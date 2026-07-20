FIL Lima 2026: Milena Warthon, Mauricio Mesones, Sinfonía por el Perú y la agenda completa de shows estelares

La FIL Lima 2026 programó 16 noches de shows estelares en el Auditorio Fundación BBVA-Blanca Varela del 22 de julio al 6 de agosto.

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) no solo convoca a autores y lectores. En su 30.ª edición, el evento organizado por la Cámara Peruana del Libro (CPL) suma a su programación una cartelera de shows estelares que recorre el pop andino, la cumbia, la música afroperuana, el hard rock y la música sinfónica, con una presentación cada noche en el Auditorio Fundación BBVA-Blanca Varela del Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

Los conciertos se desarrollarán entre el 22 de julio y el 6 de agosto, y el ingreso está incluido en el precio de la entrada general a la feria. La programación reúne a artistas peruanos e internacionales, y varios de los conciertos se articulan directamente con la presentación de libros relacionados al género o al artista en cuestión. Ecuador, país invitado de honor de esta edición, también tiene su propia noche en la agenda.

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La agenda noche a noche

A continuación, el calendario completo de shows estelares de la FIL Lima 2026:

Miércoles 22 de julio — KayFex | 9:30 p.m. El artista y productor ayacuchano, ganador del Grammy Latino, abrirá las noches de la feria con una propuesta que fusiona sonidos andinos —como la danza de tijeras— con electrónica.

Kayfex ofrecerá un concierto estelar en el marco de la 30 Feria Internacional del Libro de Lima, que se realiza el miércoles 22 de julio.

Jueves 23 de julio — Feriado Nacional. Noche Ecuador | 8:00 p.m. La Plaza Mitad del Mundo será el escenario de la celebración dedicada al país invitado de honor. La actividad incluirá la presentación del libro Manabí, gastronomía milenaria. 200 recetas, sus relatos y secretos, un showcooking y un espectáculo de música ecuatoriana y latinoamericana a cargo del trompetista Edgar Palacios.

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Viernes 24 de julio — Elisa Tokeshi | 9:30 p.m. La cantante peruana presentará su propuesta de indie pop y rock.

Sábado 25 de julio — Machaka | 9:30 p.m. El artista ecuatoriano llega con una propuesta que fusiona influencias de la cumbia y la salsa de los años 80 con elementos urbanos y electrónicos.

Domingo 26 de julio — La Nueva Invasión | 9:30 p.m. La agrupación peruana ofrecerá un concierto de música tropical.

Lunes 27 de julio — AGI-TC | 8:00 p.m. Antes del concierto de hard rock y pop de la banda AGI-TC, se presentará el libro Alta tensión: Tributo narrativo a AC/DC, del escritor Willy del Pozo.

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Martes 28 de julio — Carlos Ardiles | 8:00 p.m. Feriado nacional. La noche se celebrará con música criolla en homenaje al escritor Alfredo Bryce Echenique, como parte de las actividades conmemorativas de la feria.

Miércoles 29 de julio — Feriado nacional. Milena Warthon | 9:30 p.m. La cantante peruana, referente del pop andino, se presentará en uno de los conciertos más esperados de la programación.

Milena Warthon se sumó a la programación de la FIL Lima 2026 como una de las figuras del pop andino.

Jueves 30 de julio — Afroperú | 8:00 p.m. Antes del concierto de música afroperuana a cargo de la agrupación Afroperú, se realizará la presentación del libro Alianza ¡toda la vida!, de Zelmira Aguilar.

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Viernes 31 de julio — Cayetano: Talento hecho arte, ritmo y tradición | 9:30 p.m. El Centro del Folklore de la Universidad Peruana Cayetano Heredia presentará un espectáculo dedicado al folklore peruano.

Sábado 1 de agosto — Mauricio Mesones y el viaje tropical | 8:00 p.m. La noche arrancará con la presentación del libro Yo soy la cumbia, de Enrique Blanc y Humphrey Inzillo, seguida del concierto de música tropical peruana de Mauricio Mesones.

Mauricio Mesones encabezó una noche de música tropical peruana en la FIL Lima 2026 después de la presentación del libro Yo soy la cumbia.

Domingo 2 de agosto — Noche de Gala Surcana | 8:00 p.m. Se presentará el libro Santiago de Surco. La antigua huerta de Lima, acompañado por un concierto de música sinfónica-coral.

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Lunes 3 de agosto — Elenco de Coro Polifónico de la UPC | 9:30 p.m. El elenco de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrecerá un concierto de música popular y fusión contemporánea.

Martes 4 de agosto — Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú | 9:30 p.m. La Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú brindará un concierto de música sinfónica.

Miércoles 5 de agosto — Marty Torres | 8:00 p.m. La noche rendirá homenaje al centenario del nacimiento de la poeta Blanca Varela, con la presentación de Canto Villano. Poesía reunida (1949-1994). Edición conmemorativa y un concierto de indie, folk y pop a cargo de Marty Torres.

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Jueves 6 de agosto — Sinfonía por el Perú | 9:30 p.m. Feriado nacional. La orquesta Sinfonía por el Perú cerrará la programación con el concierto ‘¿A qué suena el Perú?’, una propuesta de música sinfónica que pondrá el broche final a las 16 noches de la feria.

Sinfonía por el Perú cerró la programación de la FIL Lima 2026 con el concierto ¿A qué suena el Perú? en el feriado del 6 de agosto.

Entradas, transporte y cómo llegar

El ingreso a los shows estelares está incluido en el precio de la entrada general a la FIL Lima, sujeto al aforo del auditorio. Las tarifas son S/ 7.50 de lunes a jueves, y S/ 10.00 los viernes, fines de semana y feriados. Los estudiantes y docentes acceden a una tarifa especial de S/ 5.00. Los boletos están disponibles en Teleticket y en la boletería oficial de la feria.

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Para facilitar el acceso, la organización implementó un servicio gratuito de buses cada 15 minutos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad hasta el recinto ferial, con el único requisito de presentar la entrada. Quienes prefieran el transporte público pueden llegar por la avenida Panamericana Sur, donde circulan 39 rutas autorizadas, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

El corredor Rojo, que recorre la avenida Javier Prado, es otra alternativa, con conexiones desde el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. La ATU recomendó a quienes opten por taxi que utilicen únicamente vehículos autorizados. La FIL Lima 2026 se realiza en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Santiago de Surco. La programación completa y los horarios están disponibles en la página web oficial de la feria.

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