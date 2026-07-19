La dura reflexión de Luis Urruti tras derrota de Sport Boys ante Los Chankas: “Teníamos las armas para sacar un buen resultado”

Tras el revés en la altura, Luis Urruti sostuvo que el equipo contó con chances para sumar, pero reconoció falta de precisión en momentos clave y pidió corregir de inmediato de cara a la siguiente fecha (Liga 1)

Sport Boys comenzó el Torneo Clausura con un revés fuera de casa y, al término del partido en Andahuaylas, Luis Urruti expuso su fastidio por un resultado que, a su juicio, pudo ser distinto. El delantero rosado remarcó que el equipo fabricó ocasiones para rescatar al menos un punto, pero aceptó que la falta de precisión en instantes determinantes terminó por inclinar el marcador.

El atacante también puso el foco en el contexto del encuentro y en la necesidad de reaccionar con rapidez para lo que viene. “Sabíamos que sería complicado este partido, no solo por el rival, sino porque en la altura todo cuesta el doble. Ahora tenemos que darle rápido la vuelta y pensar en el próximo partido”, señaló tras la derrota por 1-0 ante Los Chankas, en el debut del certamen.

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La acción clave que pudo cambiar el desarrollo llegó temprano. A los 13 minutos, el árbitro sancionó penal para Sport Boys por una falta en el área sobre Nicolás da Campo. Luciano Nequecaur ejecutó, pero la pelota se fue por encima del arco. Con ese error, el 0-0 se sostuvo en un arranque que había mostrado a la visita con una chance inmejorable para adelantarse.

Urruti: autocrítica y sensación de haber dejado escapar el resultado

Luis Urruti lamentó la derrota ante Los Chankas y consideró que Sport Boys hizo méritos para sumar. El delantero admitió errores en la definición y pidió corregir cuanto antes. (Liga 1)

Urruti insistió en que el equipo generó argumentos para salir con algo más de Andahuaylas, aunque no eludió la autocrítica por lo que consideró decisiones y ejecuciones fallidas en pasajes determinantes. “Pese a todo, considero que teníamos las armas necesarias para sacar un buen resultado. Incluso se erró un penal y yo tuve un par de ocasiones para convertir, pero también fallé. Igual pienso que merecimos algo más”, manifestó.

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El delantero describió un partido que se fue cerrando conforme avanzaron los minutos y en el que la eficacia marcó la diferencia. Desde su mirada, Sport Boys pudo empatar o incluso imponer condiciones en el marcador, pero no capitalizó los momentos favorables. En esa línea, subrayó que el equipo no solo contó con la opción del penal, sino también con aproximaciones en las que él mismo estuvo cerca de anotar.

La derrota dejó al conjunto rosado sin puntos en su primera presentación del Clausura y con la obligación de corregir de inmediato. Urruti evitó dramatizar el traspié, pero sí dejó en claro que, con el material que tiene el plantel, el margen para resignar unidades en partidos accesibles resulta mínimo, sobre todo cuando toque jugar en el Callao.

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El partido en Andahuaylas: penal errado y golpe en el segundo tiempo

El encuentro se definió por detalles. Sport Boys falló un penal en el arranque y Los Chankas golpeó en el complemento para quedarse con los tres puntos en Andahuaylas. (Liga 1)

El encuentro tuvo un inicio equilibrado, con ambos equipos midiendo riesgos, hasta que Sport Boys dispuso de su ocasión más clara a los 13 minutos. La infracción sobre Nicolás da Campo derivó en penal, y el remate de Nequecaur pasó por arriba del arco. Ese episodio mantuvo el 0-0 y dio paso a una fase en la que el conjunto local empezó a adueñarse de la pelota.

Con el control del balón, Los Chankas intentaron lastimar con remates desde media distancia. En esa etapa del juego, el arquero Diego Melián respondió con intervenciones que sostuvieron a Sport Boys, en un tramo en el que el equipo de Andahuaylas sumó aproximaciones y empujó el partido hacia el campo visitante.

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En el complemento, el trámite siguió abierto, con ambos buscando el área rival. La diferencia apareció a los 65 minutos, cuando Jarlin Quintero convirtió con un cabezazo y puso el 1-0. A partir de ese gol, Sport Boys adelantó líneas para intentar igualar, pero el rival resistió con orden defensivo en los minutos finales y administró la ventaja hasta el pitazo final.

El triunfo le permitió a Los Chankas sumar tres puntos en el Clausura. En la tabla de este torneo, el equipo quedó por el momento en el sexto lugar. En el acumulado, se mantuvo segundo con 37 unidades. Sport Boys, en tanto, quedó duodécimo en esa clasificación general con 20 puntos.

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“En casa tenemos que ganar”: la próxima fecha y el tema de la deducción de puntos

Urruti trasladó la atención al siguiente desafío del Clausura y aseguró que el equipo está obligado a ganar en casa. Además, evitó relacionar el rendimiento con la resta de puntos. (Liga 1)

Más allá del análisis del partido, Urruti trasladó el foco a la siguiente jornada, en la que Sport Boys volverá a presentarse como local. El delantero sostuvo que el plantel cuenta con recursos para recuperarse y remarcó la exigencia que se impone cuando el equipo juega en su estadio. “Solo queda seguir trabajando porque tenemos un buen plantel para sumar en nuestros próximos partidos. La próxima fecha jugamos en casa y de local tenemos que ganar sí o sí todos nuestros partidos”, afirmó.

El atacante también se refirió a la deducción de puntos que sufrió el club antes del compromiso y marcó distancia entre ese asunto y el trabajo diario del plantel. En su postura, la situación corresponde a la dirigencia y el vestuario debe concentrarse en el rendimiento dentro del campo. “Si afectó la deducción de puntos antes de este compromiso, de eso se ocupa la gente de arriba. Nosotros solo tenemos que preocuparnos en hacer bien las cosas dentro de la cancha y en ese sentido tenemos las armas para salir adelante", concluyó.

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