dominicana: día y hora
El partido entre Perú y República Dominicana se disputará este miércoles 29 de julio desde las 17:45 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.
PUBLICIDAD
Estos son los horarios en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:45 horas
- Bolivia y Venezuela: 18:45 horas
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:45 horas
- República Dominicana: 18:45 horas
- Miami (Estados Unidos): 18:45 horas
- Madrid (España): 00:45 horas del jueves 30 de julio
Dónde ver Perú vs. República Dominicana por la Copa Federación Sub 17
Los aficionados podrán seguir el debut de la selección peruana a través de la señal de Latina Televisión, canal que confirmó la transmisión oficial de la Copa Federación Sub 17.
El compromiso estará disponible tanto por la señal abierta de Latina como mediante su plataforma digital, permitiendo que los hinchas sigan las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos.
La participación en este certamen forma parte de la preparación final de la selección nacional para el Mundial Sub 17 de Valparaíso. Enfrentar a rivales de diferentes estilos de juego como República Dominicana, Corea del Sur y España permitirá al comando técnico evaluar el rendimiento del plantel y realizar los últimos ajustes antes de la competencia más importante de la temporada.
PUBLICIDAD
Fixture de la Copa Federación Sub 17
Viernes 31 de julio
- 15:45 PM: España vs. Corea del Sur
- 17:45 PM: Perú vs. República Dominicana
Sábado 01 de agosto
- 16:45 PM: República Dominicana vs. Corea del Sur
- 18:45 PM: Perú vs. España
Domingo 02 de agosto
- 14:45 PM: República Dominicana vs. España
- 16:45 PM: Perú vs. Corea del Sur
Las elegidas por Marcello Bencardino
- Mireya Maldonado – Armadora (S)
- Fernanda Pinto – Atacante de Punta / Receptora (OH)
- Tamara Galdós – Opuesta (OP)
- Valentina Valera – Atacante de Punta / Receptora (OH)
- Cielo Quispe – Opuesta (OP)
- Sofía Olavarría – Atacante de Punta / Receptora (OH)
- Dara Herrada – Central (MB)
- Kaori Mendoza – Líbero (L)
- Avril Morán – Central (MB)
- Kiara Lazo – Central (MB)
- Marcela Manrique – Armadora / Capitana (S / C)
- Zoe Koechlin – Central (MB)
- Nahir Cueva – Atacante de Punta / Receptora (OH)
- Vannia Adrianzen – Líbero (L)
Más Noticias
Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las 14 jugadoras elegidas para el gran reto en Chile
Marcello Bencardino definió el plantel que representará a la ‘bicolor’ en la cita mundialista y tendrá su última prueba en la Copa Federación con un cuadrangular ante España, República Dominicana y Corea del Sur
Fixture de la Copa Federación Sub 17 de Vóley: partidos, horarios y canales TV del torneo preparatorio en Lima
Perú medirá fuerzas con España, Corea del Sur y República Dominicana en su último gran examen antes del Mundial de Chile 2026. Revisa todos los detalles del torneo
Fernanda Maida elogia a la Liga Peruana de Vóley y no descarta su regreso: “Tiene buen nivel y es muy rentable”
La capitana de Bolivia recordó su paso por Deportivo Soan y aseguró que, pese a continuar su carrera en Europa, mantiene abierta la posibilidad de volver al campeonato peruano
Gonzalo Bueno inicia con triunfo la defensa de su título en el Challenger 75 de Liberec tras vencer al español Pablo Martínez
La segunda raqueta nacional derrotó al tenis ‘ibérico’ en sets corridos para avanzar a los octavos de final del torneo checo
Juan Pablo Varillas inicia con firme victoria su participación en el cuadro principal del Challenger 125 de San Marino
El tenista nacional despachó al local Jacopo Vasami por doble 6-2 y consolidó su rendimiento luego de un notable paso por la ronda de clasificación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD