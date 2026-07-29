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¿Estás embarazada y viajarás por Fiestas Patrias? Minsa explica qué cuidados debes tener antes y durante el trayecto

La autoridad sanitaria también recomienda planificar el desplazamiento, mantenerse hidratada, hacer pausas durante los trayectos largos y llevar el carnet de control prenatal

Una mujer embarazada con un vestido amarillo sube las escaleras de una pasarela de embarque. Se observa un avión a través de los ventanales con nubes en el cielo.
Una mujer embarazada sube las escaleras de una pasarela de embarque, preparándose para abordar un avión y destacando la experiencia de viajar durante el embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los feriados por Fiestas Patrias suelen convertirse en una oportunidad para salir de la ciudad, visitar a la familia o hacer turismo. Sin embargo, cuando el viaje coincide con un embarazo, la planificación requiere algunos cuidados adicionales para evitar complicaciones que puedan afectar tanto a la madre como al bebé.

Ya sea un trayecto en bus, automóvil o avión, el estado de salud de la gestante, el tiempo de viaje e incluso el destino elegido pueden marcar la diferencia. Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tienen previsto desplazarse durante el feriado largo del 28 y 29 de julio.

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Desde la elección del momento adecuado para viajar hasta las señales de alerta que obligan a acudir a un establecimiento de salud, las autoridades sanitarias recuerdan que tomar algunas precauciones antes de salir puede reducir riesgos y permitir un viaje mucho más seguro.

Una mujer embarazada camina por un aeropuerto con una maleta de mano, pasaporte y tarjeta de embarque, frente a un puesto de Control de Aduanas y Fronteras de EE. UU.
Una mujer embarazada camina por una terminal aérea internacional llevando equipaje y documentos de viaje, con un puesto de control migratorio de Estados Unidos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es recomendable viajar durante el embarazo?

Antes de preparar las maletas, el Minsa aconseja acudir a un control prenatal para que el médico evalúe el estado del embarazo y determine si existen condiciones que puedan representar un riesgo durante el viaje.

La evaluación médica cobra mayor importancia en embarazos considerados de riesgo, ya que será el especialista quien indique si la gestante puede desplazarse o si es preferible postergar el viaje.

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El sector Salud también recomienda evitar los viajes durante el primer trimestre, etapa en la que aumenta la posibilidad de algunas complicaciones propias del embarazo. La misma recomendación aplica para las últimas semanas de gestación, debido a la cercanía del parto.

Manos de un profesional médico realizando un ultrasonido en el abdomen de una mujer. Se observa un transductor, gel y el panel de control de una máquina de ecografía
Un profesional médico realiza un examen de ultrasonido en el abdomen de una mujer embarazada para un control prenatal, utilizando gel y un equipo ecográfico. (PGN de Guatemala)

Si el desplazamiento resulta necesario, conviene organizar la ruta con anticipación, elegir horarios que permitan un recorrido más cómodo, reducir los tiempos de viaje continuos y optar por un medio de transporte que ofrezca condiciones adecuadas de seguridad.

Los cuidados que pueden hacer la diferencia durante el viaje

Las recomendaciones del Ministerio de Salud también incluyen medidas sencillas que ayudan a proteger la salud de la gestante durante el trayecto.

Entre ellas figuran usar ropa cómoda, mantenerse bien hidratada y consumir alimentos ligeros y en buen estado. Si el viaje es por carretera, lo ideal es detenerse cada una o dos horas para caminar algunos minutos y favorecer la circulación sanguínea, disminuyendo así el riesgo de trombosis.

Otro aspecto al que el Minsa presta especial atención es el cinturón de seguridad. La institución recuerda que debe colocarse por debajo del abdomen y ajustado sobre la pelvis para brindar protección sin ejercer presión sobre el bebé.

Asimismo, recomienda llevar siempre el carnet de control prenatal o la historia clínica, documentos que pueden facilitar la atención médica si surge alguna emergencia durante el recorrido.

En la imagen de archivo, una joven con embarazo avanzado espera ser atendida. EFE/ Orlando Barría
En la imagen de archivo, una joven con embarazo avanzado espera ser atendida. EFE/ Orlando Barría

Los destinos que el Minsa recomienda evitar y las señales de alerta

El Minsa advierte que algunas características del destino también deben tomarse en cuenta antes de viajar. Entre ellas figuran las localidades ubicadas a grandes altitudes, los lugares con deficientes condiciones sanitarias y las zonas donde exista riesgo de enfermedades infecciosas.

La institución también aconseja identificar previamente el establecimiento de salud más cercano al lugar donde se permanecerá durante el feriado, una medida que puede ahorrar tiempo en caso de una emergencia.

Si durante el viaje aparecen síntomas como sangrado vaginal, dolor abdominal intenso, pérdida de líquido, contracciones, fiebre o una disminución de los movimientos del bebé, la gestante debe acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención médica.

Durante estas Fiestas Patrias, el mensaje del Ministerio de Salud apunta a que el descanso y el turismo también vayan acompañados de prevención. Un viaje planificado y con supervisión médica permite reducir riesgos y disfrutar el feriado con mayor tranquilidad.

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