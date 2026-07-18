Golazo de Alex Valera tras dejar en el piso al arquero en Universitario vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 206

Revive el emocionante gol de Alex Valera para Universitario de Deportes. El delantero aprovechó un grave error en la salida de ADT, se llevó al arquero con velocidad y definió para poner el 1-0 en Tarma. - Liga 1

Universitario de Deportes visitó a ADT en Tarma en el debut del Torneo Clausura 2026. El equipo de Héctor Cúper abrió el marcador con golazo de Alex Valera a los 19 minutos, quien aprovechó los errores en salida del ‘vendaval celeste’.

Los locales salieron desde el fondo, y el defensa perdió el balón tras la presión del delantero ‘crema’, quien corrió hasta el área. Esa acción obligó al arquero Juan David Valencia salir a achicar, pero el ‘9′ se lo llevó dejándo tendido en el suelo.

Con el arco solo, Valera sacó a relucir su calidad goleadora y metió la pelota para el 1-0 a favor de los de Ate. Fue aplaudido por Héctor Cúper que estaba en el banquillo y recibió el abrazo de sus compañeros que celebraron junto con él.

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Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera fueron protagonistas del reciente tricampeonato nacional de la 'U'. - créditos: Universitario

Golazo de Lisandro Alzugaray de tiro libre

El debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura 2026 dejó rápidamente una marca en Tarma, donde la visita se impuso en el marcador desde los primeros minutos. El equipo capitalino logró abrir la cuenta a los 17 minutos con una jugada incisiva de Alex Valera, quien aprovechó un error defensivo de ADT. El delantero superó al arquero Ignacio Valencia y anotó el primero con una definición precisa, estableciendo así el primer tanto de la temporada para los cremas.

La reacción de ADT no tardó. A los 27 minutos, Canela encontró el empate tras un despeje corto de cabeza por parte de la defensa visitante. El atacante local conectó la pelota dentro del área y marcó con un remate potente, igualando el marcador y devolviendo la expectativa a los hinchas presentes en el estadio de Tarma. Según reportes recogidos por El Comercio, el local se volcó al ataque durante este tramo del partido, poniendo a prueba la resistencia de la defensa rival.

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El desarrollo de la primera mitad mantuvo la intensidad y la alternancia en el dominio de juego. Solo cuatro minutos después del empate, Luis Alzugarray le devolvió la ventaja a la ‘U’ con un tiro libre ejecutado con potencia y precisión. El mediocampista argentino colocó el balón en el fondo de la red, registrando el tercer gol del encuentro antes de la media hora. De acuerdo con la cobertura de El Comercio, la ejecución de Alzugarray se transformó en uno de los momentos destacados de la jornada.

Revive el espectacular gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray que le dio la ventaja a Universitario sobre ADT. Una ejecución brillante que sorprendió al arquero y desató la euforia de la hinchada crema. - Liga 1

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Tras el arranque en el Torneo Clausura, Universitario de Deportes ya se prepara para su siguiente compromiso. El viernes 24 de julio, el cuadro crema recibirá a Cusco FC, dirigido por Javier Rabanal, quien tuvo un paso previo por la ‘U’ y buscará un resultado favorable ante su exclub en el estadio Monumental. El encuentro está programado para las 20:30 horas y representa un nuevo desafío para ambos equipos en la disputa por el título nacional.

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Este duelo marcará el reencuentro del DT con los hinchas que le guardan rencor por los malos resultados que provocó que no conquisten el Apertura y eliminación temprana de la Copa Libertadores. Habrá más de una motivación para ambas escuadras para la fecha 2 de la competición.

Facundo Callejo anotó su primer tanto de la temporada para emparejar el marcador entre Cusco FC y Universitario. Crédito: Cusco FC.