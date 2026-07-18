Perú

Desfile Cívico y Militar en el Callao: GORE anuncia desvíos y cierre de vías clave por Fiestas Patrias

El plan de desvío vehicular contempla rutas alternas y cierre temporal en avenidas principales para el desarrollo seguro del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar por el 205.° aniversario patrio

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GORE Callao informó sobre plan de desvío vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar.
GORE Callao informó sobre plan de desvío vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar.

El Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) informó la puesta en marcha de un plan de desvío vehicular para garantizar la seguridad y el orden durante el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar del 205.° aniversario de la Independencia del Perú, una de las actividades centrales de las Fiestas Patrias 2026.

La medida implica el cierre temporal de tramos en las avenidas Miguel Grau, Santa Rosa y La Paz, por donde se desarrollarán los actos oficiales y la circulación de delegaciones participantes.

Según el GORE Callao, el acceso peatonal al evento se realizará únicamente por la bajada de la avenida Santa Rosa, mientras que el ingreso para buses y vehículos autorizados será a través de la bajada de la avenida Haya de la Torre.

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Las autoridades han exhortado a los conductores a respetar la señalización, atender las indicaciones del personal de tránsito y optar por rutas alternas para evitar contratiempos y contribuir a la fluidez vehicular en la zona.

El operativo se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de apoyo y orientadores ubicados en los puntos de acceso, quienes brindarán información a la ciudadanía y velarán por el desplazamiento seguro de peatones y conductores.

La meta es facilitar tanto la circulación de los asistentes como el normal desarrollo de la ceremonia, que reúne a autoridades, instituciones educativas y delegaciones militares.

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“El Gobierno Regional del Callao implementará un plan de desvío vehicular que contempla el cierre temporal de diversos tramos de las avenidas Miguel Grau, Santa Rosa y La Paz, donde se aplicarán desvíos para facilitar el desplazamiento vehicular y asegurar el desarrollo ordenado de la actividad cívica”, señala el comunicado oficial.

Los organizadores recomiendan anticipar los traslados y planificar el uso de vías alternas, en especial para quienes circulan habitualmente por las zonas afectadas. La medida permanecerá vigente mientras duren las celebraciones oficiales.

GORE Callao informó sobre plan de desvío vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar.
GORE Callao informó sobre plan de desvío vehicular por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar.

Instalación de estrados y restricciones adicionales en Lima

Mientras el Callao ajusta su tránsito para el desfile, en Lima los preparativos de la Gran Parada Militar 2026 ya generan complicaciones en la avenida Brasil.

Desde las cuadras 23 a 26, los trabajos de montaje de los estrados ocupan parte de la vía auxiliar, reduciendo el espacio disponible para vehículos y dificultando el acceso a viviendas y cocheras cercanas.

Conductores y vecinos ya sienten el impacto de las restricciones, debiendo maniobrar con precaución e incluso subir a la vereda para ingresar a los edificios.

De acuerdo con Buenos Días Perú, varios obreros avanzan con el armado de las estructuras metálicas que serán utilizadas durante el desfile militar.

Las molestias afectan tanto a quienes transitan por la avenida como a los residentes, que encuentran mayores dificultades para ingresar o salir de sus domicilios. “Ingresamos con el apoyo de los vecinos hasta la parte más profunda, pero no encontramos rastro alguno”, narró un agente sobre la inspección en la zona.

La congestión vehicular en la avenida Brasil podría aumentar conforme se acerque la fecha del evento y se intensifiquen las restricciones. Aunque el tránsito se mantiene fluido en algunos tramos, el avance de la instalación de estrados limita la circulación y el acceso directo a los inmuebles ubicados frente al recorrido de la parada militar.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, mantener la paciencia y seguir las orientaciones del personal asignado durante el periodo de preparativos y desarrollo del desfile.

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