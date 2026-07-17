Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 17 de julio de 2026.

Hoy, viernes 17 de julio, la agenda futbolera está cargada con partidos emocionantes. Regresa la Liga 1 con duelos que genera mucha expectativa: Sporting Cristal recibe a Deportivo Garcilaso en el estadio Alberto Gallardo, Cienciano y Melgar protagonizarán una edición más del ‘Clásico del Sur’. También se definirá el título de la Liga Femenina entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

El inicio del Torneo Clausura 2026 llega con una apuesta renovada por parte de los ‘cerveceros’. El regreso de Roberto Mosquera al banquillo representa el comienzo de un ciclo en el que el club busca recuperar el protagonismo perdido y volver a conquistar el título nacional, teniendo como primer objetivo salir del fondo.

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Las incorporaciones de Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos ilusiona a los hinchas, mientras se termina de asmilar la sorpresiva salida de Gustavo Cazonatti por motivos personales. Y harán todo lo posible para iniciar con el pie derecho ante el ‘rico Garci’ en casa.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Por otro lado, la ‘U’ y las ‘celestes’ definirán al ganador de Torneo Apertura de la competición femenina en el estadio Monumental. Tras el empate en la ida, la llave quedó abierta y ambos equipos tienen las mismas chances de quedarse con el trofeo.

Las ‘leonas’ tienen la motivación que tendrán el aliento de su hinchada, mientras que las ‘cerveceras’ basarán su desempeño en a regularidad que mostraron durante su campaña. Si el cotejo se mantiene con igualdad, todo se determinará mediante penales.

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Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de la Liga Femenina 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Partidos de a Liga 1

- FC Cajamarca vs Juan Pablo II College (13:00 horas / Liga1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cienciano vs Melgar (20:00 horas / Liga1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partido de Liga Femenina

- Universitario de Deportes vs Sporting Cristal (20:00 horas / Bicolor+)

Partidos de fútbol brasileño

- Bahia vs Chapecoense (17:30 horas / Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping)

- Mirassol vs Grêmio (18:00 horas / Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping)

- Fluminense vs RB Bragantino (18:00 horas / Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Deportivo Riestra (16:45 horas / TyC Sports, TyC Sports Play, inter, fuboTV)

- River Plate vs Aldosivi (19:45 horas / TyC Sports, TyC Sports Play, inter, Sport TV1)

Partidos de fútbol uruguayo

- Albion vs Juventud (13:00 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV)

- Nacional vs Wanderers (17:30 horas / Disney+ Premium, DIRECTV Sports, Antel TV)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Delfin vs Macará (19:00 horas / Zapping)

Partido de liga boliviana

- Bolívar vs Guabirá (19:00 horas / Entel Gol)

Partidos de Liga MX

- Atlético San Luis vs Cruz Azul (20:00 horas / Disney+ Premium, ESPN Mexico)

- León vs Atlas (20:00 horas / TUDN USA, FOX Mexico, ViX)

- Juárez vs Puebla (22:00 horas / fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, Azteca 7)

Partidos de MLS

- Nashville SC vs Atlanta United (19:10 horas / MLS Season Pass)

- LA Galaxy vs Los Angeles FC (21:25 horas / MLS Season Pass)