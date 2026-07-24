Incendio en Los Olivos: voraz fuego consume planta de productos cosméticos

Un incendio de grandes proporciones consumió una planta industrial de productos químicos ubicada en la cuadra 1 de la avenida San Genaro, en el distrito de Los Olivos, durante la madrugada de este viernes. La emergencia afectó por completo las instalaciones de la empresa Yobel, conocida comercialmente como Yambal, dedicada a la fabricación de cosméticos y artículos de belleza.
El comandante Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, informó a las cámaras de Latina Televisión que el siniestro comprometió aproximadamente 1.200 metros cuadrados del complejo industrial, donde se almacenaban diversas sustancias químicas. Debido a la magnitud del evento, explicó que se optó por una estrategia defensiva con el fin de evitar riesgos para el personal de emergencia.
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Según precisó el hombre de rojo, las llamas alcanzaron la totalidad del establecimiento. Añadió que los responsables de la compañía proporcionaron información sobre los materiales existentes en el recinto, lo que permitió planificar las acciones de respuesta desde los primeros minutos de la intervención.
Dentro del inmueble había alcohol, solventes, gases y ácidos, elementos que incrementan el peligro y dificultan las labores de extinción. Frente a ese escenario, los equipos especializados concentran sus esfuerzos en contener el avance del fuego y proteger las edificaciones cercanas, en lugar de realizar un ataque directo al foco principal.
Para enfrentar la emergencia fueron desplegadas cerca de 15 unidades y aproximadamente 60 integrantes del Cuerpo General de Bomberos. Asimismo, el comando institucional organizó relevos de efectivos y vehículos, ya que las operaciones demandarán varias horas. De manera preliminar, se estimó un periodo de seis horas para continuar con los trabajos antes de lograr la extinción total.
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Uno de los principales inconvenientes durante la atención del siniestro fue el abastecimiento de agua. Pajuelo explicó que los hidrantes del sector no contaban con el caudal suficiente para una situación de esta magnitud. Ante ello, Sedapal incrementó el suministro y envió camiones cisterna para reforzar las tareas de control.
A ese apoyo se sumaron la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Los Olivos y empresas privadas instaladas en la zona, que facilitaron cisternas y sistemas contra incendios. Gracias a esa coordinación fue posible mantener un flujo constante de agua para evitar que el fuego se expandiera hacia predios vecinos.
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Respecto a posibles víctimas, el comandante descartó la existencia de personas afectadas. Indicó que, desde el inicio de la intervención, mantienen coordinación permanente con los responsables de la fábrica para verificar que ningún empleado permaneciera dentro de las instalaciones. Asimismo, confirmó que ningún integrante de la compañía de bomberos ha resultado lesionado.
Durante la madrugada, residentes y trabajadores de establecimientos cercanos reportaron múltiples explosiones provenientes del complejo industrial. El estruendo generó momentos de tensión y motivó la evacuación preventiva de quienes se encontraban en los alrededores. De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en un día feriado, circunstancia que redujo la presencia de personal en la zona.
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Las densas columnas de humo negro continúan visibles y han generado preocupación entre los vecinos por una posible afectación a la calidad del aire. Ante ello, el Cuerpo General de Bomberos informó que el monitoreo ambiental quedó a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidades encargadas de evaluar las condiciones del entorno y emitir las recomendaciones correspondientes mientras prosiguen las labores de extinción.
Central 116 de los Bomberos Voluntarios: reporte de incendios, accidentes y rescates
El 116 corresponde a la línea de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y está habilitado para reportar incendios, accidentes de tránsito, fugas de gas, rescates, incidentes con materiales peligrosos y cualquier otra situación que requiera la intervención de los bomberos.
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Este número también puede utilizarse para alertar sobre personas atrapadas, accidentes domésticos de gravedad, emergencias en ascensores, derrumbes, cortocircuitos con riesgo de incendio o siniestros que afecten viviendas, establecimientos comerciales o espacios públicos.
Al momento de realizar la llamada, es indispensable proporcionar la dirección exacta del incidente, el distrito, puntos de referencia y describir el tipo de emergencia. En casos de incendios o fugas de gas, además, se debe informar si hay personas al interior del inmueble, especialmente adultos mayores, niños o personas con discapacidad, así como precisar si la situación de riesgo permanece activa.
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