Brasil y Argentina se despiden de la VNL Masculina 2026: por primera vez Sudamérica no tendrá representantes en la Fase Final

Argentina y Brasil quedaron fuera de la VNL Masculina 2026. Crédito: FIVB

La Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 tendrá un desenlace inédito para el continente sudamericano. Por primera vez desde la creación del torneo, ninguna selección de Sudamérica estará presente en la Fase Final de la competición, luego de que Brasil y Argentina quedaran eliminados tras completar su participación en la etapa preliminar de la edición actual.

Las dos principales potencias de la región llegaron a la última semana de competencia con la expectativa de mantenerse en carrera por un lugar entre los mejores equipos del torneo. Sin embargo, los resultados obtenidos en sus últimos compromisos no fueron suficientes y ambas escuadras terminaron fuera de la lucha por el prestigioso título.

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El caso más llamativo fue el de Brasil. La ‘verdeamarela’, una de las selecciones más laureadas en la historia del voleibol mundial, sufrió una eliminación inédita al quedar fuera de la ronda final de la Liga de Naciones por primera vez desde la creación del torneo, cuya primera edición se disputó en 2018.

El equipo dirigido por Bernardinho llegó a la última jornada de la fase regular sin opciones matemáticas de ubicarse entre los siete primeros puestos de la clasificación, resultado que confirmó su temprana despedida de la competencia y dejó a la selección brasileña fuera de la pelea por el título.

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Brasil no competirá en la Fase Final de la VNL Masculina 2026 por primera vez. Crédito: Volleyball World

Pese al duro golpe, Brasil cerró su participación con una victoria contundente. En la Now Arena de Chicago, la ‘verdeamarela’ superó a su similar de China por 3-0, con parciales de 25-16, 25-20 y 25-21, en un partido donde mostró mayor solidez y control desde el inicio.

Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para cambiar el desenlace de una campaña irregular. El combinado brasileño se despidió de la VNL 2026 ubicado en la novena posición, con siete victorias y cinco derrotas, en una edición que quedará marcada como una de las eliminaciones más sorprendentes de su historia reciente.

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Argentina tampoco pudo repetir sus mejores campañas

Argentina también se quedó sin la posibilidad de disputar la Fase Final de la VNL 2026. La selección ‘albiceleste’, que había logrado acceder a esta instancia en dos ediciones del torneo, no pudo repetir sus mejores campañas y terminó fuera de la lucha por el título.

El equipo dirigido por Horacio Dileo cerró su participación en Osaka ante Japón, anfitrión de la última semana de competencia, que se impuso con autoridad por 3-0, con parciales de 25-22, 25-22 y 25-16.

Con este resultado, Argentina puso punto final a su recorrido en la Liga de Naciones 2026 y ahora deberá concentrarse en sus próximos desafíos internacionales, con el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro como uno de sus principales objetivos de la temporada.

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Argentina y Brasil no accedieron a la Fase Final de la VNL Masculina 2026. Crédito: Volleyball World

El Sudamericano de Río, el próximo gran objetivo

Pese a la eliminación en la VNL, Brasil y Argentina tendrán una nueva oportunidad para medir fuerzas en el Campeonato Sudamericano Masculino 2026, que se disputará en Río de Janeiro del 15 al 20 de septiembre.

El certamen continental será el próximo gran desafío para ambas selecciones, que buscarán recuperar protagonismo y llegar en las mejores condiciones a una competencia donde históricamente han sido los principales candidatos.

La edición 2026 de la Liga de Naciones deja así un dato histórico: por primera vez, Sudamérica no tendrá representantes en la Fase Final del torneo. Brasil y Argentina, acostumbrados a competir entre las mejores selecciones del mundo, deberán utilizar este resultado como aprendizaje de cara a los próximos desafíos de la temporada.

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