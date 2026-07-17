Estos distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz este sábado 18 de julio: ¿En qué zonas?

Reportan apagón en tres distritos de Lima. (El Comecio)

La empresa Pluz informó que este sábado 18 de julio de 2026 realizará cortes de luz programados en diversos sectores del Callao y de Lima Metropolitana como parte de su programa de mantenimiento preventivo y fortalecimiento de la red de distribución. Las interrupciones serán temporales y se ejecutarán en horarios diferenciados según la zona intervenida.

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos afectarán distintos sectores del Callao, además de áreas ubicadas entre Los Olivos y San Martín de Porres. La empresa recomendó a los usuarios revisar si su vivienda o centro de labores figura dentro de las zonas comprendidas en el corte para tomar las previsiones necesarias y evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este sábado 18 de julio?

Callao (10:00 – 17:00)

El servicio será suspendido en:

A.H. San Juan Bosco: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y N.

Asoc. Brescia: manzanas A y B.

P.J. Ciudadela La Chalaca: manzanas A, B, N y P.

Av. Contralmirante Mora: cuadras 2, 3 y 5.

Callao (09:00 – 18:00)

La interrupción comprenderá:

Asoc. Pro. Viv. Las Viñas de Surco: manzanas F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15 y F16.

Urb. Brisas de Oquendo: manzanas F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15 y F16.

Pro. Viv. Costa Mar: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.

Pro. Viv. Costa Mar II Etapa: manzanas A, B, C, D y E.

Pro. Viv. Residencial Las Poncianas de Oquendo: manzanas B, C, D, E, F, G, H e I.

Asoc. Viv. Rinconada de Oquendo: manzanas A, B, C, D, E y F.

Asoc. Viv. Túpac Amaru de Curasco: manzanas A, B, C, D, E y F.

Pro. Viv. Residencial Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C y D.

Callao (09:00 – 14:00)

Los trabajos también afectarán:

Los Topacios.

Los Diamantes.

Prolongación avenida Buenos Aires (aledaño PM1028).

Avenida Óscar R. Benavides.

Avenida Buenos Aires.

Los Olivos / San Martín de Porres (09:00 – 17:00)

El corte comprenderá:

Urb. San Elías: manzanas I, J y K.

A.H. Laura Caller Sexta Zona: manzanas 70 y 71.

Calle Hungría cuadra 1.

A.H. Programa Municipal de Vivienda Confraternidad: manzanas 70 y 71.

Urb. Parques de Villasol: manzana B.

¿Por qué se realizan los cortes de luz programados?

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

Pluz señaló que estas interrupciones forman parte de su programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica. Durante estas jornadas se realizan inspecciones, reemplazo de componentes, modernización de equipos y otras labores técnicas destinadas a fortalecer la red de distribución.

La empresa indicó que estos trabajos permiten disminuir el riesgo de fallas inesperadas, mejorar la continuidad del servicio y garantizar un suministro eléctrico más seguro y confiable para los usuarios. Debido a que las labores se desarrollan directamente sobre las redes energizadas, es necesario suspender temporalmente el servicio para proteger tanto al personal técnico como a la población.

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Recomendaciones para los usuarios

Ante el corte programado, Pluz recomienda:

Desconectar electrodomésticos, computadoras, televisores y otros equipos eléctricos antes del inicio de la suspensión para evitar daños por variaciones de tensión cuando se restablezca el servicio.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras durante el corte para conservar los alimentos por más tiempo.

Cargar previamente celulares, laptops, baterías portátiles y otros dispositivos electrónicos que puedan ser necesarios durante las horas sin electricidad.

Contar con linternas o iluminación de emergencia , evitando el uso de velas para reducir el riesgo de incendios o accidentes.

No utilizar ascensores durante el horario del corte y verificar su funcionamiento una vez restablecido el suministro.

Tomar previsiones si en el hogar hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, asegurando una fuente de energía alternativa o trasladándose a un lugar donde el servicio no sea interrumpido.