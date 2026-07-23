Más de 80 puentes requieren obras urgentes: Ositrán advierte que continúan pendientes de intervención desde hace siete años

La proximidad de una nueva temporada de lluvias y la posibilidad de un evento asociado al Fenómeno El Niño colocan nuevamente la atención sobre la infraestructura vial del país. En ese escenario, distintas entidades públicas revisan las condiciones de carreteras y puentes con el objetivo de reducir riesgos para los usuarios y asegurar la continuidad del tránsito.
Dentro de ese panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) reiteró su preocupación por el estado de numerosas estructuras de la Red Vial Nacional que requieren obras de mayor alcance. El organismo sostiene que esta situación permanece sin una respuesta suficiente pese a las advertencias formuladas durante los últimos años.
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La entidad recordó que las revisiones técnicas permitieron identificar decenas de puentes con necesidades de mantenimiento especializado y reparaciones estructurales. El anuncio cobra relevancia debido a que las lluvias intensas y el incremento del caudal de los ríos pueden acelerar el deterioro de infraestructuras con varios años de servicio.
Frente a este escenario, Ositrán solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) priorizar las intervenciones necesarias sobre las estructuras consideradas críticas. El organismo considera que las acciones preventivas resultan indispensables para preservar la seguridad de quienes utilizan la Red Vial Nacional.
Ositrán insiste en la atención de puentes con deterioro identificado
Según informó Ositrán, desde 2018 el organismo supervisor comunica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la necesidad de intervenir 99 puentes que presentan condiciones que requieren obras mayores. De ese total, únicamente seis recibieron trabajos de mejoramiento, mientras más de 80 continúan pendientes de atención.
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La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, expresó la preocupación institucional por el avance limitado de estas obras. “Hemos logrado que se estén interviniendo seis de los 99 puentes identificados, pero aún tenemos más de 80 estructuras que requieren una intervención mayor, incluso sin que ocurra un Fenómeno El Niño. Esa es nuestra preocupación: son puentes que necesitan ser intervenidos para garantizar la seguridad de los usuarios”, enfatizó.
La funcionaria explicó que buena parte de estas infraestructuras supera los 40 años de antigüedad. Precisó que la edad de un puente no determina por sí sola su condición estructural, aunque remarcó la importancia de ejecutar mantenimiento especializado y reparaciones oportunas para reducir riesgos.
En ese contexto, Zambrano señaló: “Son puentes que tienen más de 40 años. Lo que hemos identificado es precisamente la falta de intervenciones de mantenimiento y reparaciones. Desde 2018 venimos insistiendo en este tema y esperamos que el nuevo Gobierno nos escuche y actúe con la urgencia que la situación demanda”.
Responsabilidad de las obras recae en el Ministerio de Transportes
La presidenta de Ositrán precisó que los contratos de concesión establecen con claridad las responsabilidades sobre este tipo de intervenciones. Aunque varios de los puentes se ubican dentro de carreteras concesionadas, las obras mayores corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como entidad concedente.
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La funcionaria indicó que las empresas concesionarias no tienen a su cargo la ejecución de este tipo de trabajos estructurales. Por esa razón, Ositrán mantiene comunicaciones permanentes con el ministerio para reiterar la necesidad de ejecutar las intervenciones pendientes.
“Estos puentes cruzan vías concesionadas, pero no es obligación del concesionario ejecutar las intervenciones mayores. Conforme a los contratos, esa responsabilidad corresponde al concedente, que en este caso es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso reiteramos permanentemente nuestras alertas al MTC”, puntualizó.
Infraestructuras temporales continúan sin reemplazo definitivo
Durante la evaluación del estado de la infraestructura vial, Ositrán también recordó la permanencia de puentes Bailey instalados como solución temporal luego del Fenómeno El Niño Costero de 2017. De acuerdo con la entidad, varias de estas estructuras continúan en funcionamiento pese al tiempo transcurrido, sin sustitución por obras permanentes.
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El organismo considera que la renovación de estas infraestructuras forma parte de las acciones necesarias para fortalecer la capacidad de respuesta de la Red Vial Nacional frente a eventos climáticos de gran intensidad.
Supervisión preventiva incluye otras estructuras vulnerables
Además de los puentes considerados críticos, Ositrán informó que existe otro grupo de estructuras que actualmente no presenta daños visibles, aunque requiere evaluaciones preventivas debido a su posible exposición a lluvias intensas, inundaciones o incrementos significativos del caudal de los ríos.
Como referencia de los riesgos asociados a la falta de intervenciones oportunas, Verónica Zambrano recordó el caso del puente Chancay. “No olvidemos lo ocurrido con el puente Chancay. Aparentemente no presentaba daños visibles, pero ya había superado ampliamente su vida útil y finalmente colapsó. Por eso insistimos en actuar antes de que ocurran las emergencias”.
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