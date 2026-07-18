La salud integral comienza con hábitos conscientes

Cinco minutos diarios de atención plena ayudan a reducir el estrés y mejorar el ánimo; en tanto, el ejercicio físico breve incrementa la producción de BDNF, proteína clave para la neuroplasticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autocuidado es la capacidad que tenemos para proteger nuestra salud, prevenir enfermedades y procurar nuestro bienestar, con o sin el acompañamiento de profesionales. Sin embargo, cuidarnos no significa únicamente acudir al médico cuando aparece una molestia. Implica prestar atención, de manera cotidiana, a tres dimensiones estrechamente relacionadas: la emocional, la mental y la física.

La salud emocional parte de reconocer lo que sentimos y aprender a gestionar nuestras emociones. No se trata de ignorar la tristeza, el miedo, la frustración o la preocupación, sino de desarrollar recursos que nos permitan atravesar esos momentos con mayor serenidad. También supone adaptarnos a los cambios y recuperarnos frente a las dificultades. Esa capacidad, conocida como resiliencia, es una de las principales expresiones de una adecuada salud emocional.

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Una persona incorpora hábitos saludables en su rutina diaria, incluyendo alimentación balanceada, actividad física y postura correcta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autocuidado mental abarca un campo todavía más amplio. Significa reconocer el impacto que puede tener el estrés sobre nuestra vida y adoptar medidas para prevenirlo, reducirlo o manejarlo. También implica desarrollar estrategias para afrontar los problemas cotidianos de una manera ordenada, aprender a poner límites y comprender que nuestra mente influye directamente en nuestro desempeño personal, familiar y profesional.

Existen acciones sencillas que pueden contribuir con este propósito: dormir lo suficiente, reservar momentos para descansar, practicar la atención plena, limitar el tiempo frente a las pantallas y desconectarnos temporalmente de las obligaciones laborales. Vivir únicamente para trabajar, sin espacios de recreación o recuperación, termina afectando tanto a la mente como al cuerpo. Asimismo, debemos entender que pedir ayuda cuando una situación nos supera no es una señal de debilidad, sino una decisión consciente y responsable.

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El cuidado físico también se relaciona directamente con nuestro bienestar emocional y mental. No puede existir una mente saludable en un cuerpo permanentemente descuidado, ni un verdadero bienestar físico cuando vivimos bajo estrés constante. Por ello, además de mantener una buena higiene y acudir periódicamente a controles preventivos, debemos prestar atención a la nutrición, la hidratación y la actividad física.

Una buena alimentación debe responder a nuestra edad, sexo, estado de salud y nivel de actividad. También debe ser variada e incluir alimentos de los distintos grupos: carnes, huevos, lácteos, cereales, menestras, frutas y verduras, entre otros. Cada grupo aporta nutrientes específicos; por eso, una alimentación diversa nos ayuda a cubrir adecuadamente nuestras necesidades de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

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Un plato dividido muestra una alimentación equilibrada con verduras, proteínas y cereales integrales, junto a íconos que representan actividad física, hidratación y sueño para una vida sana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentarnos bien también supone evitar los excesos. Un consumo elevado de calorías puede favorecer el sobrepeso y la obesidad. Del mismo modo, debemos moderar la ingesta de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sal. Esta última no solo se encuentra en el salero: también está presente, muchas veces de manera poco visible, en productos envasados y alimentos procesados.

La hidratación es otro componente esencial. El agua debería ser nuestra principal bebida. Siempre que sea posible, conviene limitar las bebidas azucaradas y aquellas que contienen grandes cantidades de cafeína, saborizantes u otros componentes cuyo consumo frecuente puede resultar perjudicial.

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Una mujer descansa en la cama mientras una representación visual del cerebro se ilumina sobre su cabeza, indicando actividad mental durante el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física completa este círculo de cuidado. Para los adultos, se recomienda realizar semanalmente entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico moderado, como caminar, bailar, correr suavemente o montar bicicleta. También es importante incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular.

Este último aspecto cobra especial relevancia con el paso de los años, pues la masa muscular disminuye progresivamente y puede ser reemplazada por tejido graso. No se trata únicamente de un cambio estético: perder músculo puede reducir nuestra fuerza, movilidad, independencia y calidad de vida. Por ello, evaluar periódicamente la composición corporal debería formar parte de nuestros controles preventivos, especialmente en personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o enfermedad renal.

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Profesionales de la salud realizan exámenes médicos preventivos a pacientes de distintas edades en una clínica moderna, ilustrando la atención continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de autocuidado puede parecer poco realista para quien pasa ocho horas trabajando y otras tres o cuatro trasladándose por la ciudad. Las responsabilidades, las dificultades económicas y la falta de tiempo son obstáculos reales. Sin embargo, cuidarnos no exige necesariamente transformar por completo nuestra rutina de un día para otro.

Podemos comenzar con acciones pequeñas: procurar mantener un peso saludable, incorporar al menos una fruta o una porción de verduras al día, levantarnos o mover las piernas cada hora mientras trabajamos, caminar algunos minutos más, disminuir el tiempo frente al celular o escuchar música tranquila para reducir la tensión acumulada.

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El autocuidado no consiste en alcanzar una vida perfecta ni en cumplir una lista imposible de obligaciones. Consiste en tomar conciencia de que cada decisión cotidiana puede acercarnos o alejarnos del bienestar. Y también en reconocer que no siempre podremos resolverlo todo solos.

Cuidarnos es alimentarnos mejor, movernos, descansar, gestionar nuestras emociones y saber detenernos cuando el cuerpo o la mente lo necesitan. Pero también es tener la valentía de pedir ayuda. Porque hacerlo no revela fragilidad: demuestra un nivel admirable de conciencia, responsabilidad y respeto por nuestra propia vida.