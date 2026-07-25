'Terminator 2: El Juicio Final' regresa a los cines peruanos con una versión 4K, 3D y formatos premium para celebrar sus 35 años

Prepárate para revivir la obra maestra de James Cameron. Con motivo de su 35º aniversario, "Terminator 2: El Juicio Final", una de las películas de acción más grandes de todos los tiempos, regresa a los cines peruanos. No te pierdas la oportunidad de ver a Arnold Schwarzenegger en su papel más icónico. Video: CinetopiaLATAM

La película de James Cameron que redefinió el cine de acción regresa a la pantalla grande con una remasterización que incluye formatos 4DX y D-BOX. Treinta y cinco años después de su estreno, ‘Terminator 2: El Juicio Final’llega de vuelta a los cines peruanos el 27 de agosto de 2026 en una versión remasterizada en 4K con proyección en 3D y formatos premium.

La distribución global está a cargo de StudioCanal, que junto a Fathom Entertainment y Rialto Pictures organiza el reestreno internacional para conmemorar el aniversario de uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine de ciencia ficción. En Perú, la película estará disponible en Cineplanet y Cinemark, además de otras cadenas del país.

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El reestreno no es una fecha elegida al azar. El 29 de agosto es el día que la propia película estableció como el “Día del Juicio Final”, la fecha ficticia en que la inteligencia artificial Skynet desencadena el apocalipsis nuclear en la trama. El lanzamiento peruano, fijado para el 27 de agosto, se adelanta dos días a esa fecha y se enmarca en un calendario global que incluye Alemania, República Checa y toda América Latina ese mismo día, seguido de Estados Unidos, Italia y Polonia el 28.

Arnold Schwarzenegger como T-800 y Edward Furlong como John Connor en una escena de "Terminator 2: El Juicio Final".

Una película que reescribió las reglas del blockbuster

Estrenada el 3 de julio de 1991, ‘Terminator 2: El Juicio Final’ fue dirigida por Cameron a partir de un guion que escribió junto a William Wisher. La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick recaudó más de 517 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de ese año a nivel global, por encima de ‘Robin Hood: El Príncipe de los Ladrones’ y ‘La Bella y la Bestia’.

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Fue además la primera producción en superar los 300 millones de dólares de recaudación fuera de Estados Unidos y Canadá. Su impacto en la industria se tradujo también en galardones. La película ganó cuatro premios de la Academia en la edición de 1992: Mejor Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje.

Ese mismo año, la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror le otorgó el premio Saturn a Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Director para Cameron, Mejor Actriz para Hamilton y Mejor Actor Joven para Furlong. En 2023, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el National Film Registry, registro reservado a las obras de “significación cultural, histórica o estética” para el país.

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El reestreno de Terminator 2 en Lima y otras ciudades del Perú llegará en formatos 4K digital, 3D, 4DX y D-BOX, con funciones subtituladas y dobladas de 130 minutos.

La crítica especializada de 1991 reconoció de inmediato su peso. The Washington Post la describió como “grande, poderosa, difícil de resistir”. Empire la calificó de “entretenimiento de primer nivel” y The Guardian señaló que era “verdaderamente emocionante y bien hecha”.

La remasterización que potencia sus secuencias más recordadas

La presentación que llega a Perú utiliza la restauración en 4K y la conversión 3D que StudioCanal realizó en 2017, considerada la versión de referencia para los reestrenos posteriores de la película. A esa base se suman los formatos premium 4DX y D-BOX, que incorporan efectos físicos sincronizados con la imagen —movimiento de butacas, viento, agua y efectos táctiles— para secuencias como la persecución en motocicleta, la huida por el canal de Los Ángeles o el enfrentamiento final en la fábrica de fundición.

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El presupuesto original de la película fue de entre 94 y 102 millones de dólares, una cifra sin precedentes para la época y que Cameron destinó en buena parte al desarrollo de efectos visuales que la industria no había visto antes. El T-1000, el androide villano interpretado por Robert Patrick, fue el primer personaje generado por computadora con apariencia humana en aparecer en una superproducción de Hollywood, y su proceso de creación marcó un antes y un después en el uso de imágenes generadas digitalmente en el cine comercial.

La restauración de Terminator 2 en 4K y la conversión 3D de 2017 se complementan con funciones 4DX y D-BOX para potenciar sus secuencias de acción.

La trama retoma los eventos de la primera entrega: diez años después, el androide T-800 —ahora reprogramado como protector— viaja al pasado para resguardar al joven John Connor del T-1000, un Terminator de nueva generación con capacidad de cambiar de forma. Junto a su madre Sarah Connor, John deberá impedir que Skynet detone el apocalipsis nuclear.

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Qué formatos estarán disponibles y dónde verla en Lima

El reestreno llega a Lima y otras ciudades del país en cuatro modalidades de proyección: 4K digital, 3D, 4DX y D-BOX. Cineplanet y Cinemark ya confirmaron la película en su programación del 27 de agosto; se espera que otras cadenas nacionales sumen la fecha en los próximos días. La película se proyectará en versión subtitulada y doblada, con una duración de 130 minutos.

Terminator 2: El Juicio Final vuelve a los cines peruanos el 27 de agosto de 2026 con una versión remasterizada en 4K, 3D y formatos premium.

La franquicia ‘Terminator’ acumula seis películas y una serie de televisión desde el estreno del original en 1984. ‘El Juicio Final’ sigue siendo, con más de 517 millones de dólares globales, la entrega más taquillera de toda la saga, una marca que ninguna de las secuelas posteriores logró igualar. La gira de reestrenos internacionales continuará en septiembre con fechas en Francia, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Hungría y Reino Unido.

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