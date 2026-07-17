PNP investiga pollería en Los Olivos por presunto reclutamiento de jóvenes para el sicariato

Una investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió identificar que una pollería ubicada en el distrito de Los Olivos presuntamente era utilizada por una organización criminal para reclutar jóvenes, quienes inicialmente ingresaban a trabajar en el negocio y luego eran incorporados a actividades relacionadas con el sicariato.

El coronel Jesús Talla De la Cruz, jefe de la Depincri Carabayllo, informó a las cámaras de Exitosa Noticias que el establecimiento comercial habría cumplido un doble propósito: mantener una actividad aparentemente legal y, al mismo tiempo, servir como punto de captación de personas que posteriormente eran involucradas en hechos delictivos.

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Como parte de las diligencias, agentes policiales intervinieron el local y encontraron armamento. De acuerdo con el oficial, también se hallaron armas en el inmueble donde residían algunos de los investigados, lo que forma parte de los elementos recogidos durante la operación.

El jefe policial explicó que la organización buscaba principalmente a adolescentes y jóvenes que recién alcanzaban la mayoría de edad. Estos eran contratados para desempeñarse como meseros, cocineros u otras labores propias del negocio. Según las pesquisas, algunos terminaban siendo reclutados para ejecutar asesinatos por encargo.

Durante el operativo se halló armamento tanto en la pollería intervenida como en el inmueble donde residían algunos de los investigados - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

“Tienen un negocio y lo utilizan como fachada, uno, para captar y otro para poder hacer ver a sus vecinos que se realiza una actividad”, señaló el coronel Jesús Talla De la Cruz al referirse a la modalidad empleada por la presunta banda.

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Las investigaciones también permitieron establecer que el monto ofrecido por cometer un homicidio rondaba los S/2.000. Incluso, ese dinero podía repartirse entre dos participantes cuando ambos intervenían en el crimen.

“El pago es ínfimo para matar a una persona por dos mil soles. Supongamos que se lo dividen entre dos, mil soles cada uno. Esto nos revela que las bandas criminales siguen captando a menores”, manifestó el jefe de la Depincri Carabayllo a las cámaras del medio.

Este caso se conoce pocos días después del asesinato de Britzon Ramos, conductor de una miniván, ocurrido en Carabayllo. De acuerdo con la información policial, dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta le dispararon en varias oportunidades. La víctima fue trasladada a un establecimiento de salud de Puente Piedra, donde los médicos certificaron su fallecimiento.

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La Policía investiga si los detenidos guardan relación con otros homicidios en Lima Norte, entre ellos el asesinato de gerentes de una ladrillera, aunque ese vínculo aún está en proceso de verificación - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Durante el operativo, la Policía detuvo a varios presuntos integrantes de la organización investigada. Las diligencias buscan establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos y determinar si existe relación con otros hechos de violencia registrados en Lima Norte.

Entre las líneas de investigación figura el presunto vínculo de los detenidos con los asesinatos de gerentes de una ladrillera. No obstante, el coronel Jesús Talla De la Cruz precisó que esa información todavía se encuentra en proceso de verificación y será confirmada o descartada una vez que concluyan las investigaciones correspondientes.

La PNP mantiene las pesquisas para esclarecer el funcionamiento de esta presunta red criminal y determinar si el negocio intervenido fue utilizado de manera sistemática para captar jóvenes y facilitar la comisión de delitos en distintos puntos de Lima Norte.

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