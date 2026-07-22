El sobrino de un campeón del mundo tomará el mando en Cienciano para el Clausura 2026 mientras Horacio Melgarejo apela su castigo

El argentino tomará el control en la zona técnica durante los partidos de la Liga 1 mientras se define el recurso presentado por la institución tras el castigo que pesa sobre Horacio Melgarejo (Cienciano)

Cienciano afrontará el Torneo Clausura con un cambio obligado en la conducción dentro del campo: el asistente técnico argentino Cristian Ruggeri tomará el mando en la zona técnica mientras se resuelve la apelación presentada por el club tras la sanción impuesta a Horacio Melgarejo.

La directiva respaldó al entrenador principal y a su comando técnico, que mantienen contrato hasta fines de este año, pero el castigo disciplinario impedirá que Melgarejo se ubique en el banco durante el campeonato.

Ruggeri, identificado como sobrino del ex capitán de Argentina y campeón del mundo Óscar Ruggeri, será el encargado de conducir al equipo en los partidos de la Liga 1 durante este periodo.

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La sanción a Melgarejo y el plan de Cienciano para el Clausura

La sanción de un año contra Horacio Melgarejo obligó a Cienciano a reorganizar su comando técnico para el Clausura, mientras el club mantiene la apelación y respalda al entrenador. (Cienciano)

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana aplicó una sanción de un año contra Horacio Hernán Melgarejo, que incluye además una multa de veinte (20) UIT. La resolución indicó: “1°. SANCIONAR al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO con la SUSPENSIÓN POR EL PERIODO DE UN (1) AÑO, durante el cual no podrá participar en ninguna competición organizada por la Liga de Fútbol Profesional Peruana…”, junto con la imposición económica: “2°. IMPONER al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO, una MULTA DE VEINTE (20) UIT…”.

El castigo se vinculó a una infracción de los artículos 15.1 y 15.2, con literales a), b) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, además del artículo 172.1 del Reglamento de la Copa Caliente de la Liga 2026, en concordancia con lo previsto en el artículo 372 del RUD. En un segundo pronunciamiento, el órgano también estableció: “3°. ADVERTIR expresamente al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO que, en caso de reiterarse cualquier infracción… será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 del RUD…”, y ordenó la comunicación formal: “4°. NOTIFICAR la presente resolución al señor HORACIO HERNÁN MELGAREJO y al CLUB A.D.F.P. CIENCIANO DEL CUSCO”.

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Pese a la severidad de la sanción, la conducción institucional del club ratificó la continuidad del entrenador y de su equipo de trabajo. El periodista Ernesto Macedo informó: “Desde Cienciano han ratificado la confianza al DT. Horacio Melgarejo junto a su comando técnico, que tienen contrato hasta fines de este año. En su lugar, Cristian Ruggeri estará a ras de campo en la Liga 1. El club apeló la sanción de un año y espera la reducción”.

Como se recuerda, la sanción a Melgarejo se originó por sus declaraciones tras el partido ante ADT de Tarma por la Copa de la Liga, en un contexto marcado por la eliminación de Cienciano en ese torneo.

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Luego de ese resultado, el entrenador expresó: “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m***. Sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa. Esta copa tiene menos sentido. Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo. Esa es una pregunta que deberían responder los directivos”.

Cristian Ruggeri, el asistente que tomará el mando y su recorrido en bancos

El sobrino de Óscar Ruggeri pasará de asistente a responsable del banco de Cienciano, apoyado en su experiencia dentro de distintos cuerpos técnicos del fútbol sudamericano. (Cienciano)

Cristian Ruggeri, asistente técnico de Melgarejo, será quien asuma la conducción operativa durante los encuentros del Clausura. El entrenador argentino cuenta con Licencia A Entrenador - CONMEBOL, un requisito habilitante para ejercer funciones de dirección técnica en el ámbito profesional, y llega a este desafío con antecedentes en varios cuerpos técnicos.

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Según la información disponible, Ruggeri trabajó como asistente técnico en ADT de Tarma junto a Orlando Romero. También integró equipos de trabajo en Monterrey con Fernando Ortiz, además de experiencias en Boca Unidos con Raúl Estévez, Sol de América con Fernando Ortiz, Defensores Unidos y Almagro. En Cienciano, su rol se centraba en el acompañamiento directo al entrenador principal, pero la sanción disciplinaria alteró el esquema previsto para el campeonato y lo colocó como responsable visible del equipo en el área técnica.

El cambio se produce mientras la institución sostiene la continuidad contractual de Melgarejo hasta fines de año, con la expectativa de una respuesta favorable en la vía de apelación. Hasta que se resuelva ese proceso, Ruggeri quedará al frente en los partidos organizados por la Liga de Fútbol Profesional Peruana, bajo el formato de conducción en cancha que fue descrito como trabajo “a ras de campo”.

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Con Cristian Ruggeri al mando, Cienciano afrontará este sábado su visita a Juan Pablo II por la segunda jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II desde las 15:15 horas (20:15 GMT) y tendrá transmisión de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, MiFibra, Win y Movistar TV.