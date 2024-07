Aydan Hammond, el australiano más peruano que sueña con su convocatoria: “Mi mayor sueño es representar a mi nación, el Perú”

Aydan Hammond cuenta con su documentación peruana a la mano en caso de un llamado para las Eliminatorias 2026. - Crédito: Difusión

Cuando el público general repite que a la selección peruana le hace falta caras nuevas, inmediatamente todas las miradas se vuelcan al extranjero. Porque en este último tiempo se ha hecho una clara tendencia echar mano de aquellos futbolistas que cuentan con ascendencia nacional. En concreto, hacemos referencia a los legionarios. Y no es descabellado pensar en ello. Si echamos una breve vista atrás, descubrimos que la ‘bicolor’ tiene representantes de esa índole como Gianluca Lapadula pasando por Santiago Ormeño hasta llegar a Oliver Sonne.

El continente europeo suele ser la región más aclamada para hacerse de esos peruanos cuyas raíces remotas pueden ser de utilidad para la selección. Pero existe otro territorio que no puede mirarse con desdén, dado que su crecimiento en materia futbolística es notable: Oceanía. En aquella zona -tan lejana como desconocida- nos llevaremos una gran sorpresa al descubrir que existe un futbolista que desea con todas sus fuerzas unirse al combinado nacional para así dar más opciones de elección en la convocatoria y aumentar el universo de atacantes.

Aydan Hammond, de 20 años, pertenece a Western Sydney Wanderers FC de la A-League. - Crédito: Difusión

Es australiano de nacimiento, pero peruano de corazón. A sus 20 años, Aydan Hammond está convencido que quiere vestirse con la camiseta rojiblanca para honrar a su madre y a su familia perteneciente a ese lado. No piensa -ni mucho menos ve- que Perú será un escaparate de mercado para revalorizarse ni mucho menos cree que sea una última opción, él siente que su destino es representar a los incas por todo lo que ha aprendido viviendo y respirando la cultura junto a sus abuelos.

Y si algo caracteriza a Aydan -como todos los peruanos- es su perseverancia, sus ganas de salir adelante para triunfar. Una muy buena prueba de ello es que en tiempo récord (cuestión de meses) pasó de la reserva al plantel principal del Western Sydney Wanderers FC de la A-League. Ahora se prepara para hacerse un sitial en la nueva temporada. Gozó de titularidad en la escuadra Sub-21 registrando cuatro goles y seis asistencias en la New South Wales (NPL). Argumentos suficientes para que sea promovido y se le renueve el contrato por dos periodos. Su conversación exclusiva con Infobae Perú supone una oportunidad valiosa para hacerse conocer, mostrar su cara más personal y demostrar que es el australiano más peruano de todos: “Amo nuestra cultura, valores y pasión. Quiero representar a mi nación”.

- ¿Cómo empezaste tu camino en el fútbol?

Empecé a jugar al fútbol a los 3 años porque a mi padre le encantaba este deporte y él mismo jugaba.

- Naciste en Australia, pero hiciste todas tus divisiones inferiores en Portugal. ¿Cómo llegaste allá?

Me eligieron entre 500 chicos para ir de gira a Europa y entrenar en diferentes equipos. Desde entonces, recalamos en Portugal y el Belenenses quiso que mi hermano y yo nos quedáramos. Mi madre, mis dos hermanas, mi hermano y yo nos mudamos allí y nos quedamos 8 años.

- También siendo australiano descubrimos que cuentas con vínculos peruanos. ¿De dónde provienen?

Mi madre nació en Lima, Perú, y se trasladó a Australia con mis abuelos peruanos cuando tenía 6 años y llevan aquí desde entonces.

- ¿Tienes documentación peruana? ¿La gestionarías?

Sí, tengo mi ciudadanía peruana y documentos listos.

Aydan Hammond se entrena con el plantel principal del Western Sydney Wanderers FC con miras a la nueva temporada en Australia. - Crédito: @aydannh17

- ¿Te sientes un peruano más? ¿Sientes orgullo de tus raíces peruanas?

Sí, siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano.

- ¿Crees que eres más peruano que australiano?

Nací en Australia, padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeada de su hermosa cultura y de mi familia.

- En lo personal diste un paso muy importante firmando por Western Sydney Wanderers FC de la A-League (Primera División de Australia). ¿Cómo se dio ese fichaje?

Después de jugar un año en las categorías inferiores del Central Coast Mariners, el Western Sydney Wanderers se fijó en mi talento, en mi esfuerzo, y quiso ofrecerme un contrato profesional. Para mí fue una decisión obvia, ya que crecí en el oeste de Sydney y el equipo está cerca de casa.

- ¿Tienes la sensación de que si anotas goles puedes tener repercusión en Perú?

Sí, creo que marcaré más goles esta temporada y, si tengo la oportunidad de jugar con la selección peruana, lo daré todo para dejar huella en el equipo.

- Si eres regular en tus presentaciones y llegan goles se abriría una posibilidad de selección, ¿es un reto difícil?

No, tengo las habilidades y la mentalidad para asumir cualquier reto y oportunidad que se me presente. Estoy preparado.

- ¿Quisieras que la Federación Peruana de Fútbol te contacte?

Sí, definitivamente estoy abierto a hablar con la federación de fútbol del Perú.

- Tienes un hermano mayor, Tristan. ¿Qué hay de él? ¿Lo ves con disposición de acercarse a Perú?

Prefiero no hablar en nombre de mi hermano, ya que es él quien decide.

Aydan Hammond renovó contrato con Western Sydney Wanderers hasta 2026. - Crédito: Difusión

- Sé que es una pregunta muy vanguardista, por así decirlo porque tienes 20 años, pero ¿qué futuro crees que tienes?

Espero convertirme en jugador titular de nuestro equipo, mostrar mis habilidades a la liga y, con un poco de suerte, ayudarlos a ganar un trofeo.

- ¿Cuáles son tus objetivos personales?

Por supuesto, el éxito en mi carrera futbolística es un gran objetivo para mí, pero ayudar a devolver a mi familia todo lo que han sacrificado por mí es mi mayor objetivo personal.

- ¿Y tu mayor sueño?

Mi mayor sueño es jugar en Europa y representar a mi nación, el Perú.