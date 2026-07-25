'Terminator 2: El Juicio Final' regresa a los cines peruanos con una versión 4K, 3D y formatos premium para celebrar sus 35 años

La película de James Cameron que redefinió el cine de acción regresa a la pantalla grande con una remasterización que incluye formatos 4DX y D-BOX. Treinta y cinco años después de su estreno, ‘Terminator 2: El Juicio Final’llega de vuelta a los cines peruanos el 27 de agosto de 2026 en una versión remasterizada en 4K con proyección en 3D y formatos premium.
La distribución global está a cargo de StudioCanal, que junto a Fathom Entertainment y Rialto Pictures organiza el reestreno internacional para conmemorar el aniversario de uno de los títulos más taquilleros de la historia del cine de ciencia ficción. En Perú, la película estará disponible en Cineplanet y Cinemark, además de otras cadenas del país.
PUBLICIDAD
El reestreno no es una fecha elegida al azar. El 29 de agosto es el día que la propia película estableció como el “Día del Juicio Final”, la fecha ficticia en que la inteligencia artificial Skynet desencadena el apocalipsis nuclear en la trama. El lanzamiento peruano, fijado para el 27 de agosto, se adelanta dos días a esa fecha y se enmarca en un calendario global que incluye Alemania, República Checa y toda América Latina ese mismo día, seguido de Estados Unidos, Italia y Polonia el 28.
Una película que reescribió las reglas del blockbuster
Estrenada el 3 de julio de 1991, ‘Terminator 2: El Juicio Final’ fue dirigida por Cameron a partir de un guion que escribió junto a William Wisher. La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick recaudó más de 517 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de ese año a nivel global, por encima de ‘Robin Hood: El Príncipe de los Ladrones’ y ‘La Bella y la Bestia’.
PUBLICIDAD
Fue además la primera producción en superar los 300 millones de dólares de recaudación fuera de Estados Unidos y Canadá. Su impacto en la industria se tradujo también en galardones. La película ganó cuatro premios de la Academia en la edición de 1992: Mejor Sonido, Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Maquillaje.
Ese mismo año, la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror le otorgó el premio Saturn a Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Director para Cameron, Mejor Actriz para Hamilton y Mejor Actor Joven para Furlong. En 2023, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el National Film Registry, registro reservado a las obras de “significación cultural, histórica o estética” para el país.
PUBLICIDAD
La crítica especializada de 1991 reconoció de inmediato su peso. The Washington Post la describió como “grande, poderosa, difícil de resistir”. Empire la calificó de “entretenimiento de primer nivel” y The Guardian señaló que era “verdaderamente emocionante y bien hecha”.
La remasterización que potencia sus secuencias más recordadas
La presentación que llega a Perú utiliza la restauración en 4K y la conversión 3D que StudioCanal realizó en 2017, considerada la versión de referencia para los reestrenos posteriores de la película. A esa base se suman los formatos premium 4DX y D-BOX, que incorporan efectos físicos sincronizados con la imagen —movimiento de butacas, viento, agua y efectos táctiles— para secuencias como la persecución en motocicleta, la huida por el canal de Los Ángeles o el enfrentamiento final en la fábrica de fundición.
PUBLICIDAD
El presupuesto original de la película fue de entre 94 y 102 millones de dólares, una cifra sin precedentes para la época y que Cameron destinó en buena parte al desarrollo de efectos visuales que la industria no había visto antes. El T-1000, el androide villano interpretado por Robert Patrick, fue el primer personaje generado por computadora con apariencia humana en aparecer en una superproducción de Hollywood, y su proceso de creación marcó un antes y un después en el uso de imágenes generadas digitalmente en el cine comercial.
La trama retoma los eventos de la primera entrega: diez años después, el androide T-800 —ahora reprogramado como protector— viaja al pasado para resguardar al joven John Connor del T-1000, un Terminator de nueva generación con capacidad de cambiar de forma. Junto a su madre Sarah Connor, John deberá impedir que Skynet detone el apocalipsis nuclear.
PUBLICIDAD
Qué formatos estarán disponibles y dónde verla en Lima
El reestreno llega a Lima y otras ciudades del país en cuatro modalidades de proyección: 4K digital, 3D, 4DX y D-BOX. Cineplanet y Cinemark ya confirmaron la película en su programación del 27 de agosto; se espera que otras cadenas nacionales sumen la fecha en los próximos días. La película se proyectará en versión subtitulada y doblada, con una duración de 130 minutos.
La franquicia ‘Terminator’ acumula seis películas y una serie de televisión desde el estreno del original en 1984. ‘El Juicio Final’ sigue siendo, con más de 517 millones de dólares globales, la entrega más taquillera de toda la saga, una marca que ninguna de las secuelas posteriores logró igualar. La gira de reestrenos internacionales continuará en septiembre con fechas en Francia, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Hungría y Reino Unido.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Fujimorista Miguel Torres y exministro castillista Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado
Se oficializaron las listas para la Mesa Directiva del Senado. El senador que gane asumirá también la presidencia del Congreso
Trágico accidente en la Panamericana Sur deja cinco fallecidos y varios heridos en Tacna
En la víspera de Fiestas Patrias se produjo un triple choque entre dos buses y una camioneta en uno de los tramos de esta vía principal
Estafa por WhatsApp y Telegram: así operan los falsos reclutadores que prometen ganar hasta S/1.000 al día
La estafa comienza con una llamada telefónica y continúa por WhatsApp y Telegram, donde los ciberdelincuentes muestran supuestos pagos para generar confianza
La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú
El show de creadores de contenido vuelve a Sevilla hoy sábado 25 de julio con su cartelera más grande hasta ahora, invitados musicales de primer nivel y una emisión gratuita por Twitch, YouTube y también TikTok LIVE
EN VIVO Mesa Directiva del Congreso bicameral en disputa: dos listas se presentaron para presidir la Cámara Alta
Los 60 senadores y los 130 diputados, ya juramentados e incorporados, designarán este domingo a las autoridades que organizarán el funcionamiento de ambas cámaras en el arranque del nuevo esquema legislativo peruano
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD