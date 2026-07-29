¿Qué era el supuesto humo visto tras el sismo de 5.4 en Junín? INGEMMET explica qué ocurrió en el cerro Pucaá

Una neblina que apareció en el cerro Pucaá, ubicado en el barrio Estrellita del distrito de Chongos Bajo (Junín), llamó la atención de los pobladores de las zonas aledañas tras el sismo de magnitud 5.4 registrado el pasado 18 de julio, que dejó cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. Ante los reportes sobre una presunta emisión de gases o vapor, especialistas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) realizaron una inspección geológica para determinar el origen del fenómeno.
Durante la evaluación de campo, desarrollada los días 22 y 23 de julio en los centros poblados de Carhuapaccha, Chupuro, Pumpuya y Chongos Bajo, el organismo concluyó que en el cerro Pucaá no se produjo ninguna emisión de gases. Según el informe técnico, la aparente neblina correspondía a una polvareda generada por derrumbes y el desprendimiento de material rocoso y suelto en la ladera del cerro, reactivados por el sismo y las réplicas posteriores.
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La inspección también permitió documentar daños en viviendas e infraestructura, identificar grietas en el terreno y zonas con riesgo de caída de rocas, además de recoger nueva evidencia sobre la actividad del Sistema de Fallas Activas Altos del Mantaro, información que contribuirá a fortalecer la evaluación del peligro sísmico en la región.
¿Qué encontró el INGEMMET en el cerro Pucaá tras el sismo?
El principal hallazgo de la campaña geológica fue la confirmación de que no existieron emisiones de gases en el sector del barrio Estrellita. Los especialistas determinaron que la “polvareda” observada se produjo por la caída de rocas y material suelto desde una ladera escarpada, un efecto asociado al fuerte movimiento sísmico.
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La inspección también permitió documentar distintos efectos cosísmicos en la zona afectada, así como recoger información sobre el comportamiento del terreno tras el evento. Estas observaciones forman parte de las investigaciones que desarrolla el INGEMMET para comprender la dinámica geológica del área y fortalecer la gestión del riesgo de desastres.
Daños en viviendas y carreteras tras el sismo en Junín
Durante el recorrido, los especialistas identificaron daños en viviendas construidas con adobe y albañilería de ladrillo en los centros poblados de Carhuapaccha, Chupuro, Pumpuya y Chongos Bajo. Pumpuya concentró las mayores afectaciones debido a la fragilidad de los materiales empleados en sus edificaciones.
Entre los daños registrados figuran colapsos parciales y totales de muros, grietas en forma de “X”, techos derrumbados, fracturas en los pisos y fisuras horizontales y verticales en las paredes. Además, se detectaron grietas superficiales en el terreno con profundidades cercanas a un metro.
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En la carretera que conecta Pumpuya con el Mirador de Chonta, específicamente en el sector Huacatoro, el equipo halló un afloramiento rocoso intensamente fracturado que permanece con riesgo de colapso. También se observaron fisuras en la vía, derrumbes y caída de bloques rocosos, por lo que el organismo recomendó retirar las rocas inestables para reducir el peligro de accidentes.
Hallazgo sobre la falla Altos del Mantaro fortalecerá estudios sísmicos
Otro de los resultados destacados de la inspección fue la identificación de un afloramiento donde una falla inversa afecta depósitos cuaternarios, evidencia que confirma actividad tectónica reciente del Sistema de Fallas Activas Altos del Mantaro.
De acuerdo con el INGEMMET, este descubrimiento aportará información para futuras investigaciones paleosismológicas orientadas a caracterizar con mayor precisión el comportamiento de esta estructura geológica y mejorar la evaluación del peligro sísmico en la región.
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La campaña se realizó días después del sismo de magnitud 5.4 en Junín, que dejó cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados, además de daños en viviendas, establecimientos de salud y centros educativos, según el reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Frente a este escenario, la entidad reiteró la importancia de continuar las investigaciones geológicas y ejecutar medidas preventivas en las zonas con laderas inestables para disminuir el riesgo ante futuros eventos sísmicos.
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