Perú

Pronabi venderá vehículos incautados desde S/ 1.575: estos son los autos, buses y camionetas que serán subastados

El remate, programado para el 31 de julio en Miraflores, incluirá vehículos para uso personal y comercial con precios accesibles para los postores

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Autos, camionetas, un bus interprovincial y un furgón isotérmico forman parte de la nueva subasta de Pronabi, que ofrece vehículos con precios por debajo del mercado. Fuente: Exitosa Noticias

Quienes buscan comprar un vehículo para uso personal o invertir en una unidad de trabajo tendrán una nueva oportunidad a fin de mes. El Pronabi anunció la subasta de 21 vehículos decomisados en procesos vinculados al crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y casos de corrupción.

La actividad será la tercera que organiza la entidad durante 2026 y se desarrollará el 31 de julio, a las 10:00 a. m., en el auditorio principal del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Cipriano Yonas 359, en Miraflores.

Entre las unidades disponibles destaca un Nissan Sentra con un precio base de S/ 1.575, además de un bus interprovincial, un furgón isotérmico y una camioneta Toyota Fortuner blindada, todos con valores considerablemente menores a los que suelen encontrarse en el mercado.

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PRONABI - bienes incautados
PRONABI - bienes incautados

Vehículos disponibles en la subasta de Pronabi de este 31 de julio

La subasta de vehículos del Pronabi reunirá una variedad de unidades dirigidas tanto a conductores particulares como a empresarios que necesiten vehículos para desarrollar sus actividades.

El lote incluye un Nissan Sentra desde S/ 1.575, considerado el vehículo con el precio base más bajo de la subasta. También figura un bus interprovincial cuyo precio inicial será de S/ 12.000, así como un furgón isotérmico, que partirá desde el mismo monto y puede ser utilizado para actividades comerciales o de transporte especializado.

Otra de las unidades que llama la atención es una Toyota Fortuner blindada, cuyo precio base asciende a S/ 44.000, una cifra inferior a la que registra este modelo en el mercado de vehículos usados.

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Tres camionetas pickup blancas estacionadas en fila, con la parte frontal de una en primer plano. Detrás, una pared de ladrillos
Varios vehículos decomisados permanecen estacionados antes de la subasta pública que Pronabi realizará el 31 de julio de 2026 en Miraflores, Perú. (Captura Exitosa)

Miguel Coronel, integrante de la Unidad de Gestión y Disposición de Activos del Pronabi, explicó que los montos fueron fijados para incentivar la participación de más postores.

“Nos encargamos de poner precios atractivos que se ajusten al bolsillo del peruano”, señaló durante una entrevista con Exitosa Noticias.

Pronabi busca dar una segunda oportunidad a vehículos incautados

Los vehículos que serán rematados fueron incautados por el Estado como parte de investigaciones relacionadas con tráfico ilícito de drogas, crimen organizado y corrupción.

Según Coronel, la finalidad de la subasta es que estas unidades vuelvan a tener un uso productivo en manos de ciudadanos o empresas.

El funcionario indicó que muchas personas pueden adquirir estos vehículos para movilización personal, mientras que otras encontrarán una alternativa para fortalecer sus negocios con unidades de carga o transporte.

“Ahora van a pasar a manos de peruanos que quieran invertir y darles un buen uso, ya sea para trabajo o para uso personal”, sostuvo.

Pronabi subastará inmuebles. (Foto: Andina)
Pronabi subastará inmuebles. (Foto: Andina)

¿Cómo participar en la subasta de vehículos del Pronabi?

La subasta del Pronabi se llevará a cabo el 31 de julio, desde las 10:00 a. m., en el auditorio principal del Ministerio de Justicia, en Miraflores.

Las personas interesadas deben adquirir previamente las bases administrativas y presentar la documentación requerida. El plazo para realizar este trámite vence el 20 de julio, hasta las 4:30 p. m.

La recepción de requisitos se realiza en la sede del Pronabi, ubicada en Pasaje Mónaco 179, Santiago de Surco. Asimismo, la entidad puso a disposición de los interesados sus canales oficiales para resolver consultas sobre las unidades, las condiciones de la subasta y los requisitos para participar.

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Con esta convocatoria, el Pronabi busca que bienes incautados por actividades ilícitas vuelvan a integrarse al circuito económico mediante un proceso público, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de adquirir vehículos a precios competitivos frente a los del mercado.

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