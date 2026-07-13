El camino al título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los cruces y las llaves de cuartos de final

Las 8 mejores selecciones de vóley femenino del mundo se citarán en Macao, China para disputar el título de la VNL Femenina 2026. Crédito: FIVB

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 ingresó a su etapa decisiva. Tras el cierre de la fase preliminar, quedaron definidos los ocho equipos que mantienen vivo el sueño de conquistar el título de la competencia, cuya fase final se disputará del 22 al 26 de julio en Macao, China.

Las selecciones clasificadas afrontarán un cuadro de eliminación directa, donde cada partido será determinante y no habrá margen para errores. Italia, Brasil, Japón, Turquía, Países Bajos, Canadá, China y Estados Unidos son los equipos que siguen en carrera y ahora buscarán superar los cuartos de final para asegurar un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

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La instancia decisiva reunirá nuevamente a las principales potencias del vóley femenino mundial, que deberán mostrar su mejor versión en una fase donde cualquier desconcentración puede marcar el final de su camino hacia el campeonato.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Con el cierre de la fase regular, la organización confirmó los enfrentamientos de la fase final. Las llaves fueron conformadas de acuerdo con la posición obtenida en la tabla general, enfrentando al primero contra el octavo, el segundo frente al séptimo, el tercero ante el sexto y el cuarto contra el quinto. Los cruces de cuartos de final son los siguientes:

Italia vs Países Bajos

Brasil vs Japón

Turquía vs Canadá

Estados Unidos vs China

El cuadro hacia el título de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Crédito: Volleyball World

Todos estos encuentros se disputarán entre el 22 y el 24 de julio y definirán a los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales de la competencia. Cada duelo será una prueba de máxima exigencia, ya que una derrota significará el adiós definitivo al sueño del campeonato.

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Italia, vigente campeona del torneo, llega a esta instancia como una de las grandes favoritas luego de completar una destacada fase preliminar y ubicarse entre los mejores equipos de la clasificación general. Sin embargo, selecciones como Brasil y Estados Unidos también buscarán hacer valer su experiencia internacional para mantenerse en carrera por el título.

¿Cómo será el camino hacia el título?

La fase final de la VNL Femenina 2026 mantendrá el tradicional formato de Final 8, es decir, una eliminación directa desde los cuartos de final hasta la definición del campeonato.

Los siete mejores equipos de la fase preliminar clasificaron por mérito deportivo, mientras que China aseguró su presencia en la etapa decisiva en condición de país anfitrión. Una vez definidos los ganadores de los cuartos de final, las semifinales se disputarán de la siguiente manera:

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Semifinal 1: Ganador de Italia vs Países Bajos frente al vencedor de Brasil vs Japón .

Semifinal 2: Ganador de Turquía vs Canadá contra el ganador de Estados Unidos vs China.

Este formato garantiza que solo cuatro selecciones continúen en carrera por el campeonato y que cada partido tenga carácter de eliminación directa. No habrá espacio para la especulación, ya que una derrota dejará fuera de competencia a cualquier equipo que aspire a quedarse con el título.

La VNL Femenina 2026 reúne a las 18 mejores selecciones del planeta. Crédito: FIVB

La final de la VNL Femenina 2026

Los equipos que superen las semifinales disputarán la gran final, donde se definirá al nuevo campeón de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. Por su parte, las selecciones que caigan en semifinales no quedarán eliminadas por completo, ya que se enfrentarán en el partido por el tercer puesto, con el objetivo de cerrar su participación en el torneo con una medalla.

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La jornada decisiva se llevará a cabo el 26 de julio en Macao, donde una de las ocho selecciones clasificadas levantará el trofeo de la VNL 2026 y se consagrará como la mejor del torneo organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB)

Con los cruces ya definidos, la competencia entra en su fase más atractiva y las grandes potencias del vóley mundial buscarán dar el último paso rumbo a la gloria.