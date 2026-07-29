Álvaro Vargas Llosa defiende designación de Carlos Espá como canciller de Keiko Fujimori: “No es requisito ser diplomático”

Álvaro Vargas Llosa, a la izquierda, y en la derecha, Keiko Fujimori junto a Carlos Espá, nombrado ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

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Álvaro Vargas Llosa, hijo del fallecido Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, salió al frente de las críticas contra el nombramiento de Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Keiko Fujimori y calificó de desinformadas las opiniones que cuestionan la designación por no provenir del servicio diplomático de carrera. A través de su cuenta de X, el escritor y analista político respaldó la elección de Espá en la Cancillería y presentó datos comparativos de diez países para refutar lo que describió como un criterio erróneo instalado en el debate público peruano.

“De los últimos diez cancilleres de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, ninguno —repito: ninguno— fue diplomático de carrera", escribió Vargas Llosa en su publicación. El análisis se extendió a otros países: en Chile solo dos de cada diez cancilleres provienen del cuerpo diplomático profesional; en Argentina, uno de diez; en Ecuador, cuatro de diez; y en España, tres de diez. La única excepción histórica, según señaló, es Brasil, aunque aclaró que incluso allí el asesor de política exterior del presidente suele actuar como canciller informal sin ser diplomático de carrera.

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Carlos Espá, vistiendo una banda ceremonial, toma juramento como ministro de Relaciones Exteriores de Perú ante una funcionaria en una ceremonia oficial.

“No es norma”

Con base en esa comparación, Vargas Llosa trazó una distinción entre las funciones del cuerpo diplomático y las del titular de la cancillería. A su juicio, el servicio diplomático no tiene como misión producir cancilleres, sino formar profesionales de la diplomacia que ejecuten la política exterior bajo el liderazgo del ministro y del presidente. “Excepcionalmente, un diplomático puede asumir la responsabilidad ministerial, por supuesto, pero no es, no debe ser, la norma”, precisó en su publicación.

Según el analista, la función del canciller es orientar, liderar, diseñar y ejecutar una estrategia de política exterior en sintonía con el jefe de Estado, mientras que el servicio diplomático lo secunda “leal, disciplinada y muy profesionalmente”. En ese marco, destacó la calidad del servicio diplomático peruano como un respaldo institucional para cualquier canciller que asuma el cargo.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, aparece en un retrato ovalado sobrepuesto al edificio del Ministerio, que exhibe una fachada rosa y balcones de madera tallada con la bandera peruana.

“Merece la confianza”

A partir de ese razonamiento, Vargas Llosa concluyó que el nombramiento de Carlos Espá como canciller del Perú “debe ser bien recibido” y calificó la designación de “perfectamente acorde con prácticas internacionales establecidas”. Fue directo al referirse a quienes cuestionan el nombramiento: los describió como un “pequeño sector” que pretende descalificarlo con “desinformadas opiniones”.

“El nombramiento de Carlos Espá merece la confianza de la ciudadanía, independientemente de las desinformadas opiniones con que un pequeño sector pretende inopinadamente descalificarlo”, escribió. La publicación generó reacciones en redes sociales en un momento en que el nuevo gabinete de Fujimori aún recibe escrutinio público por los perfiles elegidos para las distintas carteras ministeriales.

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Carlos Espá jura como nuevo canciller del Perú ante la presencia de Keiko Fujimori durante su nombramiento oficial.

Perfíl de Carlos Espá

Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear nació el 1 de septiembre de 1960 en Lima y reside en el distrito de San Isidro. Obtuvo el grado de bachiller en Derecho y el título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en 1987, y completó su formación con un máster en Ciencia Política en The American University de Estados Unidos en 1990.

Su trayectoria profesional más extensa transcurrió en el ámbito de las comunicaciones y la gestión cultural internacional. Durante 15 años, entre 2008 y 2023, se desempeñó como director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, con sede en el distrito limeño de Santiago de Surco, donde coordinó actividades de difusión y cooperación entre ambos países. Antes de ese cargo, fue conductor de espacios periodísticos en televisión nacional.

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Carlos Espá, candidato presidencial por el partido SíCreo, presenta una trayectoria desarrollada fuera de la política electoral tradicional. Foto: Agencia Andina

Su ingreso a la política activa se formalizó en 2023, cuando se afilió al Partido SíCreo, del que es fundador y apoderado. La agrupación lo postuló como candidato presidencial en las Elecciones Generales 2026, proceso en el que debutó en la primera línea política sin antecedentes previos en cargos de elección popular ni en carteras ministeriales. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Espá declaró ingresos anuales por S/ 105,103 en 2024, la propiedad de cinco inmuebles en Miraflores con un valor superior a S/ 639,000, y no registra sentencias condenatorias ni antecedentes judiciales de ningún tipo.