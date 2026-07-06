Luto en el vóley sudamericano: fallece Willner Rivas, capitán de Venezuela, tras el devastador terremoto

Se confirmó el fallecimiento de Willner Rivas, capitán de la selección de Venezuela, tras el devastador terremoto en el país.

El voleibol sudamericano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos. Este domingo 5 de julio se confirmó el fallecimiento de Willner Rivas, capitán y máxima figura de la selección masculina de Venezuela, quien permanecía desaparecido desde los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Junto al deportista también fueron hallados sin vida su esposa, Mariangel Pérez, y su hijo Theo, quienes habían quedado atrapados bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar, estado La Guaira.

La noticia pone fin a varios días de incertidumbre sobre el paradero del voleibolista de 31 años y representa una de las pérdidas más significativas que ha dejado la tragedia que enlutó a Venezuela. Rivas era considerado uno de los máximos referentes del voleibol en su nación y recientemente había dado un paso importante en su carrera al fichar por el CV Guaguas de España, tras destacar en distintas ligas internacionales.

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Se desempeñaba como atacante punta y desde hace varias temporadas era el líder indiscutido de la selección absoluta de su país. Su experiencia, carácter y rendimiento lo consolidaron como capitán del combinado nacional, cumpliendo un rol determinante tanto dentro como fuera de la cancha.

En el plano deportivo, su mayor logro llegó en septiembre del año pasado, cuando condujo a la selección venezolana al título de la Copa Panamericana de Vóley. En aquel torneo, el conjunto llanero firmó una campaña destacada a nivel continental y fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP), reconocimiento que ratificó su influencia y liderazgo dentro del equipo.

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Willner Rivas fue elegido MVP de la Copa Panamericana de Vóley 2025, torneo en el que Venezuela se consagró campeona tras una destacada campaña. Crédito: NORCECA

Fue hallado junto a su esposa e hijo

De acuerdo con la información confirmada este domingo, Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo fueron encontrados sin vida tras permanecer sepultados bajo los escombros del edificio donde se encontraban en Catia La Mar, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela el 24 de junio.

La familia permanecía desaparecida desde el inicio de la emergencia, mientras los equipos de rescate trabajaban entre los restos de las edificaciones colapsadas. Su hallazgo confirma una de las noticias más dolorosas derivadas de la catástrofe que ha dejado miles de víctimas y damnificados en el país.

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El emotivo mensaje de la Confederación Sudamericana de Voleibol

Tras conocerse la noticia, la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV) publicó un extenso comunicado para despedir a uno de los referentes del voleibol continental y expresar sus condolencias a la familia del deportista y a la Federación Venezolana de Voleibol.

“La Confederación Sudamericana de Voleibol, en representación de todas sus federaciones afiliadas, expresa su más profundo dolor y consternación ante la trágica confirmación del fallecimiento de Willner Rivas, capitán y referente indiscutible de la selección nacional absoluta de Venezuela”, inició el pronunciamiento.

La entidad también lamentó el fallecimiento de su esposa e hijo, calificando la pérdida como un golpe para toda la familia del voleibol sudamericano. Además, el presidente de la CSV, Marco Tullio Teixeira, envió sus condolencias a los familiares, amigos y a la Federación Venezolana de Voleibol.

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Willner Rivas representando a la selección de Venezuela en la Copa Panamericana de Vóley. Crédito: NORCECA

Uno de los pasajes más emotivos del comunicado estuvo dedicado al legado que deja el capitán venezolano: “Gracias por cada salto, por cada grito de victoria, por defender nuestra bandera con orgullo en cada rincón del planeta y por inspirar a toda una generación de jóvenes que vieron en ti el reflejo de la perseverancia. Vuela alto, Willner. Las canchas de Venezuela y de toda Sudamérica hoy guardan un respetuoso silencio, pero el cielo se viste de gala para recibir a nuestro eterno Capitán”.

Con la partida de Willner Rivas, el voleibol sudamericano pierde no solo a uno de sus mejores jugadores, sino también a un líder que marcó una generación con su entrega, compromiso y amor por la camiseta de Venezuela. Su legado permanecerá en la historia del deporte continental.

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