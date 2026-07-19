Perú

Denuncian que paciente con fractura mandibular sigue sin cirugía tras ingreso al hospital Rebagliati

La familia del joven hospitalizado reclama que, pese a la confirmación de la fractura y la evaluación médica, aún no se ha realizado la intervención quirúrgica necesaria

Guardar
Google icon
Hospital Rebagliati
Un paciente de 24 años permanece internado en el hospital Rebagliati con fractura de mandíbula desde el 16 de julio, sin que haya sido derivado a un especialista en cirugía bucal y maxilofacial

Un paciente de 24 años permanece internado desde el último 16 de julio en el hospital Rebagliati, tras sufrir una fractura de mandíbula, sin que hasta el momento haya sido derivada a un especialista en cirugía bucal y maxilofacial para su tratamiento.

La situación fue difundida este domingo por el cirujano dentista Yener López, quien señaló que el joven, identificado como Leyder Guerrero, ingresó al área de Emergencia del principal nosocomio de EsSalud en Lima luego de un accidente durante un partido de fútbol.

La denuncia, autorizada por los familiares, expone la preocupación por la demora en la atención especializada requerida para este tipo de lesiones.

De acuerdo con la información proporcionada a Infobae, el paciente fue evaluado primero por el servicio de cirugía general y luego por el de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial. Una tomografía confirmó las fracturas mandibulares y, desde ese momento, Guerrero permanece hospitalizado bajo tratamiento con analgésicos y antibióticos, sin que se haya concretado la intervención quirúrgica.

PUBLICIDAD

hospital rebagliati-Perú-19 de marzo
El joven recibió tratamiento analgésico y antibiótico tras la confirmación de las fracturas mediante tomografía, pero aún no se ha concretado la cirugía necesaria

Los familiares expresaron su preocupación por la falta de una respuesta quirúrgica y señalaron que han pasado tres días desde el ingreso sin que se produzca la derivación al especialista ni la cirugía correspondiente. Advirtieron que esta situación podría generar complicaciones clínicas, según la evolución del estado de salud y la evaluación del equipo médico.

El portavoz precisó que tiene autorización de los familiares para hacer pública la situación y sostuvo que la prioridad debe ser la atención médica oportuna. “La salud del paciente no puede quedar relegada por cuestiones internas del hospital. Es fundamental que reciba la atención especializada que necesita en el tiempo oportuno”, afirmó.

PUBLICIDAD

Explicó que las fracturas de mandíbula requieren una evaluación específica y, en los casos indicados, un tratamiento quirúrgico oportuno para restablecer la función y reducir el riesgo de complicaciones.

“El cirujano dentista especialista en cirugía bucal y maxilofacial es el profesional con formación para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las fracturas de la mandíbula, los maxilares y demás estructuras del complejo maxilofacial”, señaló.

Yener López
El vocero señaló que las fracturas mandibulares requieren intervención oportuna para evitar infecciones y secuelas graves, y destacó la importancia de contar con especialistas en emergencias

Agregó que la presencia de estos especialistas en áreas de emergencia permite mejorar la atención a personas con traumatismos faciales desde el primer contacto con el sistema de salud. También indicó que la decisión sobre la intervención corresponde al equipo médico tratante y a la condición clínica del paciente, aunque subrayó los riesgos de una postergación.

“Una demora prolongada en la resolución quirúrgica de una fractura mandibular, cuando está indicada, puede incrementar el riesgo de infecciones, osteomielitis e incluso, en casos graves, sepsis”, advirtió.

Hasta el cierre de esta nota, EsSalud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pese a la solicitud de información. López instó a las autoridades a garantizar la intervención quirúrgica rápida para pacientes con traumatismos maxilofaciales y a priorizar una atención especializada y centrada en la seguridad del paciente.

Temas Relacionados

hospital Rebagliatiperu-noticiasEsSaludSeguro Social

Más Noticias

Gonzalo Bueno continúa su ascenso en la élite: jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril

El peruano firmó una de las victorias más importantes de su carrera al eliminar al italiano Andrea Pellegrino en la ‘qualy’ del torneo portugués y asegurar su estreno oficial en el circuito ATP

Gonzalo Bueno continúa su ascenso en la élite: jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril

Indecopi multa a universidad por cobrar a estudiante un ciclo no cursado y reportarla en Infocorp por la deuda

El órgano regulador determinó que la institución afectó el historial crediticio de la alumna al registrar una obligación inexistente y ordenó eliminar la deuda, cesar las gestiones de cobranza y corregir el reporte en la central de riesgos

Indecopi multa a universidad por cobrar a estudiante un ciclo no cursado y reportarla en Infocorp por la deuda

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: Declararán en emeregencia distritos afectados y presidente Balcázar anuncia viaje a la zona

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el 18 de julio de 2026, a las 9:24 p.m., se registró un sismo de magnitud 5.1 y profundidad de 24 kilómetros. El movimiento provocó que se fuera la luz en una zona de Huancayo

Sismo de 5.1 en Junín EN VIVO: Declararán en emeregencia distritos afectados y presidente Balcázar anuncia viaje a la zona

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Este domingo 19 de julio, llegó la última fecha de la fiesta más grande del fútbol internacional. Conoce todos los detalles del show de medio tiempo

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

La expareja de Jackson Mora evitó referirse directamente a la situación legal del boxeador y prefirió hablar de la búsqueda de Dios

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

Presidente José Balcázar anuncia viaje a Junín para atender la emergencia por sismo de magnitud 5.1

Rafael López Aliaga afirma que tiene “similitudes” con Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau de cara al próximo Congreso

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

JNE convoca a Absalón Vásquez para entregarle la credencial de senador luego de que Rafael López Aliaga decidiera no asumir el cargo

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

ENTRETENIMIENTO

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Shakira, BTS, Madonna y más artistas: el show de medio tiempo de la final del Mundial Argentina vs España y cómo verlo en Perú

Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

Magaly Medina es homenajeada por la Municipalidad de La Molina: “Acepto esta condecoración con humildad”

Miranda Capurro lanza nuevo tema ‘SAFARI’ y se prepara para su debut en el Festival Vibra Perú

Gian Piero Díaz dedica mensaje a Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026: “Pase lo que pase serás el mejor de la historia”

DEPORTES

Gonzalo Bueno continúa su ascenso en la élite: jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril

Gonzalo Bueno continúa su ascenso en la élite: jugará por primera vez un cuadro principal ATP tras el golpe en Estoril

Dónde ver Argentina vs España HOY en Perú: canal tv online del partido por final del Mundial 2026

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: partido por la primera fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Jean Deza despotricó contra Álvaro Barco por la situación de Universitario: “Es un mercenario y ahí están los resultados”