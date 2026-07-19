Denuncian que paciente con fractura mandibular sigue sin cirugía tras ingreso al hospital Rebagliati

Un paciente de 24 años permanece internado desde el último 16 de julio en el hospital Rebagliati, tras sufrir una fractura de mandíbula, sin que hasta el momento haya sido derivada a un especialista en cirugía bucal y maxilofacial para su tratamiento.
La situación fue difundida este domingo por el cirujano dentista Yener López, quien señaló que el joven, identificado como Leyder Guerrero, ingresó al área de Emergencia del principal nosocomio de EsSalud en Lima luego de un accidente durante un partido de fútbol.
La denuncia, autorizada por los familiares, expone la preocupación por la demora en la atención especializada requerida para este tipo de lesiones.
De acuerdo con la información proporcionada a Infobae, el paciente fue evaluado primero por el servicio de cirugía general y luego por el de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. Una tomografía confirmó las fracturas mandibulares y, desde ese momento, Guerrero permanece hospitalizado bajo tratamiento con analgésicos y antibióticos, sin que se haya concretado la intervención quirúrgica.
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Los familiares expresaron su preocupación por la falta de una respuesta quirúrgica y señalaron que han pasado tres días desde el ingreso sin que se produzca la derivación al especialista ni la cirugía correspondiente. Advirtieron que esta situación podría generar complicaciones clínicas, según la evolución del estado de salud y la evaluación del equipo médico.
El portavoz precisó que tiene autorización de los familiares para hacer pública la situación y sostuvo que la prioridad debe ser la atención médica oportuna. “La salud del paciente no puede quedar relegada por cuestiones internas del hospital. Es fundamental que reciba la atención especializada que necesita en el tiempo oportuno”, afirmó.
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Explicó que las fracturas de mandíbula requieren una evaluación específica y, en los casos indicados, un tratamiento quirúrgico oportuno para restablecer la función y reducir el riesgo de complicaciones.
“El cirujano dentista especialista en cirugía bucal y maxilofacial es el profesional con formación para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las fracturas de la mandíbula, los maxilares y demás estructuras del complejo maxilofacial”, señaló.
Agregó que la presencia de estos especialistas en áreas de emergencia permite mejorar la atención a personas con traumatismos faciales desde el primer contacto con el sistema de salud. También indicó que la decisión sobre la intervención corresponde al equipo médico tratante y a la condición clínica del paciente, aunque subrayó los riesgos de una postergación.
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“Una demora prolongada en la resolución quirúrgica de una fractura mandibular, cuando está indicada, puede incrementar el riesgo de infecciones, osteomielitis e incluso, en casos graves, sepsis”, advirtió.
Hasta el cierre de esta nota, EsSalud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pese a la solicitud de información. López instó a las autoridades a garantizar la intervención quirúrgica rápida para pacientes con traumatismos maxilofaciales y a priorizar una atención especializada y centrada en la seguridad del paciente.
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