Keiko Fujimori recuerda a su padre Alberto Fujimori en el día de su cumpleaños y antes de asumir la Presidencia

La reivindicación del legado de Alberto Fujimori fue uno de los ejes centrales de la campaña de Fuerza Popular en la primera vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pocas horas de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori dedicó un mensaje a su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, al recordar su cumpleaños este 28 de julio, una fecha que coincide con una jornada clave en su vida política: el inicio de su mandato como jefa de Estado.

A través de sus redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular expresó que siente la presencia de su padre en este momento trascendental y le dedicó un saludo por su aniversario de nacimiento.

“Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante. Feliz cumpleaños hasta el cielo, papito”

El mensaje fue publicado durante las primeras horas del 28 de julio, antes de que la presidenta electa iniciara las actividades oficiales previstas para la ceremonia de transmisión de mando y su juramentación ante el Congreso de la República.

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Simpatizantes homenajearon a Alberto Fujimori en San Borja

Desde temprano, un grupo de simpatizantes de Keiko Fujimori llegó hasta los exteriores de su vivienda en San Borja para expresarle su respaldo en la jornada en la que asumirá la Presidencia del Perú.

Los asistentes acudieron con banderas y realizaron arengas en apoyo a la lideresa de Fuerza Popular. Durante la concentración, también entonaron cánticos en homenaje a Alberto Fujimori, quien es recordado por sus seguidores en esta fecha debido a que coincide con su cumpleaños.

La presencia de los simpatizantes ocurrió mientras Keiko Fujimori se preparaba para cumplir con su agenda protocolar previa a la ceremonia oficial de cambio de mando.

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Una fecha marcada por el recuerdo familiar y político

El 28 de julio tiene un significado especial para Keiko Fujimori, ya que coincide con tres momentos: la celebración de las Fiestas Patrias por la independencia del Perú, la juramentación presidencial y el recuerdo del nacimiento de Alberto Fujimori.

En los días previos, se mencionó la posibilidad de que Keiko Fujimori acudiera al cementerio para visitar la tumba de su padre en esta fecha especial. Sin embargo, las actividades oficiales programadas para la mañana de su asunción presidencial no permitieron que realizara dicha visita.

La presidenta electa salió de su vivienda en San Borja rumbo a la sede de la Cancillería para continuar con la agenda establecida antes de la ceremonia de juramentación.

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El legado de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori gobernó el Perú entre 1990 y 2000. Su figura continúa generando posiciones divididas en el país: sus seguidores destacan acciones de su gobierno como la lucha contra el terrorismo y las medidas económicas aplicadas durante su gestión, mientras que sus críticos cuestionan el autogolpe de 1992, los casos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos por las que fue condenado.

Para Keiko Fujimori, el inicio de su gobierno ocurre en una fecha que combina un acontecimiento personal y político: asumir la Presidencia del Perú mientras recuerda a su padre, una figura que marcó su trayectoria y el movimiento político que lidera.

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