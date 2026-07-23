Angie Jibaja revela que hizo las paces con Jean Paul Santa María y que Romina Gachoy la respaldó tras escándalo del hotel

En una reveladora entrevista, Angie Jibaja comparte que ha retomado la comunicación con su expareja Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy, con el objetivo de luchar juntos como familia por el bienestar de sus hijos. Video: QTV / Q'Bochinche

En medio del escándalo que la volvió a poner bajo el reflector público, Angie Jibaja sorprendió con una revelación que nadie esperaba: lejos de ver deterioradas sus relaciones familiares tras el altercado en un hotel de San Luis, la exmodelo aseguró que el episodio derivó en un acercamiento con Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy.

En el programa de YouTube ‘Q’ Bochinche’, Jibaja expuso los detalles de las conversaciones que mantuvo con ambos en los días posteriores al escándalo y reveló que la pareja decidió respaldarla. La “chica de los tatuajes” lleva apenas un mes de regreso en Lima tras cinco años en Chile, y su retorno ya acumula más de un episodio policial.

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El más reciente ocurrió en el Hotel Thiana, del distrito de San Luis, donde fue acusada de no pagar una deuda de S/ 1500, de consumir sustancias prohibidas y de agredir a la administradora del establecimiento. Las imágenes del altercado fueron difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, y el caso generó un parte policial por alteración del orden público.

Pese a ese contexto, Jibaja afirmó que el escándalo no quebró el vínculo que venía reconstruyendo con sus hijos y con quienes los cuidan.

Jean Paul y Romina le dieron la mano: “Como familia vamos a lucharla”

Ante las cámaras de ‘Q’ Bochinche’, Jibaja relató que, en los días que siguieron al escándalo, tanto Santa María como Gachoy optaron por escuchar su versión antes de emitir cualquier juicio. Según indicó, la comunicación con Romina fue constante y la ayudó a manejar la situación.

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Angie Jibaja reveló que el escándalo en el hotel de San Luis derivó en un acercamiento con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“Con Romina estamos comunicándonos todos los días, venimos hablando bastante e inclusive me ha ayudado a desarrollar este tema de la mejor manera. Me ayuda un montón, hemos venido conversando todos estos días", indicó la exmodelo en el programa.

Jibaja también reveló el contenido de una de esas conversaciones con Gachoy: “Me dice ‘Angie, no te preocupes, estás viendo, si no hay evidencia y la chica te está denunciando…’”. Para Jibaja, ese gesto representa un cambio profundo en la dinámica familiar que durante años estuvo marcada por el conflicto.

El momento más emotivo llegó cuando describió su reencuentro con Jean Paul Santa María. Según contó, ambos se dieron la mano en señal de tregua y acordaron priorizar el bienestar de sus hijos. “A Jean Paul tuve el gusto de volverlo a escuchar, hace unos días, nos dimos la mano. En el sentido de como familia vamos a lucharla, por nuestros hijos", manifestó Jibaja.

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Luego agregó que Santa María le transmitió su respaldo de forma directa: “(Jean Paul) dijo que todo eso que teníamos, el respaldo como familia por seguir adelante por el bien de los niños, gracias a Dios que encontramos la paz que queríamos”. Sobre la reacción de Gachoy al enterarse del amiste, Jibaja fue enfática: “Romina y yo casi lloramos, hace tiempo debió ser así, pero bueno, nunca es tarde”.

El escándalo del hotel que disparó la crisis

El episodio que precedió a estas revelaciones ocurrió semanas después del regreso de Jibaja al Perú. La modelo llegó al Hotel Thiana de San Luis junto a su mánager, Giancarlo Cossío, quien la hospedó por tres días. Luego se incorporó su pareja, el ciudadano chileno Jonathan Petit, de 25 años, y para extender la estadía Jibaja ofreció un canje: grabó dos videos promocionales del establecimiento.

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Angie Jibaja vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras no pagar una deuda de diez días en un hotel de San Luis, la modelo agredió a la administradora del local y terminó en la comisaría. Conoce todos los detalles del nuevo escándalo que protagoniza junto a su novio chileno. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El equipo de marketing del hotel decidió no publicarlos al considerar que la modelo “no tenía muy buena fama”, y desde ese momento la deuda fue acumulando días. La situación llegó a su punto de quiebre cuando la administradora Jasmín Huayanca cambió la cerradura de la habitación al constatar que la deuda de S/ 1500 permanecía impaga.

Al regresar Jibaja con su pareja y encontrar el acceso bloqueado, se desató el enfrentamiento. Los videos difundidos por ‘Magaly TV La Firme’ muestran a Petit amenazar a la administradora y a la propia modelo acusar al hotel de querer “sembrarla” con sustancias. Huayanca, por su parte, declaró al programa que el personal detectó olores inusuales en la habitación: “Fumaba y fumaba. Habían olores raros, como a marihuana. El olor de esa planta es característico y eso nosotros no permitimos”.

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El desenlace quedó grabado en video: frente a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jibaja golpeó a la administradora cuando esta la filmaba. Huayanca respondió de inmediato: “Me has pegado. Está grabado. Se pone una denuncia por agresión ahorita mismo”. Tanto Jibaja como Petit fueron trasladados a la comisaría de San Luis, y la deuda continúa impaga.

La conductora Magaly Medina no dejó pasar las imágenes sin cuestionarlas. “Siempre anda prometiendo y dice que todo el mundo le inventa cosas a ella, cuando es la que atrae los escándalos. No podía estar mucho tiempo ajena a ser noticia de este tipo de chongos”, señaló en su programa.

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El mea culpa y la negativa al consumo de drogas

Días después, Jibaja salió a dar su versión. Reconoció haberse excedido en su reacción, aunque negó haber golpeado a la trabajadora. “Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono”, declaró.

La modelo Angie Jibaja protagoniza un nuevo altercado al ser desalojada de un hotel por una deuda pendiente. El conflicto escaló hasta una agresión física contra la administradora del local, lo que provocó su intervención policial y su traslado a la comisaría de San Luis. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Cuestionó además cómo ‘Magaly TV La Firme’ presentó el hecho: “Magaly puso que yo le había tirado un puñete, ponen un ruido como si yo la hubiera golpeado”. Su propia lectura del episodio fue escueta: “Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito”.

Sobre la deuda, Jibaja señaló que la gestión de los pagos estaba a cargo de Cossío y que ella desconocía el monto pendiente. “Siempre estuvo pagando el hotel, tenía un acuerdo que semanalmente se estaba pagando. Yo pensé que eso estaba cancelado, no entendí que estaba pasando en ese momento”, dijo.

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Mostró además el parte policial y subrayó que el documento no la acusa de agresión: “Siempre voy a decir, ‘papelito manda’ y acá lo dice todo realmente”.

Rechazó con igual firmeza las acusaciones por consumo de sustancias. Sostuvo que pidió a un oficial que ingresara a la habitación para verificar que no había nada irregular: “Me está humillando y denigrando. Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que rectifique que no tengo nada de droga, cigarro”.

Angie Jibaja mostró el documento policial, sostuvo que no la acusan de agresión y admitió que sí lanzó su teléfono al piso durante el altercado. TikTok.

También apeló a la infraestructura del hotel para reforzar su argumento: “Hay detectores de humo en ese hotel, por qué antes no me acusaron de eso si yo hubiera estado haciendo algo así”. Jibaja cerró con un balance personal que mezcla la incomodidad con la determinación de seguir adelante.

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“Yo me siento súper mal, incómoda, me siento triste porque yo estoy fuera de los escándalos desde hace bastantes años y es como que llego a trabajar, feliz, y me pasa esto, es terrible la verdad”, afirmó, y deslizó la posibilidad de regresar a Chile si la situación se complica. Sus hijos, en tanto, le enviaron audios de apoyo: “Mamá, estamos contigo, no te preocupes, tú sigue adelante”.