Minedu prioriza la continuidad de las becas de Pronabec y garantiza recursos para evitar afectar a los beneficiarios

Pronabec define fecha clave para resultados del ENP y detalla los beneficios completos de Beca 18| Pronabec

La incertidumbre sobre el futuro de las becas Pronabec y el financiamiento de los programas estatales generó preocupación entre miles de estudiantes durante las últimas semanas. El debate se intensificó tras la difusión de un proyecto que plantea modificar el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), con cambios que, según denunciaron los becarios, podrían endurecer las condiciones para mantener el beneficio e incluso ocasionar su pérdida por desaprobar un curso o cambiar de carrera.

En medio de ese escenario, el ministro de Educación, Jorge Marticorena, aseguró que la prioridad de su gestión es garantizar la continuidad de las becas y evitar que los estudiantes vean interrumpida su formación por falta de financiamiento. El titular del Minedu indicó que el sector realiza gestiones para asegurar los recursos necesarios y cumplir los compromisos asumidos con los beneficiarios.

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Como parte de esas medidas, el Ministerio de Educación anunció la ampliación por 30 días del plazo para recibir comentarios y propuestas al proyecto que modifica el reglamento de Pronabec. La decisión busca ampliar la participación de estudiantes, especialistas e instituciones antes de que la próxima gestión determine si mantiene las condiciones actuales o incorpora cambios a la norma.

Tres jóvenes peruanos, dos mujeres y un hombre, posan con un cartel que dice "Becas que transforman vidas" en un evento del Ministerio de Educación de Perú. (Foto: Minedu)

Minedu garantiza que los actuales becarios no perderán el beneficio

Marticorena señaló que uno de los principales retos que encontró al asumir el cargo fue la situación presupuestal de los programas de becas, por lo que aseguró que el sector concentró sus esfuerzos en proteger la permanencia de quienes ya cuentan con este apoyo del Estado.

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El ministro sostuvo que el Minedu trabaja para obtener los recursos necesarios que permitan atender los compromisos asumidos con los estudiantes y garantizar la sostenibilidad del programa en los próximos años.

“Nuestra prioridad es garantizar que ningún becario vea interrumpida su formación por falta de financiamiento. Estamos concentrando todos los esfuerzos para asegurar la continuidad de quienes ya accedieron al beneficio y dejar encaminadas las acciones que permitan darle sostenibilidad al programa”, afirmó.

Sus declaraciones llegan luego de que becarios expresaran su preocupación por el proyecto de modificación del reglamento de Pronabec y por las dificultades presupuestales que también afectaron programas como la Beca Generación Bicentenario. En ese contexto, el ministro remarcó que la continuidad de los beneficiarios actuales constituye la principal prioridad de la cartera.

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Miles de estudiantes beneficiarios de programas como Beca 18 y Beca Permanencia alzan su voz de protesta ante los recortes presupuestarios y las nuevas y drásticas reglas que amenazan con quitarles la oportunidad de continuar sus estudios.| Video Punto Final

Amplían por 30 días la consulta pública para modificar el reglamento del Pronabec

Como parte del proceso de revisión de la norma, el Minedu amplió por un mes el plazo para recibir observaciones, comentarios y propuestas al proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Según explicó Marticorena, la ampliación permitirá recoger un mayor número de aportes de estudiantes, especialistas, instituciones y ciudadanos interesados en fortalecer la propuesta normativa antes de su eventual aprobación.

El ministro precisó que todos los comentarios serán evaluados de manera transparente y que corresponderá a la siguiente gestión decidir si mantiene las reglas actuales de las becas o incorpora total o parcialmente las modificaciones planteadas en el proyecto.

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“La consulta pública existe precisamente para escuchar a la ciudadanía. Si hay aspectos que deban mejorarse, este es el momento para recibir propuestas técnicas que contribuyan a construir una norma sólida y en beneficio de los estudiantes”, señaló.

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El anuncio se produce luego de las críticas formuladas por diversos becarios, quienes advirtieron que el borrador difundido incluía medidas como la pérdida del beneficio por desaprobar un curso, restricciones para cambiar de carrera y nuevas obligaciones académicas que, a su juicio, podrían afectar la permanencia de miles de estudiantes.

Ministro anuncia medidas frente al fenómeno El Niño y acciones en infraestructura educativa

Las declaraciones sobre las becas fueron realizadas antes del viaje del ministro a Piura, donde desarrollará una agenda orientada a fortalecer la capacidad de respuesta del sector Educación frente a la posible ocurrencia del fenómeno El Niño.

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Como parte de esa estrategia, Marticorena pondrá en funcionamiento la aplicación AlertaMinedu, una herramienta que permitirá a los directores de instituciones educativas reportar en tiempo real emergencias ocasionadas por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos, sismos y otros eventos que afecten la infraestructura escolar.

Ministerio de Educación. Foto: Andina.

El titular del Minedu indicó que la plataforma facilitará una respuesta más rápida para proteger a estudiantes y docentes, además de reducir las interrupciones del servicio educativo durante las emergencias.

En paralelo, informó que dispuso la recopilación de información sobre diversos proyectos de infraestructura ejecutados por el sector para identificar posibles aspectos que requieran investigaciones adicionales y garantizar un manejo transparente de los recursos públicos.

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