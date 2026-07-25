Gol de Álex Valera con certero cabezazo para anotar el 1-0 de Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026

El equipo de Héctor Cúper se ha puesto adelante en el juego ante Cusco FC gracias a un tanto de Álex Valera que se consolida como el artillero de la escuadra 'merengue'. Crédito: L1 MAX.

Álex Valera continúa su idilio con el gol y se ha despachado con un notable remate de cabeza para estrenar el luminoso del estadio Monumental en el juego ante Cusco FC. El atacante ‘crema’ conectó de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Lisandro Alzugaray y colgó al portero ‘dorado’ Pedro Díaz.

Con esta conquista, el delantero de Pomalca alcanzó los 12 goles en la presente temporada, consolidándose como el máximo artillero de Universitario en el 2026 y ratificando el gran momento que atraviesa en el frente de ataque del equipo dirigido por Héctor Cúper.

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La acción se produjo a los 19 minutos del compromiso. Universitario ganó una falta en campo rival y Lisandro Alzugaray se encargó de ejecutar el balón detenido con un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Valera para imponerse en el juego aéreo y conectar un cabezazo que terminó sorprendiendo a Pedro Díaz.

Alex Valera, con la camiseta número 20 de Universitario, celebra un gol frente a la tribuna con banderas y el marcador publicitario del estadio. (Liga 1 / ITEA Sport)

El guardameta de Cusco FC se encontraba adelantado al momento del impacto y, pese a intentar retroceder para evitar la caída de su arco, no logró reaccionar a tiempo. La trayectoria del balón terminó ingresando junto al palo, desatando la celebración de los miles de hinchas presentes en Ate.

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Sin embargo, el festejo tuvo que esperar varios minutos por una posible posición adelantada del delantero y el VAR inició una revisión minuciosa para determinar si el atacante se encontraba habilitado al momento del centro.

La incertidumbre se apoderó del Monumental mientras los árbitros trazaban las líneas para resolver la acción. Finalmente, tras un largo análisis, se confirmó que Valera estaba en posición reglamentaria y el tanto fue convalidado, provocando una nueva explosión de alegría en las tribunas.

Alex Valera celebra con sus compañeros el gol que dio la victoria a Universitario por 1-0 sobre Cusco FC en la Liga 1 2026. (Liga 1 / ITEA Sport)

El gol también confirmó el gran presente goleador del atacante nacional. Después de marcar en la primera fecha del Clausura ante ADT en Tarma, el delantero volvió a hacerse presente en el marcador y demostró una vez más que continúa siendo la principal referencia ofensiva del vigente campeón del fútbol peruano.

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El positivo historial de Álex Valera contra Cusco FC

Si existe un rival que suele despertar la mejor versión goleadora de Álex Valera, ese es Cusco FC. Con el tanto convertido en el Monumental, el delantero amplió un registro que evidencia su comodidad cada vez que enfrenta al cuadro ‘dorado’.

De hecho, ocho de los últimos diez goles que Universitario le ha anotado a Cusco FC llevan la firma de Valera, una estadística que refleja el dominio del atacante sobre este rival en las últimas temporadas.

El delantero abrió el marcador en Cusco por el Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Su primer gol llegó en 2021, y desde entonces ha mantenido una notable regularidad. Marcó en dos oportunidades durante 2023, volvió a celebrar en 2024, repitió en 2025 y ahora ya suma dos anotaciones en 2026 frente al conjunto cusqueño.

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Los únicos futbolistas de Universitario que rompieron esa tendencia en la reciente historia fueron Segundo Portocarrero, con un tanto en 2024, y Williams Riveros, quien anotó en 2025. El resto de celebraciones fueron obra del delantero de la selección peruana.

Próximo partido de Universitario

Tras este compromiso, Universitario afrontará una complicada salida cuando visite a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura, se disputará el domingo 2 de agosto desde las 18:30 horas.

Universitario y Cienciano se miden por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posteriormente, los dirigidos por Héctor Cúper volverán al estadio Monumental para protagonizar uno de los partidos más esperados del campeonato frente a Sporting Cristal, un encuentro que coincidirá con las celebraciones por el aniversario del club ‘crema’.

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Próximo partido de Cusco FC

Por su parte, Cusco FC buscará recuperarse en la siguiente fecha cuando reciba a UTC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto dirigido por Javier Rabanal afrontará ese compromiso el sábado 1 de agosto a las 18:00 horas, con el objetivo de volver al camino de la victoria y seguir sumando puntos en el Torneo Clausura.