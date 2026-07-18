Golazo y doblete de Pierina Núñez, con ‘sombrerito’, para acercar a Universitario a la obtención del Torneo Apertura 2026 ante Sporting Cristal

El viernes 17 de julio, Universitario de Deportes disputó la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 ante Sporting Cristal. El equipo ‘crema’ dominó el encuentro de principio a fin y Pierina Núñez se destacó con dos goles que garantizaron la conquista del título en este certamen.
La jugada clave se produjo a los 73 minutos. Karen Araya envió un pase largo y elevado desde su propio campo, ubicando a Núñez a espaldas de la defensa de Cristal.
Núñez superó en velocidad a dos marcadoras, controló el balón con el pecho y, frente a la salida de Fernanda Lizárraga, definió con un sutil sombrero de pierna derecha.
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El gol desató la celebración en el estadio de Ate y dejó el partido prácticamente asegurado para Universitario, que se encaminó al título del Torneo Apertura.
Además, Núñez alcanzó los 13 tantos en el certamen y se consolidó como la máxima goleadora, superando por uno a su compañera Sofía Oxandabarat.
El primer gol de Pierina Núñez
A los 22 minutos, Pierina Núñez protagonizó la jugada clave para aumentar el marcador y abrir su registro goleador en el duelo entre Universitario y Sporting Cristal.
Tras disputar el balón con Angie Tomateo, la atacante recibió un codazo en el rostro dentro del área. El árbitro Daniel Ureta, ubicado cerca de la acción, sancionó penal y amonestó a Tomateo con tarjeta amarilla.
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Núñez asumió la responsabilidad desde los doce pasos y ejecutó el remate al primer palo, mientras la arquera Fernanda Lizárraga eligió el lado opuesto. Así llegó el primer gol de la delantera en el partido, estableciendo el 2-0 para Universitario.
Sofía Oxandabarat abrió el marcador
El primer gol del encuentro llegó a los 7 minutos, con Sofía Oxandabarat como protagonista. La jugada se inició con un pase largo de Esthefany Espino hacia Pierina Núñez, quien, pese a la presión de la defensa, asistió de primera con el muslo.
Claudia Domínguez recibió y habilitó a Oxandabarat, que avanzó hacia el centro, eludió a una rival y definió de derecha con potencia. El remate se coló en el ángulo, dejando sin opciones a Fernanda Lizárraga y marcando el 1-0 para Universitario en el estadio de Ate.
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Tamara Alves anotó el descuento
Sporting Cristal consiguió descontar en el primer tiempo, aunque ese gol tuvo poco impacto en el desarrollo del partido. Tras una infracción de Gabriela Bórquez sobre Giovana Soares en el área, el árbitro Daniel Ureta sancionó penal para las ‘celestes’.
Tamara Alves se encargó de la ejecución y, pese a que la arquera de Universitario llegó a desviar el remate, el balón ingresó para el 2-1. Las jugadoras de Cristal buscaron reanudar rápido el juego en busca del empate, pero el descuento no alteró el dominio ni el resultado final a favor de las ‘leonas’.
Universitario, ganador del Torneo Apertura 2026
Universitario sostuvo la ventaja 3-1 frente a Sporting Cristal y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026. Con este logro, el equipo aseguró su presencia en los Play-Offs por el título nacional y obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2027.
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Además, la ‘U’ recibirá un premio económico de 50 mil dólares, equivalentes a 169 mil soles, otorgado por la Conmebol y la Federación Peruana de Fútbol.
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