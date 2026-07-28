Keiko Fujimori prometió reducir a la mitad la anemia y desnutrición infantil en Perú

Huancavelica enfrenta retos profundos con una pobreza que afecta a su población rural y una de las tasas de desnutrición infantil más altas del país. - Crédito: Andina

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Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú este martes 28 de julio para el periodo 2026-2031, en una ceremonia solemne en el Congreso bicameral.

En su primer mensaje a la Nación, Fujimori presentó siete objetivos de gobierno y anunció medidas en seguridad ciudadana, reactivación económica e infraestructura. Entre los anuncios económicos, destacó el incremento del salario mínimo a 1.300 soles, la duplicación de la Pensión 65 y el programa “Jóvenes con Futuro” orientado a reducir el desempleo juvenil.

La mandataria también mencionó la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima, el impulso de nuevas líneas y la creación de una Autoridad Nacional Digital para modernizar trámites con inteligencia artificial.

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(Foto: Congreso)

Intervención directa contra la anemia y desnutrición infantil

Uno de los anuncios centrales del discurso presidencial giró en torno a la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil. “El 12 % de los niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica y el 35 % padece anemia, reduciremos ambas cifras a la mitad, concentrando el esfuerzo en las poblaciones más vulnerables”, afirmó Fujimori en el Congreso.

La presidenta adelantó que el gobierno desplegará una intervención especial en las zonas rurales, la Amazonía y las comunidades indígenas, territorios históricamente afectados por desigualdades.

Esta estrategia se enfocará en reducir la pobreza infantil, que afecta al 22 % de los niños de 0 a 11 años, con el objetivo de disminuir esa cifra a la mitad. “Proteger a nuestros niños y fortalecer a sus familias será proteger el futuro del Perú”, sostuvo Fujimori.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años se mantiene en 12,1 %, mientras que en regiones como Loreto y Huancavelica las tasas superan el 20 %.

En anemia infantil, los niveles más altos corresponden a Puno (75,4 %), Cusco (56,6 %) y Loreto (55,6 %), según el reporte oficial. La nutricionista Jessica Huamán, coordinadora de la Plataforma Seguridad Alimentaria de Perú que “cuando una cifra se mantiene o baja apenas unas décimas, no estamos ante un logro: estamos ante una señal de estancamiento”.

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Peru's President Keiko Fujimori looks on as she presents her new cabinet members after being sworn in, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Programas integrales y tecnología para la detección temprana

Fujimori anunció el lanzamiento de un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente, con énfasis en la prevención del embarazo adolescente. “Nuestra meta es reducir dicho embarazo, que afecta al 8,4 % a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18 %”, indicó la mandataria.

El plan contempla el uso de herramientas digitales y sistemas de información integrados para identificar de forma precisa a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La presidenta enfatizó la necesidad de que el Estado reconozca a tiempo los cambios en la edad y condiciones de cada familia, para que la asistencia llegue de manera oportuna.

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La permanencia de la anemia y la desnutrición crónica en el país ha sido señalada por especialistas como una deuda histórica. Jessica Huamán sostiene que “la anemia y la desnutrición crónica no se resuelven con discursos” y reclama mayor presencia de nutricionistas, acceso a agua segura y suplementación efectiva, de acuerdo con el reporte de la ENDES.