¿Cansancio mental o aire seco? El “Síndrome del Ojo de Invierno” reduce hasta en 20% la productividad en la oficina

Una mujer con fatiga visual en su oficina, un síntoma común del Síndrome del Ojo de Invierno que afecta la productividad laboral en Lima.

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas en Lima, es habitual que las oficinas y centros de trabajo mantengan las ventanas cerradas y recurran a sistemas de calefacción o climatización para reducir la sensación de frío y humedad. Sin embargo, estas condiciones pueden generar un ambiente con menor humedad que favorece la aparición del denominado “Síndrome del Ojo de Invierno”, una condición que, además de afectar la salud visual, puede repercutir en el desempeño laboral.

Especialistas advierten que el aire seco de los espacios cerrados, sumado a las largas jornadas frente a pantallas, incrementa el riesgo de desarrollar síntomas como ardor, sensación de cuerpo extraño, pesadez en los párpados y visión borrosa intermitente. Aunque muchas personas los atribuyen al cansancio propio de la jornada, estos signos pueden estar relacionados con la resequedad ocular.

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De acuerdo con estudios publicados en el Journal of Occupational Health, las alteraciones provocadas en la superficie del ojo por factores ambientales no solo generan incomodidad, sino que también afectan la concentración. La evidencia científica señala que estas molestias producen microinterrupciones involuntarias en la atención, lo que puede traducirse en una reducción de hasta un 20% en la productividad laboral, además de incrementar la probabilidad de cometer errores en tareas que requieren precisión.

Factores como la contaminación y la exposición a pantallas contribuyen al aumento del síndrome de ojo seco - crédito iStock

¿Qué es el “Síndrome del Ojo de Invierno”?

El llamado “Síndrome del Ojo de Invierno” aparece cuando la película lagrimal que protege la superficie ocular pierde estabilidad debido a factores como el aire seco, la calefacción y la escasa ventilación de los ambientes. Durante esta época del año, estas condiciones son más frecuentes en oficinas y otros espacios laborales, donde la circulación de aire natural suele reducirse para conservar el calor.

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La situación se intensifica por el uso constante de dispositivos electrónicos. Mientras una persona parpadea normalmente entre 15 y 20 veces por minuto, esta frecuencia puede disminuir hasta cinco o siete parpadeos cuando permanece concentrada durante varias horas frente a una pantalla. Como consecuencia, la lágrima se evapora con mayor rapidez y deja expuesta la córnea.

La doctora Gabriela Quezada, médico oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, explica que el aire de los ambientes cerrados carece de la humedad necesaria para mantener estable la superficie ocular. Al romperse la película lagrimal antes de tiempo, aumenta la inflamación y aparecen molestias que muchas veces pasan desapercibidas o son confundidas con fatiga general.

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¿Cómo la fatiga visual afecta la productividad laboral?

Según la especialista, uno de los principales problemas es que el cerebro interpreta el ardor y la pesadez de los ojos como una señal de agotamiento mental o sueño. Por ello, muchos trabajadores sienten una disminución de energía durante la tarde y atribuyen esa sensación únicamente al estrés laboral, cuando en realidad la causa puede encontrarse en la resequedad ocular.

Esta confusión provoca que el problema continúe durante la jornada sin recibir tratamiento. El trabajador mantiene la vista fija en la pantalla, parpadea menos y aumenta progresivamente la incomodidad visual, lo que repercute en la capacidad de mantener la atención y procesar información durante periodos prolongados.

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Los especialistas sostienen que este círculo de fatiga visual puede afectar especialmente a quienes realizan labores de análisis de datos, revisión de documentos, elaboración de informes o cualquier actividad que exija una observación constante y precisa. En estos casos, las molestias oculares pueden traducirse en una menor eficiencia y un incremento de errores.

Una mujer se frota los ojos en su puesto de trabajo, ilustrando el malestar visual asociado al Síndrome del Ojo de Invierno que incide en la productividad laboral en Lima.

¿Por qué el cerebro confunde la resequedad ocular con cansancio?

La oftalmóloga explica que este fenómeno responde a un mecanismo biológico involuntario. Cuando la superficie ocular pierde hidratación y se inflama, el cerebro recibe señales de incomodidad que muchas personas interpretan como sueño, agotamiento o falta de energía, aunque el origen del problema se encuentre en los ojos.

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Por ello, la especialista sostiene que la ergonomía visual ya no debe limitarse únicamente a contar con una silla adecuada o un monitor ubicado a la altura correcta. También es necesario incorporar medidas orientadas a preservar la salud de la película lagrimal, especialmente en trabajadores que permanecen varias horas frente a pantallas.

Entre las alternativas mencionadas figura el uso de lágrimas artificiales formuladas con componentes como el hialuronato de sodio de alta pureza, que ayudan a hidratar la superficie ocular, disminuir la fricción durante el parpadeo y mantener la estabilidad de la córnea por más tiempo, favoreciendo un mayor confort visual durante la jornada.

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Cuatro recomendaciones para proteger la salud visual

Con el objetivo de reducir la incidencia del “Síndrome del Ojo de Invierno”, los especialistas recomiendan:

Ventilar los ambientes de trabajo y, cuando sea necesario utilizar calefacción, complementar los espacios con humidificadores para evitar el exceso de aire seco.

Aplicar la regla 20-20-20 , que consiste en mirar un objeto ubicado aproximadamente a seis metros de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos para favorecer el parpadeo y relajar la vista.

Evitar el uso de colirios vasoconstrictores , ya que su utilización frecuente puede agravar la sequedad ocular y ocultar el problema de fondo.

Realizar una evaluación oftalmológica anual, que permita detectar de forma temprana el ojo seco, revisar la calidad de la película lagrimal y prevenir complicaciones que puedan afectar tanto la salud visual como el rendimiento laboral.