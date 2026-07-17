Perú

Laura Spoya: Exmánager de Laura Spoya le reclama más de US$ 14 y la advierte con una denuncia penal por difamación

El entorno de la exMiss Perú fue requerido formalmente para cancelar US$ 14,240.20 en 48 horas, en un caso que expone el fuerte quiebre con quien fue su mánager y amiga cercana

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La ex Miss Perú, Laura Spoya, se encuentra en el ojo de la tormenta. Tras el accidente automovilístico que dejó su camioneta como pérdida total, la empresa dueña del vehículo le exige a ella y a su ex manager el pago de más de 4,000 dólares a través de una carta notarial. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que durante años fue una relación cercana entre Laura Spoya y Hanna Moncada hoy parece haberse convertido en un conflicto de carácter legal. La agencia que representó a la exMiss Perú remitió una carta notarial en la que reclama el pago de diversas obligaciones económicas que, según sostiene, permanecen pendientes luego del término de su vínculo profesional.

El documento no solo exige el pago de un saldo superior a US$ 14 mil, sino que también reclama penalidades por un presunto incumplimiento de la cláusula de exclusividad contemplada en el contrato de representación. Además, advierte que, de no atenderse el requerimiento dentro de los plazos establecidos, podrían iniciarse las acciones legales correspondientes.

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Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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La controversia marca un evidente distanciamiento entre ambas, quienes durante varios años no solo compartieron una relación laboral, sino también una estrecha amistad que incluso era mostrada en redes sociales mediante fotografías de viajes y actividades personales.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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La agencia reclama un saldo superior a US$ 14 mil

El principal reclamo económico contenido en la carta notarial corresponde a un saldo pendiente que, según la agencia de Hanna Moncada, quedó luego de realizar el cruce de obligaciones derivadas de distintas campañas publicitarias.

El documento señala que la deuda asciende exactamente a US$ 14,240.20. La comunicación establece un plazo de 48 horas para regularizar dicho monto y advierte que, de no cumplirse el requerimiento, se adoptarán medidas legales.

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La carta señala textualmente: “Sobre el saldo pendiente a favor de la agencia. Como resultado del cruce de obligaciones económicas existentes, usted mantiene un saldo pendiente a favor de la agencia por catorce mil doscientos cuarenta punto veinte dólares. En consecuencia, se le requiere formalmente que cumpla con cancelar dicho saldo dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Caso contrario, nos veremos en la imperiosa necesidad de iniciar las acciones legales que correspondan”, se lee en documento compartido en Magaly TV La Firme.

Con ello, la agencia sostiene que aún existen montos que no han sido cancelados pese al término de la relación comercial entre ambas partes.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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Las campañas publicitarias forman parte del reclamo

El documento también precisa que el monto reclamado estaría relacionado con campañas desarrolladas para diferentes marcas. Entre ellas aparecen Atlantic City, Cochinola y Avon, trabajos publicitarios que, según la comunicación enviada por la agencia, forman parte del cálculo de las obligaciones económicas pendientes.

Aunque la carta no detalla individualmente el valor de cada campaña, sí indica que el saldo corresponde al resultado del cruce de obligaciones existentes entre ambas partes.

Este punto representa uno de los principales componentes del reclamo económico formulado contra la exreina de belleza.

Dos mujeres sentadas en una mesa de madera revisan un documento legal en una oficina con un televisor encendido y una pila de papeles.
Hanna Moncada revisa una carta notarial en su oficina, con un televisor de fondo que muestra un programa de noticias sobre Laura Spoya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También exigen una penalidad por presunto incumplimiento de exclusividad

Otro de los aspectos desarrollados en la carta notarial está relacionado con la cláusula de exclusividad. Según la agencia, Laura Spoya habría incumplido esa obligación contractual, motivo por el cual exige el pago de una penalidad de US$ 2,000.

El documento señala además que cada nueva transgresión de la cláusula de exclusividad genera una penalidad adicional del mismo monto.

La comunicación expresa: “Sobre la existencia de condonación o renuncia a la penalidad, dejamos constancia de que la agencia no ha condonado ni renunciado al cobro de las penalidades y demás conceptos derivados del incumplimiento del contrato. En ese sentido, la agencia exige el cobro de dos mil dólares por la penalidad derivada de su incumplimiento al haber transgredido su obligación de exclusividad. En forma adicional, le recordamos que cada transgresión de exclusividad acarrea una penalidad de dos mil dólares por campaña.”

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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La relación entre ambas cambió por completo

Durante varios años, Laura Spoya y Hanna Moncada mostraron públicamente una relación cercana.

Las redes sociales registraban fotografías de ambas compartiendo viajes, reuniones y diversos eventos, lo que reflejaba una amistad que trascendía el ámbito estrictamente profesional. Sin embargo, la existencia de este intercambio de cartas notariales evidencia que ese vínculo habría quedado completamente roto. Ahora, la relación está marcada por reclamos económicos y posibles acciones judiciales.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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La carta también advierte sobre una presunta difamación

Además de los aspectos económicos, el documento incorpora un nuevo punto relacionado con la reputación de la agencia. En la comunicación se señala que la empresa habría recibido información sobre presuntas expresiones realizadas por Laura Spoya en las que se le acusaría de haber cometido una estafa.

Ante ello, la agencia exige el cese inmediato de esas manifestaciones.

La carta indica: “Sobre una posible difamación y daño reputacional. La agencia ha sido informada por diversas fuentes del medio que usted estaría realizando acciones difamatorias, acusándola de estafadora. Así las cosas y de ser cierto los hechos, le exigimos que estos cesen de inmediato. Caso contrario, procederemos a iniciar las acciones legales que correspondan, incluyendo una denuncia penal por el delito de difamación.”

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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El requerimiento fija plazos para regularizar los pagos

Los documentos establecen distintos plazos para cumplir con las obligaciones reclamadas. En el caso del saldo pendiente superior a US$ 14 mil, la carta concede 48 horas para efectuar el pago.

Respecto de las penalidades y demás conceptos, la agencia deja constancia de que mantiene vigentes sus derechos contractuales y que podrá reclamarlos conforme a las condiciones pactadas. Asimismo, advierte que el incumplimiento del requerimiento podría dar lugar al inicio de acciones legales.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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El conflicto marca el quiebre definitivo entre ambas

El intercambio de cartas notariales refleja un escenario muy distinto al que ambas proyectaban años atrás. Lo que comenzó como una relación de representación artística y una amistad cercana terminó convirtiéndose en una controversia donde se reclaman obligaciones económicas, presuntos incumplimientos contractuales y posibles afectaciones a la reputación.

La documentación difundida muestra que la agencia encabezada por Hanna Moncada busca recuperar los montos que considera pendientes y ha optado por formalizar ese requerimiento mediante la vía notarial.

Hasta el momento de la difusión de estos documentos, el reclamo comprende el pago de US$ 14,240.20, la penalidad por presunto incumplimiento de exclusividad y la advertencia de posibles acciones legales si las obligaciones no son regularizadas dentro de los plazos señalados en la comunicación.

Magaly revela el contenido de cartas notariales enviadas a Laura Spoya por accidente, deudas y presunto incumplimiento de contrato.
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